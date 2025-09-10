Brenda Fruhvirtová se po půl roce vrátila drtivou výhrou. Přiznala boj s depresemi

Poprvé od března nastoupila tenistka Brenda Fruhvirtová k soutěžnímu utkání a návrat na kurty jí vyšel skvěle. Osmnáctiletá Češka v prvním kole turnaje nejnižší kategorie ITF W15 v italské Viserbě deklasovala domácí Allegru Fioraniovou dvakrát 6:0. V žebříčku se kvůli dlouhé pauze zřítila až do deváté stovky a krátce před comebackem přiznala, že ji kromě fyzických potíží trápily i ty psychické.
Brenda Fruhvirtová se soustředí na míček během druhého kola Wimbledonu.

Brenda Fruhvirtová se soustředí na míček během druhého kola Wimbledonu. | foto: AP

Brenda Fruhvirtová hraje bekhend ve druhém kole Wimbledonu.
Brenda Fruhvirtová returnuje v utkání prvního kola Wimbledonu.
Brenda Fruhvirtová se napřahuje k úderu během prvního kola Wimbledonu.
Brenda Fruhvirtová podává na Australian Open.
28 fotografií

V březnu v Trnavě skrečovala první kolo kvalifikace a znovu se na kurtech objevila až v úterý. Chyběla tedy dlouhých šest měsíců.

Teď se naděje českého tenisu, jejímž žebříčkovým maximem je 87. pozice z loňského července, vrací. A musí začínat na těch nejmenších akcích, aby se znovu prokousala vzhůru.

Ještě loni ve Wimbledonu přitom zaskočila aktuální světovou pětku Mirru Andrejevovou a po turnaji dosáhla na zmíněné kariérní maximum.

Jenže od té doby odehrála jen deset zápasů, z nichž čtyři skrečovala, tři prohrála a tři vyhrála (včetně toho úterního v Itálii).

Proto u jejího jména v globálním pořadí momentálně svítí nelichotivé číslo 822.

Na začátku srpna na Instagramu oznámila, že ji do akce nepouští bolavá záda a že návrat plánuje na září. A před měsícem přidala ještě další vysvětlení svého trápení:

„Minulý rok jsem se hodně potýkala s depresemi, panickými atakami a úzkostí, takže pro mě bylo velmi těžké držet krok. Na kurtu se mi nedařilo, ale mimo něj to bylo ještě horší. A opravdu bolí, když slyším, jak si lidé vyprávějí různé drby, protože netuší, čím jsem si procházela.“

„Jsem hrdá na to, kam až jsem došla, jak tvrdě jsem na sobě pracovala a kým jsem se stala. Samozřejmě jsou pořád dny, kdy je to těžké, ale většinou si užívám, že jsem zdravá a že se můžu soustředit na ten nejkrásnější sport. Vždy se o sebe starejte.“

Brenda Fruhvirtová podává na Australian Open.

Její první zápas po návratu ukázal, že by se ze dna mohla odrazit rychle. Na okruhu ITF mezi lety 2022 a 2023 ovládla patnáct turnajů a nejen loni ve Wimbledonu ukázala, že má na to, aby čelila i světové elitě.

Nicméně k tomu, aby se do této pozice vrátila, ji nyní čeká dlouhá cesta.

A mimochodem, její o dva roky starší sestra Linda je momentálně v žebříčku na 137. místě. V posledních letech také sbírala spíše porážky, i když v aktuální sezoně se opět zvedá. Jejím žebříčkovým maximem je dokonce 49. místo z června roku 2023.

