Blíží se senzační comeback? Serena Williamsová se údajně vrátí už za pár dní

  13:24
Prvotřídní tenisová senzace je zřejmě na spadnutí. Serena Williamsová, majitelka 23 grandslamových titulů ze dvouhry, se údajně už brzy vrátí na turnaje. Ve 44 letech. Podle informací deníku The Telegraph požádala o divokou kartu do čtyřhry na akci v londýnském Queen’s Clubu, která začíná 8. června. Spekulace o možném comebacku legendární Američanky se objevují od loňska a nyní se zdá, že se potvrdí.
Serena Williamsová ve druhém kole US Open.

Williamsová naposledy hrála na US Open 2022, měla by se tedy vrátit po skoro čtyřleté pauze.

Bývalý první tenista světa Andy Roddick ve svém podcastu uvedl, že Williamsová požádala v Queen’s Clubu, kde se hraje na trávě, o divokou kartu do deblové soutěže po boku Victorie Mbokové.

Devatenáctiletá Kanaďanka poté, co ve čtvrtek večer ve druhém kole Roland Garros porazila Kateřinu Siniakovou, ke spekulacím poznamenala: „Se Serenou jsme v kontaktu. Už jen to, že mě zná, je pro mě úžasné. Ale jestli je připravena vrátit se, tak by to měla oznámit ona. Je to na ní.“

Po turnaji v Queen’s Clubu je v kalendáři další travnatá „pětistovka“ v Berlíně a za měsíc už startuje Wimbledon, který Williamsová sedmkrát vyhrála, naposledy před deseti lety.

Pokud projeví zájem, všechny tyto turnaje by jí s žádostí o divokou kartu měly vyhovět, přitáhla by k nim totiž enormní pozornost. Zatím není jasné, zda by na nich startovala i ve dvouhře, v deblu se může spojit se starší sestrou Venus, která kariéru ještě neukončila.

Serena je způsobilá vrátit se na turnaje od 22. února, kdy uplynul požadovaný půlrok od doby, co byla zpátky v antidopingovém programu. Právě informace o tom, že se do něj loni na podzim opět zapsala, poprvé rozvířila spekulace, zda návrat nechystá.

Williamsová se k tomu opakovaně vyjadřovala zdrženlivě, ale na sociálních sítích se šířila videa, jak trénuje s jinou americkou profesionálkou Alycií Parksovou.

Na svůj návrat se zřejmě chystá dlouho a poctivě.

Když na US Open 2022 prohrála ve třetím kole, což je její zatím poslední utkání, hovořila o tom, že se ze světa tenisu „vyvíjí pryč“. Spojení „konec kariéry“ nepoužila. Přesto je její návrat v tak pokročilém sportovním věku překvapující.

Ale zřejmě se cítí v dobré fyzické formě. Loni v pořadu Today Show prozradila, že zhubla 14 kilo. Pomohlo jí k tomu užívání injekcí GLP-1.

Vrátila by se coby jedna z nejlepších hráček historie, ale také jako matka dvou dcer a výrazná osobnost přesahující sportovní prostředí.

„Myslím, že její návrat by k tenisu přitáhl spoustu lidí,“ prohlásila Naomi Ósakaová. Podobně se vyjádřily i další grandslamové vítězky Coco Gauffová a Madison Keysová.

Už brzy se s Williamsovou zřejmě budou moct střetnout na kurtu.

Blíží se senzační comeback? Serena Williamsová se údajně vrátí už za pár dní

Prvotřídní tenisová senzace je zřejmě na spadnutí. Serena Williamsová, majitelka 23 grandslamových titulů ze dvouhry, se údajně už brzy vrátí na turnaje. Ve 44 letech. Podle informací deníku The...

