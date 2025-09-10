V březnu v Trnavě skrečovala první kolo kvalifikace a znovu se na kurtech objevila až v úterý. Chyběla tedy dlouhých šest měsíců.
Teď se naděje českého tenisu, jejímž žebříčkovým maximem je 87. pozice z loňského července, vrací. A musí začínat na těch nejmenších akcích, aby se znovu prokousala vzhůru.
Ještě loni ve Wimbledonu přitom zaskočila aktuální světovou pětku Mirru Andrejevovou a po turnaji dosáhla na zmíněné kariérní maximum.
Jenže od té doby odehrála jen deset zápasů, z nichž čtyři skrečovala, tři prohrála a tři vyhrála (včetně toho úterního v Itálii).
Proto u jejího jména v globálním pořadí momentálně svítí nelichotivé číslo 822.
Na začátku srpna na Instagramu oznámila, že ji do akce nepouští bolavá záda a že návrat plánuje na září. A před měsícem přidala ještě další vysvětlení svého trápení:
„Minulý rok jsem se hodně potýkala s depresemi, panickými atakami a úzkostí, takže pro mě bylo velmi těžké držet krok. Na kurtu se mi nedařilo, ale mimo něj to bylo ještě horší. A opravdu bolí, když slyším, jak si lidé vyprávějí různé drby, protože netuší, čím jsem si procházela.“
„Jsem hrdá na to, kam až jsem došla, jak tvrdě jsem na sobě pracovala a kým jsem se stala. Samozřejmě jsou pořád dny, kdy je to těžké, ale většinou si užívám, že jsem zdravá a že se můžu soustředit na ten nejkrásnější sport. Vždy se o sebe starejte.“
Její první zápas po návratu ukázal, že by se ze dna mohla odrazit rychle. Na okruhu ITF mezi lety 2022 a 2023 ovládla patnáct turnajů a nejen loni ve Wimbledonu ukázala, že má na to, aby čelila i světové elitě.
Nicméně k tomu, aby se do této pozice vrátila, ji nyní čeká dlouhá cesta.
A mimochodem, její o dva roky starší sestra Linda je momentálně v žebříčku na 137. místě. V posledních letech také sbírala spíše porážky, i když v aktuální sezoně se opět zvedá. Jejím žebříčkovým maximem je dokonce 49. místo z června roku 2023.