Bouzková ve Štrasburku poprvé porazila Siniakovou, Menšík uspěl v Hamburku

Ve vzájemných duelech Bouzková uspěla poprvé, předchozí dva zápasy před třemi lety i v roce 2021 vyhrála ve třech setech Siniaková. Ta v pondělí opět hrála se zatejpovaným levým kolenem a nechala si jej opakovaně ošetřit.
Dnešní duel v generálce na Roland Garros trval dvě hodiny a deset minut. Zpočátku měly obě tenistky problém udržet si servis, ale když se to jako první povedlo favoritce Bouzkové, dostala se do vedení 3:1. Siniaková nicméně později získala také dva brejky a úvodní sadu rozhodl tie-break: od stavu 3:3 už bodovala jen vítězka antukového dubnového turnaje v Bogotě, Bouzková po hodině a 23 minutách uspěla 7:3.
Druhé dějství začala brejkem majitelka 11 grandslamových titulů ve čtyřhře Siniaková, na 36. pozici singlového žebříčku o devět příček níže než soupeřka. Pak ale získala převahu Bouzková. Za stavu 5:3 první mečbol na returnu ještě nevyužila, ale vzápětí zápas dopodávala čistou hrou. O postup do čtvrtfinále si zahraje proti Oleksandře Olijnykovové z Ukrajiny.
„Kateřina hraje vždycky velmi dobře a nechá na kurtu všechno, takže jsem věděla, že musím tvrdě bojovat. Je to nebezpečná soupeřka. Jsem ráda, že jsem udržela svůj standard a že to dobře dopadlo. Vždy jsme spolu odehrály velké bitvy, dnes je to poprvé, kdy jsem ji dokázala porazit,“ řekla Bouzková v televizním rozhovoru.
Turnaj žen ve Štrasburku
(antuka, dotace 1 206 446 dolarů)
Dvouhra - 1. kolo:
Menšík zvládl první klání
Dvacetiletý český reprezentant Menšík zvládl první vzájemný zápas proti o 16 let staršímu soupeři Struffovi, který v hlavní soutěži startoval na divokou kartu, za hodinu a půl.
V úvodním setu si oba hráči drželi podání a rozhodl až tiebreak, který Menšík získal 7:3. Ve druhé sadě papírový favorit od stavu 1:1 uspěl dvakrát na returnu, odskočil do vedení 5:1 a výhru už si pohlídal. První mečbol při podání soupeře sice ještě neproměnil, na svém servisu pak ale na čtvrtý pokus uspěl.
Menšík si tak spravil chuť po vystoupení v Římě, kde prohrál hned první zápas. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi čtvrtým nasazeným Italem Flaviem Cobollim a Ignaciem Busem z Peru.
Turnaj mužů v Hamburku
(antuka, dotace 2 219 670 eur)
Dvouhra - 1. kolo: