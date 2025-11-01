Nejstarší vítěz grandslamu končí. Bopanna se s tenisem loučí ve 45 letech

Indický veterán Rohan Bopanna v 45 letech oznámil odchod z tenisové scény. Loni v lednu dokázal vybojovat na Australian Open grandslamový titul a stal se ve čtyřhře coby nejstarší hráč světovou jedničkou. V sobotu na sociálních sítích oznámil konec kariéry. Během ní získal 26 deblových titulů, z grandslamů má ještě trofej v mixu z roku 2017.
„Jak se loučíte s něčím, co dalo vašemu životu smysl? Po dvaceti nezapomenutelných letech na tour je čas oficiálně pověsit raketu na hřebík,“ napsal Bopanna.

Do historie tenisu se zapsal jako nejstarší šampion v takzvané open éře poté, co v Melbourne získal titul po boku domácího Matthew Ebdena. Před osmi lety ovládl smíšenou čtyřhru v Paříži s kanadskou partnerkou Gabrielou Dabrowskou. Loni v březnu coby čtyřiačtyřicetiletý veterán získal deblový titul na Masters v Miami, opět s Ebdenem.

Plantážníkův syn s vetchými koleny láme rekordy: Chci všem dávat zabrat

Od roku 2002 až do předloňska reprezentoval Indii v Davis Cupu a startoval také na olympijských hrách v Londýně, Riu de Janeiro a loni v Paříži. Ve francouzské metropoli v úterý odehrál i svůj poslední zápas po boku Alexandera Bublika.

