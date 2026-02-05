Borg junior prověří Čechy. Matku rozplakal, na otce vyjel: O tenise nic nevíš!

Stanislav Kučera
  14:15
Běžně byste se u 588. tenisty světového žebříčku nejspíš nezastavili. Pokud byste se vůbec do tak hlubokých pater pořadí proklikali. Ale jméno Leo Borg pozornost jistě upoutá. Syn legendárního Björna Borga si na kurtech zkouší prorazit vlastní cestu, ale zatím nepříliš úspěšně. O víkendu se představí fanouškům v Česku, figuruje ve švédské nominaci pro Davis Cup v Jihlavě.
Švédský tenista Leo Borg

Švédský tenista Leo Borg | foto: Profimedia.cz

SYN LEGENDY. Leo Borg si v prvním kole turnaje v Bastadu zahrál s Rafaelem...
Leo Borg
Leo Borg
Leo Borg
8 fotografií

Je mu 22 let, což ho ještě řadí mezi relativně mladé tenisty. Nicméně ti nejlepší se v tomto věku nacházejí ve zcela jiné dimenzi.

A tak by se musel stát zázrak, aby se Borg junior přiblížil velkolepé kariéře svého otce – jedenáctinásobného grandslamového šampiona.

Jeho dosud nejlepším kariérním umístěním je 334. pozice z podzimu roku 2023. Na hlavním okruhu ATP se zatím jen mihl, objíždí hlavně menší turnaje. A ani na nich se mu příliš nedaří.

Naopak tlaku a srovnávání s otcem si odmala užil až až.

„Vždycky mu mě budou připomínat a je to pro něj břímě. Takže na něj já sám netlačím. Ať si tlak na sebe dává jen on sám,“ popisoval před časem Borg senior.

Proto také s manželkou syna na kurty původně dát nechtěli. „Bála jsem se toho. Snažili jsme ho dát na jiný sport, jen aby nebyl srovnáván s otcem. Bylo by to pro něj mnohem lehčí,“ líčila Patricia Östfeldová pro The New York Times.

Leo toto přání dlouho naplňoval. Až do svých dvanácti let se věnoval fotbalu, pro který prý měl znamenité vlohy.

Ale pak si vybral tenis. „A já kvůli tomu brečela,“ svěřila se jeho matka.

Zpověď Björna Borga. Místo tenisu propadl kokainu. Když málem zemřel, styděl se

„Přišlo mi to tak správné a cítil jsem, že v tenise mám velkou budoucnost, protože jsem se zlepšoval. A taky jsem věděl, že mi táta může pomoct,“ vysvětloval Leo.

I když prý nikdy žádný z otcových zápasů neviděl. Jeho idolem byl Rafael Nadal.

A rodiče dávají k dobru historku, jak mladý Leo vypěnil, když se mu táta jednou pokoušel radit.

„Ty o tenise nic nevíš!“ odpálkoval junior jednoho z nejuznávanějších hráčů v historii tohoto sportu.

Pak Björn prohlásil: „Dobře, odteď už o tenisu neřeknu ani slovo.“

Syn legendy proti hrající legendě. Leo Borg (vpravo) po utkání s Rafaelem Nadalem.

Nyní ale spolu mají vřelý vztah. Pyšný otec přihlížel například synově debutu na okruhu ATP – v listopadu 2021 tehdy 18letý Leo dostal divokou kartu na domácí podnik ve Stockholmu.

O rok dříve, kdy se zdálo, že by mohl být skutečně velkým talentem, Borg junior pro Mezinárodní tenisovou federaci líčil: „Lidé už si mě všímají díky mému vlastnímu tenisu a ne jen proto, že jsem synem Björna Borga. Snažím se dostat až na vrchol a ušel jsem dlouhou cestu. Že mě srovnávají s tátou, mi je jedno.“

V juniorech se dostal na dvanácté místo světového žebříčku. Ale mezi dospělými dosud neprorazil, což je patrné z vysokého čísla u jeho jména v aktuálním globálním pořadí.

Před pěti lety říkal: „Naučil jsem se lépe zvládat, co obnáší být tenistou, a také fakt, že mým otcem je Björn Borg. Budu se s tím muset vypořádávat po celou kariéru a musím to ustát, jestli si chci splnit svůj cíl – dostat se do top 10.“

SYN LEGENDY. Leo Borg si v prvním kole turnaje v Bastadu zahrál s Rafaelem...

Teď, když je jasné, že tak vysoko jako otec nevystřelí, pozornost kolem něj opadá. A to mu může pomoct.

I když vzhledově se legendě, která mezi lety 1976 a 1980 pětkrát za sebou ovládla Wimbledon, podobá. Také si nechává narůst blonďaté vlasy, byť nemá tak dlouhou hřívu, jakou se proslavil jeho otec.

Že má tenis v genech, bude chtít ukázat o víkendu proti Čechům v Jihlavě. Ve švédském výběru je podle žebříčku druhým nejlepším singlistou, a tak by se mohl objevit v sobotních dvouhrách. V reprezentačním dresu má zatím bilanci 3:5.

