Čtrnáctiletá Fruhvirtová: Znají mě i top hráčky, se sestrou nejsme rivalky

Tak vysoko v žebříčku nevylétla náhodou.

V únoru ovládla dva turnaje kategorie ITF W25 v Tucumánu za sebou, načež debutovala i na elitním okruhu WTA. A neztratila se ani tam: v Guadalajaře zvládla dvoukolovou kvalifikaci, než ji na úvod hlavní soutěže zastavila vítězka US Open z roku 2017 Američanka Stephensová.

„Pro soupeřky musí být nepříjemné nastupovat proti takhle mladé hráčce,“ všimla si Fruhvirtová, která v Mexiku porazila třeba o dvacet let starší Italku Erraniovou. I díky tomu poskočila na 390. místo žebříčku. V pouhých čtrnácti letech!

Pro porovnání: Petra Kvitová se do první čtyřstovky prokousala až v roce 2007, když jí bylo sedmnáct. Etablovala se ovšem velmi rychle - na konci sezony už jí patřilo 157. místo. A Karolína Plíšková se kolem patnáctých narozenin pohybovala v osmé stovce.

Vzhledem k tomu, jak rychle se mezi dospělými zabydlela, chce Fruhvirtová už v tomto roce dát sbohem juniorským turnajům a bude se soustředit jen na ženský okruh. „Možná si ještě pojedu zahrát juniorský grandslam, ale s juniorskými turnaji jinak letos končím. Už pro mě nejsou důležité,“ uvedla ve vyjádření pro česká média.

Brenda Fruhvirtová

Sama cítí, že za dospělými soupeřkami zatím nejvíce zaostává ve zkušenostech a fyzické zdatnosti. Vzhledem ke svému věku si ale silové tréninky dávkuje s obezřetností: „Snažíme se to dělat rozumně, vím, že hrozí zranění a nejvíc jich v tomhle období pochází právě z fyzičky. Pracuju hlavně s vlastní vahou a využívám služeb kondičních trenérů.“

Na okruhu se snaží prosadit společně se svou o dva roky starší sestrou Lindou. Další nesmírně talentovaná Češka se v současnosti drží v žebříčku na 281. místě a zkušenosti na turnajích ITF i WTA sbírá už od roku 2019. A pochopitelně je předává také mladší sestře. „Dokáže mi poradit. Máme hodně dobrý vztah. Rivalitu neřešíme,“ přibližuje Brenda.

„Teď se zrovna moc nevídáme, ale donedávna jsme spolu hodně trénovaly v Česku. Když můžeme jet spolu na stejný turnaj, jedeme. Záleží na rankingu, snad to už brzy půjde víc,“ doufá Brenda.

Linda (vpravo) a Brenda Fruhvirtovy

Sestry se věnovaly sportu od malička. Vyzkoušely atletiku, gymnastiku a lyžování, ale nakonec zvítězil tenis. Ostatní sporty proto musely jít stranou. Co však zůstalo, je škola.

Brenda chodí do deváté třídy a její sestra je ve druhém ročníku obchodní akademie. Což není snadné skloubit s vrcholovým tenisem a cestováním po celém světě. „Máme to dost těžké, ale pomáhá nám individuální plán. Do školy chodím na zkoušky už druhým rokem,“ přibližuje Brenda.

Bez podpory rodičů a sponzorů se zatím neobejde. „Prize money zatím nestačí ani na pokrytí cesty,“ prozrazuje.

Avšak svými výkony jasně dokazuje, že taková investice má smysl.