Půjdou výš? dumá Becker o Lehečkovi s Macháčem. V Menšíkovi vidí potenciál

Před nedělním startem Australian Open, během nějž bude pracovat jako expert stanice Eurosport, svému někdejšímu svěřenci věří. A hovořil také o několika českých jménech, která mohou způsobit pozdvižení.

Zaznamenal jste, že v úvodu sezony se blýskli Jiří Lehečka a Tomáš Macháč?

Ano. Tenis má v České republice bohatou historii, takže nejsem překvapený, že se rodí další skvělí hráči. Kromě Jiřího a Tomáše musím zmínit ještě Jakuba Menšíka, kterého rád sleduju. Je hodně talentovaný a vidím v něm mnohem více, než zatím předvádí. Ale otázkou je, kam se Lehečka a Macháč dostanou. Půjdou výš?

Neměli by? Je jim teprve 23 a 24 let.

Jedna věc je předvádět dobré výkony, ale taky musíte vyhrávat velké zápasy a tituly. Jsem si každopádně jistý, že na Australian Open na ně žádný z elitních hráčů nechce narazit v prvních kolech. To jen ukazuje, jak kvalitními hráči oba jsou.

Myslíte, že Karolína Muchová může v Melbourne předvést podobné tažení jako na loňském US Open, kde se probila až do semifinále?

Jsem její velký fanoušek, hraje krásný tenis. Chodí na síť, má skvělé podání, bekhendové čopy… Nejdůležitější věcí je, aby dokázala zůstat zdravá. Pokud zůstane a bude hrát celý rok, je to určitě jedna z nejlepších hráček na světě a klidně se může poprat o grandslam.

Prozradíte, kdo jsou vaši největší favorité Australian Open?

Vždycky sázím na obhájce titulu, takže pokud nebudou zranění, což myslím, že nejsou, tak určitě Sabalenková a Sinner. V ženách bych přidal i Gauffovou, Šwiatekovou a Rybakinovou, u mužů zmíním ještě Alcaraze, Zvereva a Djokoviče.

Novak Djokovič na turnaji v Brisbane

Opravdu 37letému Srbovi věříte? Loni se mu žádný grandslam vyhrát nepodařilo.

Nezáleží, jaké bude mít výsledky, chci ho vidět stále tak motivovaného a odhodlaného. Budu rád, když se na Australian Open dostane do semifinále, i když on chce samozřejmě vyhrát.

Jak mu může pomoct nový trenér Andy Murray, s nímž v posledních letech sváděl bitvy o nejprestižnější tituly?

Moje první reakce byla pozitivní, říkal jsem si, že jim to bude fungovat. Andy ukončil kariéru teprve loni v červenci, takže ví, jak na tom současní tenisté jsou, což je pro Novaka důležité. A taky má mentalitu šampiona. Novakovi rozumí, ví, že v Melbourne chce trofej a nespokojí se jen s účastí ve finále.

Dokážou spolu vyjít?

Nevidím důvod, proč by neměli. Andy je teď vyspělejší, než byl dřív, což k Novakovi taky sedí. Byli rivalové, ale vždy v mezích férovosti. Otázkou je, jak dlouho jim spolupráce vydrží a jak se případně bude vyvíjet. Říkali, že se spojí pro Australian Open a pak se uvidí.

Djokoviče jste čtyři roky koučoval, jaký je svěřenec?

Náročný. I když vyhraje 6:1 a 6:2, pořád chce hledat věci, které může zlepšit. Takže jako jeho trenér nikdy nesmíte polevit, protože se vás vždycky na něco zeptá a vy musíte přesně odpovědět. Je to skvělý a zkušený hráč, takže když mu řeknete něco, co není správně, budete to s ním mít těžké. On chce, abyste z něj udělali ještě lepšího tenistu.

Změnila se nějak jeho motivace poté, co loni získal vytoužené olympijské zlato?

Nemyslím si. On je nejúspěšnější tenista v historii, má nejvíc grandslamových titulů a chyběla mu pouze tato medaile. Ale pořád chce vyhrávat. Tenhle rok určitě zaútočí na další grandslamový titul.

Novak Djokovič dává pusu své zlaté medaili.

Jak dlouho podle vás ještě u tenisu vydrží?

Na to mám jednoduchou odpověď. Pokud bude dál vyhrávat, bude hrát. A pokud ne, skončí.

Pokud Australian Open ovládne Carlos Alcaraz, v pouhých 21 letech zkompletuje kariérní Grand Slam. Je to v jeho silách?

Rozhodně. Je jedním z nejtalentovanějších tenistů, které teď můžeme sledovat. Když hraje svůj nejlepší tenis, nikdo na něj nemá, bohužel není tak konzistentní jako Sinner nebo Zverev. Je dobře, že měl po sezoně delší pauzu, protože musí být hladový po zápasech. Tenis potřebuje někoho, jako je Alcaraz, jejich souboje se Sinnerem jsou taky důležité, každý z nich je jiný. Carlose mám hrozně rád.

Co si myslíte o dopingových kauzách Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové?

Byly pro tenis dobré? Rozhodně ne. Ale radši bych mluvil o sportu, protože hodně toho bylo řečeno, hodně věcí bylo vytrženo z kontextu a jen málo lidí zná detaily. Šwiateková je po měsíčním zákazu zpátky, Sinner musí čekat na rozhodnutí WADA, jestli mu pozastaví činnost, nebo ne. A pak to můžeme rozebírat znovu.