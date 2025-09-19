Italské šampionky postoupily potřetí za sebou do finále BJK Cupu

Autor: ,
  18:52
Italské tenistky jsou po roce opět ve finále Poháru Billie Jean Kingové. Obhájkyně titulu rozhodly v čínském Šen-čenu semifinálový duel s Ukrajinou až ve čtyřhře a vyhrály 2:1. Lví podíl na postupu měla světová osmička Jasmine Paoliniová, která nejprve ve dvouhře vyrovnala stav na 1:1 a poté uspěla i v páru s elitní deblistkou Sarou Erraniovou.
Fotogalerie2

Jasmine Paoliniová a Sara Erraniová v deblovém souboji proti Ukrajině. | foto: AP

Ukrajinky poslala do vedení v úvodní dvouhře Marta Kosťuková, která přehrála Elisabettu Cocciarettovou 6:2, 6:3. Také druhý singlový zápas se zpočátku vyvíjel v neprospěch úřadujících šampionek. Elina Svitolinová ovládla první set 6:3 a ve druhém vedla 4:2, Paoliniová však dokázala utkání otočit. Zbývající sady získala dvakrát 6:4 a ve čtyřhře spolu s Erraniovou nedaly Kosťukové s Ljudmylou Kičenokovou šanci.

Italské tenistky se radují s týmem a fanoušky - právě potřetí za sebou postoupily do finále BJK Cupu.

Do finále soutěže družstev dříve známé jako Fed Cup postoupily Italky potřetí za sebou. O obhajobu loňské trofeje z Málagy se v neděli v Šen-čenu utkají s vítězkami druhého semifinále, v němž proti sobě v sobotu nastoupí týmy USA a Velké Británie.

Finálový turnaj

tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Šen-čenu - semifinále:

Ukrajina - Itálie 1:2
Kosťuková - Cocciarettová 6:2, 6:3
Svitolinová - Paoliniová 6:3, 4:6, 4:6
L. Kičenoková, Kosťuková - Paoliniová, Erraniová 2:6, 3:6

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Menšík vs. MichelsenTenis - - 19. 9. 2025:Menšík vs. Michelsen //www.idnes.cz/sport
19. 9. 23:30
  • 1.64
  • -
  • 2.32
Świateková vs. KrejčíkováTenis - Čtvrtfinále - 20. 9. 2025:Świateková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
20. 9. 05:00
  • 1.19
  • -
  • 4.93
Lamensová vs. SiniakováTenis - Čtvrtfinále - 20. 9. 2025:Lamensová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
20. 9. 06:30
  • 2.63
  • -
  • 1.50
Choinski vs. KolářTenis - Semifinále - 20. 9. 2025:Choinski vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
20. 9. 12:00
  • 1.64
  • -
  • 2.25
Svrčina vs. ČangTenis - Osmifinále - 20. 9. 2025:Svrčina vs. Čang //www.idnes.cz/sport
20. 9. 13:30
  • 2.31
  • -
  • 1.61
Carballes Baena vs. KopřivaTenis - Semifinále - 20. 9. 2025:Carballes Baena vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
20. 9. 14:30
  • 2.18
  • -
  • 1.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

ONLINE: Sparta vede v Litvínově, Liberec znovu srovnal v Brně. Olomouc se drží

Sledujeme online

Kompletním pátým kolem pokračuje hokejová extraliga. Páteční program otevřel duel mezi Třincem a Plzní, kteří domácí zlomili v prodloužení a zvítězili 2:1. O půl hodiny později začalo utkání...

19. září 2025  19:29

Nemohly jsme se ani hýbat. Sičaková o bídné kvalifikaci: Haruka mě mrzí ještě víc

Od našeho zpravodaje v Japonsku Nebylo to o žádné radosti. Když odcházely ze stadionu, místo úsměvů hleděly do země, v jejich tvářích se odráželo obrovské zklamání. Andrea Železná v rozhovoru pro Českou televizi vydechla: „Hrozná...

19. září 2025  19:05

Italské šampionky postoupily potřetí za sebou do finále BJK Cupu

Italské tenistky jsou po roce opět ve finále Poháru Billie Jean Kingové. Obhájkyně titulu rozhodly v čínském Šen-čenu semifinálový duel s Ukrajinou až ve čtyřhře a vyhrály 2:1. Lví podíl na postupu...

19. září 2025  18:52

Usťugov kvůli dopingu přišel o medaile. Fourcade je zlatý, sbírku zvětšil Björndalen

Ruský biatlonista Jevgenij Usťugov přišel po neúspěšných odvoláních proti trestu za doping oficiálně o medaile z olympijských her ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. Mezinárodní olympijský výbor po...

19. září 2025  18:34

Olympijská kvalifikace krasobruslařů: Valesiová a Bidař jsou po první části pátí

Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař je na dodatečné olympijské kvalifikaci krasobruslařů zatím mimo postupové pozice. Po krátkém programu jí v Pekingu patří pátá příčka. Od postupu na hry,...

19. září 2025  18:21

Fotbalistky Slavie se v Evropském poháru utkají s Austrií, Spartu čeká Ferencváros

Fotbalistky Slavie čeká po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistryň 2. předkolo nově založeného Evropského poháru, v němž se utkají s Austrií Vídeň. Sparta, jež do nejsilnější klubové soutěže rovněž...

19. září 2025  18:01

Třesk ve vedení Slovácka. Končí Pojezný, fanoušci se bouří proti majitelům

V Uherském Hradišti pomáhal zakládat před 25 lety v éře Miroslava Valenty fotbalovou akademii, devět let šéfoval 1.FC Slovácko z pozice výkonného ředitele. Teď Petr Pojezný, který na začátku června...

19. září 2025  17:52

Staněk způsobil v Baku tvrdou nehodu, kvalifikaci F2 kvůli němu museli stopnout

Český jezdec Roman Staněk způsobil v páteční kvalifikaci šampionátu formule 2 v Baku tvrdou nehodu a po odebrání nejlepšího zajetého času a penalizaci pěti míst odstartuje do sobotního sprintu i...

19. září 2025  16:31,  aktualizováno  17:41

Rusové mohou opět na olympiádu jen jako neutrální sportovci. Pokud splní pravidla

Rusové mohou startovat na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo v příštím roce stejně jako vloni v Paříži jen jako neutrální individuální sportovci, pokud splní dané podmínky....

19. září 2025  16:55,  aktualizováno  17:30

Rally Pačejov 2025: výsledky, program, startovní listina, mapy

Mistrovství České republiky v rallye má na programu poslední závod. Napínavé souboje uvidí diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025. V našem článku najdete program závodu, jeho...

19. září 2025  17:03

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Peltu před nástupem do vězení hospitalizovali. Aktuálně je v domácí péči

Nejpozději 6. října by měl nastoupit do vězení, teď je ale fotbalový boss Miroslav Pelta v domácí péči poté, co byl zhruba týden hospitalizován. „Příští týden nastupuje k dalším zákrokům do...

19. září 2025  16:21

První trénink formule 1 v Ázerbájdžánu pro mclareny, pak je přebil Hamilton

Úvodní tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 ovládli Britové Lando Norris z McLarenu a Lewis Hamilton z Ferrari. Norris zajel v první části o 310 tisícin sekundy rychlejší čas než jeho...

19. září 2025  13:25,  aktualizováno  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.