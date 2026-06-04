Vysoké tenisové IQ, klidná hlava a rychlost. Menšík svým řáděním překvapil legendy

Jak by také mohly, vždyť aktuálně se v tenisovém světě neřešilo nic jiného než souboj nové generace ve čtvrtfinále pařížského grandslamu. Menšík si v něm poradil s Brazilcem Joaem Fonsecou, což ho poslalo mezi čtyřku nejlepších.
A los mu do ní přidělil aktuálně asi největšího favorita na Pohár mušketýrů Zvereva. I když také legendární tenisté, kteří dohromady posbírali dvacet trofejí na turnajích velké čtyřky, se shodnou, že jízda českého tenisty se ve francouzské metropoli může klidně protáhnout.
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Jak na něj Menšík v Paříži působí: „Moc se mi líbí! Hodně jsem ho sledoval minulý rok, když na Masters v Miami porazil ve finále Djokoviče. Myslel jsem si, že prorazí už loni, což se ale kvůli různým okolnostem nestalo. Ale vrátil se, letos odehrál hodně dobrých turnajů, dlouhé zápasy na Australian Open a tady na Roland Garros.“
O jeho zlepšení: „Má kvality bojovníka a je skvělý hráč. Ale někdy to nestačí, důležité je, jak se umíte vracet do zápasů, ve kterých se vám tolik nedaří. Už to zvládá, což je rozdíl mezi ním teď a předtím.“
Čím ho Menšík zaujal: „Má kamennou tvář, nemyslím si, že by byl vystrašený z velkých jmen a velkých kurtů. Vždy, když má šanci, se jí chopí. To je jeho největší přednost. Ano, má skvělý servis, dobře se hýbe, ale jeho největší zbraní je mentalita.“
Jaké bude páteční semifinále: „Těším se na Menšíkův další zápas, myslím, že Zverev je papírovým favoritem. Ale Jakub hrál skvěle proti Fonsecovi, který byl oblíbencem publika, a Menšík se s tím popasoval. Má dva dny, aby si odpočinul, očekávám skvělý mač.“
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Co je na takových turnajích v tak mladém věku nejtěžší: „Když je vám dvacet, máte v hlavě spoustu věcí. Nejtěžší je se soustředit, být koncentrovaný a neslavit, že jste v semifinále grandslamu. To je ta nejobtížnější část. Uvědomit si, že turnaj ještě neskončil. Což ale Menšík dobře ví.“
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Jak se mu Menšík líbil v zápase s Fonsecou: „Je to opravdu dobrý tenista, protože ví, jak má vše udělat. Před zápasem s Fonsecou jsem si ani neuvědomil, že dokáže hrát tak rozmanitě a je tak všestranný. Chodil na síť a zahrával krásné voleje. Po atletické stránce se na tak velkého chlapa pohybuje neuvěřitelně dobře.“
Co ho zdobí: „Obecně se dá říct, že se Menšík prezentoval jako všestranný hráč. Proti Fonsecovi hrál se skvělým instinktem. Šel na síť, kdy měl, a byl tam v pravý čas. Ukázal, že tenisu opravdu rozumí. Jeho tenisové IQ je velmi vysoké.“
Jaké bude páteční semifinále: „Čekám hodně kvalitních servisů, protože si myslím, že když máte tohle sebevědomí, tak budete podávat dobře i dál. Myslím, že Zverev bude od základní čáry trochu stabilnější, ale domnívám se, že Menšík bude ten, který převezme iniciativu, protože si myslím, že musí, a věřím, že to ví i on.“
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O odlišných stylech Menšíka a Zvereva: „Zverev se možná bude držet trochu vzadu, ale on disponuje skvělou obranou. S Menšíkem to tedy bude opravdu kontrast, protože on naopak chodí často dopředu.“
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O překvapení, které mu Menšík nadělil: „Nevěděl jsem, jak rychlý Menšík při své výšce vlastně je. A člověk nikdy neví, jak rychle se mladí hráči dokážou zotavit, to byla velká neznámá. Nakonec vypadal hodně svěže.“
Ohlédnutí za čtvrtfinále s Fonsecou: „Ke konci zápasu byli oba kluci určitě unavení, zvlášť když se zdálo, že Jakuba trochu trápí kyčel nebo něco podobného. Myslím si ale, že to byly spíš nervy než cokoli jiného. Ale způsob, jakým dobíhal kraťasy... To bylo neuvěřitelné. Má obrovský cit pro hru. Řeknu vám jedno – v příštích deseti letech s ním budou mít soupeři velké problémy.“
Srovnání Menšíka a Zvereva: „Zverev je podle mě při výšce 198 centimetrů fantastický v pohybu do stran. Ale při pohybu dopředu není tak dobrý jako Menšík. Jakub se pohybuje směrem k síti opravdu skvěle, a přitom je to taky velký chlap, měří asi 196 centimetrů. Tím na mě udělal velký dojem.“
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Co bude pro Menšíka v pátek nejtěžší: „Dobrá zpráva pro Menšíka je, že několik dní nebude hrát. A je mu teprve dvacet. Je až neuvěřitelné, jak rychle se v tom věku dokážete dát dohromady. Pro mě to tedy není téma. Důležitější bude, jak zvládne tlak.“