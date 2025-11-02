Boj o druhý titul. Siniaková vstoupí ve čtyřhře do Turnaje mistryň

Úvod nedělního programu obstará duel obhájkyň trofeje Gabriely Dabrowské a Erin Routliffeové s dvojicí Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.
Ve dvouhře se budou hrát zápasy skupiny Steffi Grafové. Od 15 hodin se utká světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková s Italkou Jasmine Paoliniovou. Obhájkyně titulu Coco Gauffová z USA bude hrát s krajankou Jessicou Pegulaovou.
Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková
Devětadvacetiletá Siniaková, jež před čtyřmi lety vyhrála Turnaj mistryň s Barborou Krejčíkovou, může popáté ukončit sezonu na místě světové jedničky, čímž by vyrovnala rekord Martiny Navrátilové. Rodačce z Hradce Králové by mělo stačit vyhrát v Rijádu alespoň dva zápasy, nebo její konkurentky Italky Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová nesmí ovládnout turnaj bez jediné porážky.