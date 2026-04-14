Padla rekordní suma za pohár. Becker na aukci své trofeje z US Open ale nevydělal

Autor: ,
  10:23
Pohár bývalého tenisového šampiona Borise Beckera za triumf na US Open 1989 se v internetové aukci prodal za 357 546 dolarů (téměř 7,5 milionu korun).

Boris Becker (Berlín, 19. února 2023) | foto: Reuters

To je rekordní částka, za kterou kdy někdo koupil tenisovou trofej, uvedla agentura SID. Z tenisových relikvií byla dražší jen vítězná raketa Srba Novaka Djokoviče z Australian Open 2012, která se letos v únoru prodala za 540 000 dolarů (více než 11 milionů korun).

Hodnotu trofeje za výhru ve dvouhře na US Open zvyšuje skutečnost, že pochází z dílny renomovaného newyorského klenotnictví Tiffany. Aukční portál The Tennis Auction mimořádný zájem podle americké ESPN vysvětluje také tím, že podobně cenné poháry se draží jen výjimečně. Vyvolávací cena byla 25 000 dolarů (asi 521 000 korun). Na rekordní sumu se vyšplhala po devatenácti příhozech.

Becker na aukci nevydělal. Šestinásobný grandslamový šampion tuto trofej už dříve zapůjčil tenisové Síni slávy a v roce 2019 o ni přišel, když řešil svůj bankrot. Tehdy se tato stříbrná trofej vydražila za 167 000 eur (přibližně čtyři miliony korun).

Osmapadesátiletý Becker je nejmladším grandslamovým vítězem v historii, v roce 1985 jako sedmnáctiletý nečekaně ovládl Wimbledon. Na londýnské trávě pak triumfoval ještě dvakrát, přidal další tři grandslamové triumfy na jiných površích a olympijské zlato ve čtyřhře z Barcelony 1992.

Tenisovou kariéru ukončil v roce 1999 a v dalším životě se dostal do řady osobních i ekonomických problémů. V roce 2022 byl Becker odsouzen ke dvěma a půl roku vězení kvůli zatajování majetku a dluhů při insolvenčním řízení. Po 230 dnech ho v prosinci 2023 propustili. Becker je potřetí ženatý. Se současnou manželkou Lilian má od loňského listopadu dceru Zoë Vittorii, která je jeho pátým potomkem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Blinkovová vs. ŠalkováTenis - - 14. 4. 2026:Blinkovová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.53
  • -
  • 2.38
Šymanovičová vs. FruhvirtováTenis - - 14. 4. 2026:Šymanovičová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Engel vs. KopřivaTenis - - 14. 4. 2026:Engel vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
14. 4. 12:30
  • 3.02
  • -
  • 1.37
Muchová vs. SasnovičováTenis - - 14. 4. 2026:Muchová vs. Sasnovičová //www.idnes.cz/sport
14. 4. 12:30
  • 1.24
  • -
  • 3.99
Osuigweová vs. ViďmanováTenis - - 14. 4. 2026:Osuigweová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
14. 4. 13:00
  • 2.66
  • -
  • 1.41
Macháč vs. BáezTenis - - 14. 4. 2026:Macháč vs. Báez //www.idnes.cz/sport
14. 4. 14:00
  • 1.68
  • -
  • 2.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Padla rekordní suma za pohár. Becker na aukci své trofeje z US Open ale nevydělal

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.