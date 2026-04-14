To je rekordní částka, za kterou kdy někdo koupil tenisovou trofej, uvedla agentura SID. Z tenisových relikvií byla dražší jen vítězná raketa Srba Novaka Djokoviče z Australian Open 2012, která se letos v únoru prodala za 540 000 dolarů (více než 11 milionů korun).
Hodnotu trofeje za výhru ve dvouhře na US Open zvyšuje skutečnost, že pochází z dílny renomovaného newyorského klenotnictví Tiffany. Aukční portál The Tennis Auction mimořádný zájem podle americké ESPN vysvětluje také tím, že podobně cenné poháry se draží jen výjimečně. Vyvolávací cena byla 25 000 dolarů (asi 521 000 korun). Na rekordní sumu se vyšplhala po devatenácti příhozech.
Boris Becker's 1989 US Open trophy just sold at auction for $357,546.
That's more than the prize money he won at the time for winning the tournament. ($300,000)
Becker na aukci nevydělal. Šestinásobný grandslamový šampion tuto trofej už dříve zapůjčil tenisové Síni slávy a v roce 2019 o ni přišel, když řešil svůj bankrot. Tehdy se tato stříbrná trofej vydražila za 167 000 eur (přibližně čtyři miliony korun).
Osmapadesátiletý Becker je nejmladším grandslamovým vítězem v historii, v roce 1985 jako sedmnáctiletý nečekaně ovládl Wimbledon. Na londýnské trávě pak triumfoval ještě dvakrát, přidal další tři grandslamové triumfy na jiných površích a olympijské zlato ve čtyřhře z Barcelony 1992.
|
Tenisovou kariéru ukončil v roce 1999 a v dalším životě se dostal do řady osobních i ekonomických problémů. V roce 2022 byl Becker odsouzen ke dvěma a půl roku vězení kvůli zatajování majetku a dluhů při insolvenčním řízení. Po 230 dnech ho v prosinci 2023 propustili. Becker je potřetí ženatý. Se současnou manželkou Lilian má od loňského listopadu dceru Zoë Vittorii, která je jeho pátým potomkem.