Nejstarší vítěz grandslamu končí. Bopanna se s tenisem loučí ve 45 letech

„Jak se loučíte s něčím, co dalo vašemu životu smysl? Po dvaceti nezapomenutelných letech na tour je čas oficiálně pověsit raketu na hřebík,“ napsal Bopanna.
Do historie tenisu se zapsal jako nejstarší šampion v takzvané open éře poté, co v Melbourne získal titul po boku domácího Matthew Ebdena. Před osmi lety ovládl smíšenou čtyřhru v Paříži s kanadskou partnerkou Gabrielou Dabrowskou. Loni v březnu coby čtyřiačtyřicetiletý veterán získal deblový titul na Masters v Miami, opět s Ebdenem.
|
Plantážníkův syn s vetchými koleny láme rekordy: Chci všem dávat zabrat
Od roku 2002 až do předloňska reprezentoval Indii v Davis Cupu a startoval také na olympijských hrách v Londýně, Riu de Janeiro a loni v Paříži. Ve francouzské metropoli v úterý odehrál i svůj poslední zápas po boku Alexandera Bublika.