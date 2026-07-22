Bouzkovou pobavil hladový divák a potěšil Jágr v publiku. Vážím si toho, líčila

Markéta Plšková
  15:46

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Marie Bouzková na turnaji WTA v Praze. | foto: ČTK

Když podávala za stavu 4:4 ve druhém setu, z hlediště se ozvalo: „Dohraj to, Maruško, mám hlad!“ Marie Bouzková se pousmála a fanouškovi odpověděla: „Já taky.“ Přání diváka vyslyšela, získala dva gamy v řadě a Američanku Carol Leeovou porazila 7:5 a 6:4. „Jsem ráda, že mi vyšly koncovky a že jsem se našla,“ hodnotila česká tenistka osmifinále Prague Open.

Na Štvanici ji v hledišti podporoval také Jaromír Jágr, kamarád jejího přítele, finského hokejisty Aleksandera Barkova. „Je to hrozně fajn ho tady mít, moc si toho vážím,“ říkala Bouzková s úsměvem. V úterý, kdy slavila 28. narozeniny a v areálu se zastavila jen na chvíli, s legendárním útočníkem rovněž prohodila pár slov.

Ve středu mohl Jágr sledovat vydřenou výhru, díky které Bouzková postoupila do čtvrtfinále. Na domácím podniku obhajuje loňský titul, který získala ještě v areálu Sparty ve Stromovce. „Teď je to zatím více uvolněnější, než bývávalo, za což jsem hrozně ráda. Zároveň to jsou těžké zápasy, přechod na beton je náročný.“

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Možná i proto jí chvíli trvalo, než našla v duelu proti Leeové rytmus. Úvodní set otočila ze stavu 3:5 na 7:5, ve druhém rovněž jako první přišla o podání, hned vzápětí však brejkem vyrovnala na 2:2. A stejně jako o několik desítek minut předtím zaútočila v koncovce.

„Cítila jsem, že soupeřka toho hodně vrátila. Občas jsem to tlačila moc, pak zase málo, takže spíš šlo o to najít ten správný přístup k zápasu,“ líčila Bouzková. Několikrát obě tenistky zaujaly fanoušky pohlednou výměnou, která často končila právě ve prospěch české hráčky.

Diváci ji za to odměňovali hlasitým potleskem.

„Je speciální před nimi hrát, dokážou člověka hrozně moc podpořit,“ libovala si Bouzková. „I když mě soupeřka brejkla, snažili se ze mě tu energii zvednout. Cítím, jak skandují, když vyhraju míč.“

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Marie Bouzková servíruje na turnaji WTA v Praze.

A také slyší, když se pokusí například o vtipnou průpovídku o hladu. „To je moment, který se fakt stane jenom s domácím publikem,“ smála se.

Ve středu na pražskou Štvanici dorazilo více lidí než na pondělní první kolo, a tak na slavném centrkurtu vytvořili skvělou atmosféru.

„Je to každým dnem lepší a lepší. Pro nás české hráčky je to jeden z hlavních důvodů, proč tady chceme hrát. Každý den se to zlepšuje a já už se těším na pátek,“ vyhlížela Bouzková, kterou v osmifinále povzbuzovala i celá její rodina.

„Brácha už míčky nesbírá, má teď volno, takže mě podpořil. A samozřejmě i zbytek rodiny. Je fajn s nimi ten den strávit.“

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Ještě lepší by pro české tenistky bylo, kdyby se domácí turnaj těšil větší prestiži. Aktuálně totiž spadá do kategorie 250, tedy té nejnižší na okruhu WTA. Nejen hráčky se však shodují, že vzhledem k úspěchu českého tenisu by tuzemsku spíše slušela „pětistovka“.

„To by samozřejmě bylo neskutečné! Myslím, že by to přilákalo ještě víc diváků a hráček, takže je to určitě reálné,“ líbilo by se i Bouzkové.

V budoucnu se povýšení třeba dočká. Ale teď se bude soustředit spíš na obhajobu titulu.

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