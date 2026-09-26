Na Češky čekají ve finále BJK Cupu Ukrajinky. Jednoznačně porazily Italky

Rozhodující bod získala Elina Svitolinová, která zdolala Jasmine Paoliniovou 6:2, 6:2. Před ní zvítězila Anhelina Kalininová nad Tyrou Caterinou Grantovou 6:3, 6:4.
Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže poprvé a vylepšily loňskou semifinálovou účast. Do boje o trofej prošly i při absenci desáté hráčky světového žebříčku Marty Kosťukové. Před Itálií porazily ve čtvrtfinále Belgii.
Nedělní finále začne v Číně v 11:00 SELČ. Češky do něj postoupily po výhrách nad Španělskem a Velkou Británií. V soutěži dříve známé jako Fed Cup usilují o dvanáctý titul a první od roku 2018.
S Ukrajinkami se utkaly dosud jednou. Před třemi lety je v dubnové kvalifikaci porazily 3:1, souboj se tehdy odehrál na neutrální půdě v Turecku.
Italky přišly o šanci získat třetí trofej za sebou a sedmou celkově. Naposledy prohrály v týmové soutěži ve finále v roce 2023 s Kanadou.
Devětadvacetiletá Kalininová zaznamenala na finálovém turnaji Poháru BJK v Šen-čenu druhé vítězství, navázala na čtvrtfinálový triumf nad Belgičankou Janou Otzipkaovou. O jedenáct let mladší Grantovou porazila za necelou hodinu a půl, nepřišla ani jednou o servis.
Světová sedmička Svitolinová poté porazila dvojnásobnou grandslamovou finalistku Paoliniovou za 63 minut. Ve čtvrtém vzájemném zápase ji zdolala potřetí, poprvé s ní neztratila ani set. Italce vzala pětkrát servis, sama o něj přišla jen jednou.
Tenisový Pohár Billie Jean Kingové v Šen-čenu
Závěrečný turnaj, semifinále:
Ukrajina - Itálie 2:0