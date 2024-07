Soužení mladé Brendy: Půl roku mě trápí zdraví, takhle nemůžu moc hrát

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Před prvním kolem tíživé následky virózy, ve druhém zavázané stehno a sedřená kůže na palci. Brenda Fruhvirtová přidala ve Wimbledonu další zápisy do své rozsáhlé kroniky zdravotních patálií. Do konce roku si přeje být do 50. místa světového žebříčku, což rozhodně není nereálný cíl, avšak zároveň dodává: „Nejdřív musím dát dohromady zdraví, protože takhle nemůžu moc hrát.“