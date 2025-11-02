Boj o druhý titul. Siniaková vstoupí ve čtyřhře do Turnaje mistryň

  7:26
Tenistka Kateřina Siniaková v neděli po boku Taylor Townsendové rozehraje Turnaj mistryň, na němž bude ve čtyřhře usilovat o druhý titul. Druhý nasazený česko-americký pár, jenž loni došel v Rijádu až do finále, se ve skupině Liezel Huberové utká od 18 hodin s maďarsko-brazilskou dvojicí Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová po prohraném finále čtyřhry na US Open.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová po prohraném finále čtyřhry na US Open. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková (vlevo) a Storm Hunterová si užívají titul ve Wu-chanu.
Kateřina Siniaková (vlevo) a Storm Hunterová si užívají titul ve Wu-chanu.
Kateřina Siniaková (vlevo) se Storm Hunterovou ukazují trofej po vítězství na...
Storm Hunterová a Kateřina Siniaková (vpravo) se radují ve finále turnaje ve...
21 fotografií

Úvod nedělního programu obstará duel obhájkyň trofeje Gabriely Dabrowské a Erin Routliffeové s dvojicí Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.

Ve dvouhře se budou hrát zápasy skupiny Steffi Grafové. Od 15 hodin se utká světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková s Italkou Jasmine Paoliniovou. Obhájkyně titulu Coco Gauffová z USA bude hrát s krajankou Jessicou Pegulaovou.

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Devětadvacetiletá Siniaková, jež před čtyřmi lety vyhrála Turnaj mistryň s Barborou Krejčíkovou, může popáté ukončit sezonu na místě světové jedničky, čímž by vyrovnala rekord Martiny Navrátilové. Rodačce z Hradce Králové by mělo stačit vyhrát v Rijádu alespoň dva zápasy, nebo její konkurentky Italky Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová nesmí ovládnout turnaj bez jediné porážky.

Výsledky