Nejspíš by změřil síly s 21. hráčem světa Jiřím Lehečkou, který o něm v týdnu prohlásil: „Osobně ho vůbec neznám, hrát jsem ho snad viděl jen jednou. Samozřejmě věřím, že pro něj bude velice náročné dorovnat nebo překonat otce, určitě to není žádný med. Ale myslím, že s tím počítal. A už jenom tím, že si vysloužil místo ve švédské reprezentaci, asi něco umět bude.“

„Má velice známé příjmení, ale buďme rádi, že kvalit táty nedosahuje,“ doplnil kapitán Tomáš Berdych. „Nevím přesně, jaký vývoj v kariéře má, ale když mu všude připomínají tátu, asi to není nic příjemného. To srovnávání je složité.“

A mimochodem, zkušenosti s utkáními proti Česku, respektive Československu, má i Björn Borg. Ve čtvrtfinále Davis Cupu 1972 prohrál s Janem Kodešem i Františkem Pálou, ale ve finále o tři roky později už vybojoval dva body a zařídil švédský triumf.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kolář vs. KotovTenis - - 5. 2. 2026:Kolář vs. Kotov //www.idnes.cz/sport
5. 2. 15:15
  • 2.37
  • -
  • 1.51
Fruhvirtová vs. BoulterováTenis - - 5. 2. 2026:Fruhvirtová vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
5. 2. 15:30
  • 2.40
  • -
  • 1.57
Parryová vs. BartůňkováTenis - - 5. 2. 2026:Parryová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
5. 2. 18:00
  • 2.36
  • -
  • 1.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Tak se chystá led na olympijský curling. Místní „Michael Jackson“ baví diváky

Přípravy před zahájením turnajů na Olympijském curlingovém stadionu v Cortině.

Téměř půl milionu přehrání během několik hodin si vysloužilo krátké video z přípravy olympijské curlingové dráhy. Zachycuje muže, který se krátkými, rychlými krůčky pohybuje po ploše s postřikovačem...

5. února 2026  14:44

Mezi finskými hokejistkami řádí norovirus. Zápas s Kanadou se musel odložit

Finské hokejistky slaví zisk bronzové medaile na olympijských hrách v...

Zápas Finsko - Kanada na olympijském turnaji hokejistek v Miláně byl kvůli výskytu onemocnění ve finském týmu přeložen ze čtvrtka na 12. února. Oznámili to organizátoři her. Zápas elitní skupiny A, v...

5. února 2026  14:20

Borg junior prověří Čechy. Matku rozplakal, na otce vyjel: O tenise nic nevíš!

Švédský tenista Leo Borg

Běžně byste se u 588. tenisty světového žebříčku nejspíš nezastavili. Pokud byste se vůbec do tak hlubokých pater pořadí proklikali. Ale jméno Leo Borg pozornost jistě upoutá. Syn legendárního Björna...

5. února 2026  14:15

Bejlek deklasovala britskou sokyni, v Abú Zabí si zahraje své první semifinále

Sára Bejlek hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Sára Bejlek deklasovala v Abú Zabí britskou tenistku Sonay Kartalovou 6:0, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA Tour. Dvacetiletá Češka zvítězila nad 61. hráčkou světa a...

5. února 2026  14:01

Být jako Menšík? Nepřirovnávejte mě k nikomu. Unikát Mrva chce zdraví a cestovat

Maxim Mrva trénuje před Davis Cupem proti Švédsku.

Kdyby mohl, zrušil by divadelní kulisy a při zápasech zavedl burácivé fandění. Jako na fotbale. Maxim Mrva se tak trochu vymyká standardním tenisovým tabulkám. Ač je mu teprve osmnáct let, je...

5. února 2026

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...

5. února 2026  13:55

Zabystřan si ve druhém tréninku polepšil, trati olympijského sjezdu vládli domácí

Jan Zabystřan v tréninku na olympijský sjezd.

Český lyžař Jan Zabystřan zajel ve druhém tréninku sjezdu na zimních olympijských hrách dvacátý čas. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu ztratil 2,32 sekundy na nejrychlejšího Mattiu Casseho a umístil se o...

5. února 2026  13:51

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

5. února 2026  13:06

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

Originál, nebo -ová? Olympiáda opět řeší přechylování. Česká televize mění přístup

Kateřina Emmons

Olympijské hry znovu otevřely v Česku debatu o přechylování ženských příjmení. Česká televize, která olympiádu vysílá, na svém webu zveřejnila vysvětlení, proč se k jazykovým pravidlům vrací. Podle...

5. února 2026  12:59

ONLINE: Česko - USA. Hokejistky na úvod her nastupují proti hlavním favoritkám

Česko - USA, momentka ze zápasu mistrovství světa hokejistek. Útočí domácí...

S jasnými medailovými ambicemi vstupují české hokejistky do olympijského turnaje v Miláně. Den před oficiálním zahájením her se na úvod potkávají s hlavními favoritkami a posledními mistryněmi světa...

5. února 2026  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.