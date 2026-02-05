Borg junior prověří Čechy. Matku rozplakal, na otce vyjel: O tenise nic nevíš!

Je mu 22 let, což ho ještě řadí mezi relativně mladé tenisty. Nicméně ti nejlepší se v tomto věku nacházejí ve zcela jiné dimenzi.
A tak by se musel stát zázrak, aby se Borg junior přiblížil velkolepé kariéře svého otce – jedenáctinásobného grandslamového šampiona.
Jeho dosud nejlepším kariérním umístěním je 334. pozice z podzimu roku 2023. Na hlavním okruhu ATP se zatím jen mihl, objíždí hlavně menší turnaje. A ani na nich se mu příliš nedaří.
Naopak tlaku a srovnávání s otcem si odmala užil až až.
„Vždycky mu mě budou připomínat a je to pro něj břímě. Takže na něj já sám netlačím. Ať si tlak na sebe dává jen on sám,“ popisoval před časem Borg senior.
Proto také s manželkou syna na kurty původně dát nechtěli. „Bála jsem se toho. Snažili jsme ho dát na jiný sport, jen aby nebyl srovnáván s otcem. Bylo by to pro něj mnohem lehčí,“ líčila Patricia Östfeldová pro The New York Times.
Leo toto přání dlouho naplňoval. Až do svých dvanácti let se věnoval fotbalu, pro který prý měl znamenité vlohy.
Ale pak si vybral tenis. „A já kvůli tomu brečela,“ svěřila se jeho matka.
|
Zpověď Björna Borga. Místo tenisu propadl kokainu. Když málem zemřel, styděl se
„Přišlo mi to tak správné a cítil jsem, že v tenise mám velkou budoucnost, protože jsem se zlepšoval. A taky jsem věděl, že mi táta může pomoct,“ vysvětloval Leo.
I když prý nikdy žádný z otcových zápasů neviděl. Jeho idolem byl Rafael Nadal.
A rodiče dávají k dobru historku, jak mladý Leo vypěnil, když se mu táta jednou pokoušel radit.
„Ty o tenise nic nevíš!“ odpálkoval junior jednoho z nejuznávanějších hráčů v historii tohoto sportu.
Pak Björn prohlásil: „Dobře, odteď už o tenisu neřeknu ani slovo.“
Nyní ale spolu mají vřelý vztah. Pyšný otec přihlížel například synově debutu na okruhu ATP – v listopadu 2021 tehdy 18letý Leo dostal divokou kartu na domácí podnik ve Stockholmu.
O rok dříve, kdy se zdálo, že by mohl být skutečně velkým talentem, Borg junior pro Mezinárodní tenisovou federaci líčil: „Lidé už si mě všímají díky mému vlastnímu tenisu a ne jen proto, že jsem synem Björna Borga. Snažím se dostat až na vrchol a ušel jsem dlouhou cestu. Že mě srovnávají s tátou, mi je jedno.“
V juniorech se dostal na dvanácté místo světového žebříčku. Ale mezi dospělými dosud neprorazil, což je patrné z vysokého čísla u jeho jména v aktuálním globálním pořadí.
Před pěti lety říkal: „Naučil jsem se lépe zvládat, co obnáší být tenistou, a také fakt, že mým otcem je Björn Borg. Budu se s tím muset vypořádávat po celou kariéru a musím to ustát, jestli si chci splnit svůj cíl – dostat se do top 10.“
Teď, když je jasné, že tak vysoko jako otec nevystřelí, pozornost kolem něj opadá. A to mu může pomoct.
I když vzhledově se legendě, která mezi lety 1976 a 1980 pětkrát za sebou ovládla Wimbledon, podobá. Také si nechává narůst blonďaté vlasy, byť nemá tak dlouhou hřívu, jakou se proslavil jeho otec.
Že má tenis v genech, bude chtít ukázat o víkendu proti Čechům v Jihlavě. Ve švédském výběru je podle žebříčku druhým nejlepším singlistou, a tak by se mohl objevit v sobotních dvouhrách. V reprezentačním dresu má zatím bilanci 3:5.
Nejspíš by změřil síly s 21. hráčem světa Jiřím Lehečkou, který o něm v týdnu prohlásil: „Osobně ho vůbec neznám, hrát jsem ho snad viděl jen jednou. Samozřejmě věřím, že pro něj bude velice náročné dorovnat nebo překonat otce, určitě to není žádný med. Ale myslím, že s tím počítal. A už jenom tím, že si vysloužil místo ve švédské reprezentaci, asi něco umět bude.“
„Má velice známé příjmení, ale buďme rádi, že kvalit táty nedosahuje,“ doplnil kapitán Tomáš Berdych. „Nevím přesně, jaký vývoj v kariéře má, ale když mu všude připomínají tátu, asi to není nic příjemného. To srovnávání je složité.“
A mimochodem, zkušenosti s utkáními proti Česku, respektive Československu, má i Björn Borg. Ve čtvrtfinále Davis Cupu 1972 prohrál s Janem Kodešem i Františkem Pálou, ale ve finále o tři roky později už vybojoval dva body a zařídil švédský triumf.