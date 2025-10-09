Bratranci, kteří vyzráli na Čechy. Jeden je z Francie, druhý z Monaka, oba slaví úspěch

Na prestižním tenisovém turnaji v Šanghaji je k vidění zajímavý příběh. V pátek čeká čtvrtfinále Francouze Arthura Rinderknecha, ve čtvrtek už mezi nejlepší čtyřku senzačně postoupil Valentin Vacherot z Monaka. Dva hráče z různých zemí spojují výhry nad Čechy, ale i rodinný vztah. Jsou totiž bratranci.
Valentin Vacherot ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.

foto: AP

Arthur Rinderknech v osmifinále turnaje v Šanghaji.
Arthur Rinderknech slaví postup do čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.
Valentin Vacherot ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.
Valentin Vacherot se raduje z postupu do semifinále turnaje v Šanghaji.
Rinderknech v osmifinále zdolal Jiřího Lehečku, Vacherotovi, který se v Šanghaji zdárně probil kvalifikací, zase ve třetím kole vzdal Tomáš Macháč. A nutno podotknout, že 204. hráči světa se v čínském městě náramně daří. Vždyť v živém hodnocení se posunul už do elitní stovky.

„Přijel jsem sem ani ne jako účastník kvalifikace, ale jako náhradník. Ani jsem nevěděl, jestli se do kvalifikace dostanu. Je to neuvěřitelné. Už poslední výhra pro mě znamenala hodně. A tahle znamená ještě víc. Jsem moc šťastný, žiju svůj sen,“ zářil, když ve čtvrtek porazil 11. hráče světa Holgera Runeho 2:6, 7:6 a 6:4.

Siniaková jde ve Wu-chanu do čtvrtfinále, Nosková nestačila na Rybakinovou

Už jeho účast ve čtvrtfinále byla pro Monako historická, takhle daleko se na turnaji kategorie Masters žádný tenista z této země nikdy neprobojoval. Vacherot byl navíc nejhůře postaveným čtvrtfinalistou v Šanghaji od vzniku turnaje v roce 2009.

Teď je dokonce už v semifinále. A v něm změří síly s legendárním Novakem Djokovičem.

„Už několik let hraje skvělý tenis, jen ho trápila zranění. Ale kdykoli je zdravý a může hrát, daří se mu,“ chválil svého bratrance Rinderknech. „Mám velkou radost, že tento týden ukazuje svůj nejlepší tenis, byla to jen otázka času. Myslím, že je to teprve začátek.“

Tennis with family ❤️

Cousins Arthur Rinderknech and Valentin Vacherot who grew up playing tennis together have both reached the quarter-finals of the Shanghai Masters. The best result in both their careers.

Sám Vacherot říká, že „prožívá nejlepší období svého života“.

A raduje se i celá rodina. Rinderknech, kterému v globálním hodnocení náleží 54. příčka, v pátečním čtvrtfinále vyzve Félixe Augera-Aliassimea. A bude mu fandit nejen bratranec z Monaka, ale rovněž početná skupina dalších příbuzných.

„Naše rodinná skupina na WhatsAppu posledních pár dní pořádně žije,“ zmínil Rinderknech, který po svém posledním vítězství popsal kameru nápisem ‚Následuju tě, Val‘ a připojil srdíčko. „Nemůžu si stěžovat, je to skvělé. Aspoň to naši rodinu zase trochu spojilo, všichni nás podporují. Je to fakt super.“

Valentin Vacherot

Arthur Rinderknech

V Šanghaji je s bratranci i Vacherotův nevlastní bratr Benjamin, který tenistovi z Monaka dělá trenéra. Sám totiž dříve hrál.

„V naší skupině na WhatsAppu je asi 25 lidí,“ řekl webu ATP. „Všichni milují tenis — Arthurova maminka ho hrála, moje taky a naše maminka s Valem byla trenérka. Když jsem hrál já, podporovali mě, a teď je to stejné u Vala a Arthura. V podstatě teď všichni mluví jen o tenise.“

A ještě nejspíš nějakou dobu budou.

