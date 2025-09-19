Italské šampionky postoupily potřetí za sebou do finále BJK Cupu

Ukrajinky poslala do vedení v úvodní dvouhře Marta Kosťuková, která přehrála Elisabettu Cocciarettovou 6:2, 6:3. Také druhý singlový zápas se zpočátku vyvíjel v neprospěch úřadujících šampionek. Elina Svitolinová ovládla první set 6:3 a ve druhém vedla 4:2, Paoliniová však dokázala utkání otočit. Zbývající sady získala dvakrát 6:4 a ve čtyřhře spolu s Erraniovou nedaly Kosťukové s Ljudmylou Kičenokovou šanci.
Do finále soutěže družstev dříve známé jako Fed Cup postoupily Italky potřetí za sebou. O obhajobu loňské trofeje z Málagy se v neděli v Šen-čenu utkají s vítězkami druhého semifinále, v němž proti sobě v sobotu nastoupí týmy USA a Velké Británie.
Finálový turnaj
tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Šen-čenu - semifinále:
Ukrajina - Itálie 1:2