Bouzková si zahraje o titul v Nottinghamu. V českém semifinále vyřadila Plíškovou

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  14:12
Marie Bouzková vyhrála v českém souboji nad Karolínou Plíškovou 6:4, 6:1 a v Nottinghamu postoupila do svého desátého finále na turnaji WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o čtvrtý titul na elitním okruhu a první z travnatého povrchu. V neděli se střetne s Američankou Emmou Navarrovou, nebo Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.

Marie Bouzková v semifinále turnaje v Nottinghamu. | foto: AP

Sedmadvacetiletá Bouzková porazila o sedm let starší Plíškovou za hodinu a 20 minut. Zdolala ji podruhé v kariéře a srovnala stav vzájemných zápasů na 2:2. V utkání přišla jen jednou o servis, Plíškovou čtyřikrát „brejkla“. Turnajem dál kráčí bez ztráty setu.

„Je to super speciální. Dnešní zápas jsem si hodně užila. Čekala jsem těžké utkání a to se potvrdilo. Karolína je skvělá hráčka na všech površích a věděla jsem, že to nebude snadné. Jsem moc šťastná, že budu hrát své první finále na trávě,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková.

Bouzková postoupila do druhého letošního finále. V dubnu triumfovala na antukovém turnaji v Bogotě. Předtím také dvakrát zvítězila v letech 2022 a 2025 v Praze.

Bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka z roku 2021 Plíšková nevyužila v Nottinghamu šanci na zopakování deset let starého triumfu a předloňské finálové účasti.

„Karolína je velká šampionka. Má spoustu zkušeností, takže je to pro mě velká výhra. Známe se už od dětství, několikrát jsme se spolu připravovaly a mám k ní velký respekt. Jsem moc ráda, že jsem to dnes dokázala,“ uvedla Bouzková.

Karolína Plíšková v semifinále turnaje v Nottinghamu.

Sedmadvacátá hráčka žebříčku Bouzková, která na turnaji vyřadila také jinou krajanku Terezu Valentovou nebo Němku Tatjanu Mariaovou, rozhodla o zisku prvního setu v koncovce. Poté, co nedopodávala sadu po brejku za stavu 5:3, uspěla při dalším podání Plíškové a využila druhý setbol.

Ve druhé sadě už Bouzková nenabídla Plíškové jediný brejkbol. Od stavu 1:1 ji povolila jen čtyři fiftýny a duel pěti gamy v řadě definitivně dotáhla. Plíšková doplatila v utkání také na sedm dvojchyb.

Turnaj žen v Nottinghamu

(tráva, dotace 283.347 dolarů):

Dvouhra - semifinále:
Bouzková (4-ČR) - Plíšková (ČR) 6:4, 6:1

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