Los v Brisbane Čechům nepřál. Lehečka zahájí obhajobu titulu proti Macháčovi

Jiří Lehečka zahájí na tenisovém turnaji v Brisbane cestu za obhajobou titulu proti Tomáši Macháčovi. Oba české reprezentanty proti sobě na úvod sezony svedl v 1. kole los, na okruhu ATP je čeká první vzájemný souboj. Papírovým favoritem bude třetí nasazený Lehečka.

Jiří Lehečka pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Brisbane. | foto: AP

Čtyřiadvacetiletý Lehečka figuruje ve světovém žebříčku na 18. místě, o rok starší Macháč je v pořadí ATP na 32. příčce. Vítěze duelu čeká lepší ze zápasu Američana Sebastiana Kordy s Monačanem Valentinem Vacherotem.

Lehečka se pokusí navázat na vydařené vstupy do sezony z posledních dvou let. Vloni začal rok triumfem v Brisbane, v roce 2024 získal v lednu svůj premiérový titul v Adelaide.

Zbývá jen vyhrát Australian Open. Lehečka o úpravě tréninku i šoku z Alcaraze

Nasazenou jedničkou v Brisbane je Rus Daniil Medveděv. Na divokou kartu se v turnaji představí i australský bouřlivák Nick Kyrgios, první soutěžní zápas od loňského března odehraje proti Američanovi Aleksandaru Kovacevicovi.

