Pála musel řešit před BJK Cupem další omluvenku. Valentová bude chybět

Autor:
  17:31aktualizováno  17:54
Tereza Valentová vypadla kvůli zranění břicha z nominace na baráž tenisového Poháru Billie Jean Kingové. O absenci týmové dvojky informoval kapitán Petr Pála. Dodatečně povolal Dominiku Šalkovou a Vendulu Valdmannovou. Češky budou bojovat o setrvání v elitní skupině od pátku do neděle, kdy narazí ve Varaždínu na Kolumbii a domácí Chorvatsko.
Kapitán Petr Pála mluví na tréninku s Lucií Havlíčkovou.

Kapitán Petr Pála mluví na tréninku s Lucií Havlíčkovou. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda

Linda Nosková před baráží BJK Cupu.
Nikola Bartůňková se připravuje na baráž BJK Cupu.
Lucie Havlíčková a Nikola Bartůňková před baráží BJK Cupu.
Lucie Havlíčková se připravuje na baráž BJK Cupu.
18 fotografií

Osmnáctiletá Valentová měla plnit roli dvojky vedle třinácté hráčky světa Lindy Noskové. Finalistka říjnového turnaje v Ósace a dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros ale kvůli zdravotním potížím do Chorvatska neodcestovala.

„Nedovolilo jí to zranění břicha, které měla i v Asii. Je to velká škoda. Hodně se na to těšila a byla by to určitě velká pomoc,“ řekl Pála. Doplnil, že Valdmannová přicestuje do Varaždínu v pondělí večer a Šalková v úterý.

Padesátiletý Pála se v baráži rozloučí s rolí kapitána, kterou vykonával od roku 2008, a v nominaci musel udělat již druhou změnu. Minulý týden se mu kvůli zranění lýtka odhlásila Sára Bejlek, místo níž doplnila tým Lucie Havlíčková. V pětičlenném výběru je vedle Noskové, Havlíčkové, Šalkové a Valdmannové ještě Nikola Bartůňková.

Lucie Havlíčková a Nikola Bartůňková před baráží BJK Cupu.

„Terka měla plnit roli jasné dvojky. Vyzkoušela si už zápas v Porubě a na konci sezony hrála fantasticky. Na US Open prohrála s (Jelenou) Rybakinovou, která teď hrála skvěle. Hrála (Valentová) s hráčkami, které jsou pravidelně vepředu. Plán byl, že může hrát zápasy v singlu a možná i debla. Je to bohužel škoda, ale nedá se nic dělat,“ uvedl Pála.

Pálovi se již dříve se omluvily kvůli zdravotním potížím také Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. „Těch omluvenek bylo kvůli zranění hodně. Kdyby ještě jedna dvě hráčky, které jsou v padesátce, byly zdravé, tak by ta šance byla obrovská. Na druhou stranu máme štěstí, že je tu za prvé Linda, která je třináctá na světě a je připravená hrát. A za druhé, že máme z čeho brát. Ani soupeři nemají tak široký kádr. Máme to čím nahradit a musíme přemýšlet, jak udělat s Kolumbií a později s Chorvatskem vždy dva body,“ řekl Pála.

Bejlek si kvůli zranění baráž BJK Cupu nezahraje, tým doplní Havlíčková

Absence v baráži litovala i Valentová. „Moc mě to mrzí, ale zranění břicha, se kterým jsem se vrátila z Japonska, mě ještě nepustilo k plnému tréninku. S doktory a fyzioterapeuty jsme čekali do poslední chvíle, dnes (v pondělí) se rozhodlo, že bych v Chorvatsku nemohla hrát soutěžní zápasy, a tak jsem se kapitánovi i holkám omluvila. Jsem smutná, kolektivní soutěže miluju. Budu všem držet palce na dálku,“ uvedla v prohlášení rodačka z Prahy.

Češky vstoupí do tříčlenné skupiny v pátek duelem proti Kolumbii. O dva dny později narazí na domácí Chorvatky. Mezi elitou se udrží jen vítěz.

Výsledky

Pála musel řešit před BJK Cupem další omluvenku. Valentová bude chybět

Plzeň kritizuje chování fanoušků Slavie: Způsobili zranění a statisícové škody

Hostující sektor v Plzni, který obsadili slávisté.

Nešlo jen o desetiminutové přerušení kvůli dýmovnicím krátce po výkopu. Fotbalové utkání plzeňské Viktorie se Slavií (3:5) poznamenalo chování hostujících příznivců, které domácí klub kritizuje v...

10. listopadu 2025

Sparťanům vadilo zdržování. Ze sedmi minut nastavení byl míč ve hře jen čtyři

Sparťanský obránce Emanuel Uchenna s míčem, na zemi leží teplický útočník John...

Vyběhl daleko z brány, prokličkoval se až na soupeřovu polovinu hřiště a když chtěl rozehrát, rozhodčí odpískal konec. Sparťanský gólman Peter Vindahl byl vytočený, že sudí Stanislav Volek v nedělním...

10. listopadu 2025  14:40

