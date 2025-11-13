BJK Cup 2025, baráž: program, výsledky, jak hrají české tenistky

  10:00
České tenistky vyrážejí do boje o záchranu v elitní skupině Billie Jean King Cupu. Od pátku 14.11. do neděle 16.11. se v ošemetné baráži utkají ve Varaždínu s domácím Chorvatskem a Kolumbií. V přehledném textu najdete program a výsledky českých zápasů, systém turnaje, přehled o ostatních skupinách i další informace.

Linda Nosková a kapitán Petr Pála během kvalifikace BJK Cupu v Ostravě proti Španělsku | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

O co se v baráži hraje a kde zápasy sledovat

České tenistky do baráže spadly po neúspěšné dubnové kvalifikaci na finálový turnaj BJK Cupu. V Ostravě zdolaly Brazílii, ale pak nestačily na Španělsko.

  • Češky v baráži hrají o účast v jarní kvalifikaci na BJK Cup 2026 i udržení mezi elitou.
  • Aby v náročné misi uspěly, potřebují vyhrát svou tříčlennou skupinu. Pokud to nezvládnou, sestoupí do Regionální skupiny I.
  • Zápasy českého týmu v baráži BJK Cupu bude vysílat Česká televize na stanici ČT sport i na na platformě ČT sport Plus.
  • Přímý přenos utkání s Kolumbií začíná v pátek ve 14:00, v neděli od 14:00 pak můžete sledovat zápas Česka s Chorvatskem.

Program českých zápasů v barážové skupině D

ZápasDatumVýsledek
Česko - Kolumbie14. 11.
1. Dvouhra
2. Dvouhra
Čtyřhra
ZápasDatumVýsledek
Chorvatsko – Česko16. 11.
1. Dvouhra
2. Dvouhra
Čtyřhra

Tabulka skupiny D

ZeměZVPHrySetyZápasy
Česká republika0000/00/00/0
Kolumbie0000/00/00/0
Chorvatsko0000/00/00/0

Čeká nominace na baráž BJK Cupu

Nehrající kapitán Petr Pála zažil při skládání týmu hodně krušné chvíle. Napřed se omluvily kvůli zdravotním potížím Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Na poslední chvíli účast kvůli zranění odřekly také Sára Bejlek i plánovaná týmová dvojka Tereza Valentová.

Z elitních hráček zůstala pouze Linda Nosková, která je momentálně českou jedničkou a v Chorvatsku povede velmi omlazený a nezkušený tým.

Český tým pro baráž BJK Cupu

1. Linda Nosková (13. ve dvouhře / 65. ve čtyřhře)
2. Nikola Bartůňková (130. / 711.)
3. Dominika Šalková (132. / 162.)
4. Vendula Valdmannová (343. / 320.)
5. Lucie Havlíčková (414. / 316.)

Nominace soupeřek

ChorvatskoA. Ruzicová, P. Marcinková, J. Fettová, T. Wuerthová, L. Boskovicová
KolumbieC. Osoriová, Y. Lizarazová, M. Torresová Murciaová, M. Perezová-Garciaová

Systém baráže Billie Jean King Cupu 2025/26

  • Do baráže je zařazeno 21 národních týmů – 12 z nich neuspělo v kvalifikaci 2025 a 9 postoupilo ze svých regionálních skupin Group I.
  • Týmy jsou rozděleny do 7 skupin po třech, přičemž každý tým ve skupině hraje s každým.
  • Vítěz každé skupiny postoupí do jarní kvalifikace pro rok 2026. Druhý a třetí tým bude hrát příští rok v Regionální skupině I.
  • Zápasy se hrají 14.–16. listopadu 2025, vždy v jedné hostitelské zemi na jednom místě.
  • Utkání se hrají klasicky – dvě dvouhry a jedna čtyřhra (není li rozhodnuto).

Ostatní skupiny:

Skupina A
Místo: Monterrey (Mexiko) – tvrdý povrch

ZápasDatum/výsledek
Mexiko – Dánsko14. 11.
Dánsko – Kanada15. 11.
Mexiko – Kanada16. 11.

Skupina B
Místo: Gorzów (Polsko) – tvrdý povrch (hala)

ZápasDatum/výsledek
Polsko – Nový Zéland14. 11.
Nový Zéland – Rumunsko15. 11.
Polsko – Rumunsko16. 11.

Skupina C
Místo: Córdoba (Argentina) – antuka

ZápasDatum/výsledek
Argentina – Slovensko14. 11.
Slovensko – Švýcarsko15. 11.
Argentina – Švýcarsko16. 11.

Skupina D
Místo: Varaždín (Chorvatsko) – tvrdý povrch (hala)

ZápasDatum/výsledek
Česko – Kolumbie14. 11.
Chorvatsko – Kolumbie15. 11.
Chorvatsko – Česko16. 11.

Skupina E
Místo: Hobart (Austrálie) – tvrdý povrch

ZápasDatum/výsledek
Austrálie – Portugalsko14. 11.
Brazílie – Portugalsko15. 11.
Austrálie – Brazílie16. 11.

Skupina F
Místo: Ismaning (Německ) – tvrdý povrch (hala)

ZápasDatum/výsledek
Německo – Turecko14. 11.
Belgie – Turecko15. 11.
Německo – Belgie16. 11.

Skupina G
Místo: Bengalúr (Indie) – tvrdý povrch

ZápasDatum/výsledek
Slovinsko – Nizozemsko14. 11.
Indie – Slovinsko15. 11.
Indie – Nizozemsko16. 11.
