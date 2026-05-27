Česko, nebo Finsko s Barkovem? Budu fandit příteli, prozradila Bouzková

Zapeklitá situace čeká ve čtvrtek tenistku Marii Bouzkovou. A ne kvůli dění na grandslamovém Roland Garros, na němž si zajistila postup do třetího kola. Bude sledovat čtvrtfinále hokejového mistrovství světa mezi Českem a Finskem, které jako kapitán vede její přítel Aleksander Barkov. A právě jemu bude přát.
Marie Bouzková slaví získanou výměnu ve druhém kole Roland Garros. | foto: Reuters

Bylo jasné, že se tohle téma při rozhovoru objeví. „Jo, tuhle otázku jsem čekala,“ uvedla s úsměvem Bouzková po středeční výhře nad Britkou Francescou Jonesovou 6:0 a 7:6.

A pak prozradila, jak bude utkání na světovém šampionátu ve Švýcarsku prožívat.

„Budu fandit svému příteli. Mrzí mě to, říkala jsem si, že by bylo hezké, aby na sebe oba týmy nešly, protože fandím zároveň Česku i Finsku. A kdyby jeden tým prohrál, vždycky bych měla ten druhý, kterému bych fandila. Jsem zklamaná, že jeden z nich půjde ven. Snad to ale bude hezký zápas a dobrý hokej.“

Menšík po vyčerpávající výhře trpěl na kurtu, postupují i Bouzková a Muchová

Sedmadvacetiletá Bouzková hokej dlouhodobě sleduje, v NHL přeje celku Florida Panthers, kde Barkov dělá kapitána. S finským hokejistou je na dálku v kontaktu. „Ale co jsme si psali, neřeknu. To je tajemství,“ řekla.

Rodačka z Prahy postoupila na grandslamu v Paříži do třetího kola potřetí za sebou. „Moc si toho vážím. Na antuce jsem vyrůstala, ale paradoxně jsem si ji nikdy moc neoblíbila a nebyla jsem na ní nikdy v komfortu. Poslední tři roky má ale antuková sezona něco do sebe. Hraju na ní ráda. Být ve třetím kole grandslamu se nepoštěstí každému. Jsem za to ráda a těším se na další kolo,“ podotkla Bouzková.

Jonesové, 102. hráčce světa, nadělila v prvním setu kanára, ve druhé sadě ale přišla o vedení 4:1 a za stavu 4:5 čelila podání Britky. Ve zkrácené hře rozhodla díky obratu z 1:3 na 7:3.

Úder Marie Bouzkové ve druhém kole Roland Garros.

„Je ošemetné, když člověk vyhraje set 6:0. Soupeřka se může jedině zvednout, naopak u mě se to může zkomplikovat. Utkání jsem si zkomplikovala, to je dnes jediné minus. Nechala jsem se příliš odtlačit od základní čáry, ona začala hrát uvolněněji a začalo jí to tam najednou padat. Potom začal v podstatě nový zápas,“ řekla Bouzková.

Soupeřku ocenila i za to, s jakým hraje handicapem. Kvůli vzácné genetické poruše má pětadvacetiletá Jonesová na každé ruce jen tři prsty a palec, na jedné noze má čtyři a na druhé dokonce jen tři prsty.

„Je to neuvěřitelné. Vůbec si to nedokážu představit. Navíc je kolem stovky a byla i v top 100. Určitě k ní mám obrovský respekt, že takhle dokáže hrát,“ uvedla světová osmadvacítka.

Marie Bouzková sleduje balonek v zápase druhého kola Roland Garros.

O vylepšení maxima na Roland Garros se v pátek ve třetím kole utká s nasazenou osmičkou Ruskou Mirrou Andrejevovou, nebo Španělkou Marinou Bassolsovou. S devatenáctiletou Andrejevovou má zatím bilanci 0:4, letos s ní prohrála dvakrát.

„Teď jsme spolu za posledních dvanáct měsíců hrály dost často. Známe se. Bude to těžký zápas. Myslím, že si na antuce věří ještě víc než na betonu. Ale nepůjde to jinak než se soustředit sama na sebe. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis a prostě se o výhru poprat,“ doplnila Bouzková.

