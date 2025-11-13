O co se v baráži hraje a kde zápasy sledovat
České tenistky do baráže spadly po neúspěšné dubnové kvalifikaci na finálový turnaj BJK Cupu. V Ostravě zdolaly Brazílii, ale pak nestačily na Španělsko.
- Češky v baráži hrají o účast v jarní kvalifikaci na BJK Cup 2026 i udržení mezi elitou.
- Aby v náročné misi uspěly, potřebují vyhrát svou tříčlennou skupinu. Pokud to nezvládnou, sestoupí do Regionální skupiny I.
- Zápasy českého týmu v baráži BJK Cupu bude vysílat Česká televize na stanici ČT sport i na na platformě ČT sport Plus.
- Přímý přenos utkání s Kolumbií začíná v pátek ve 14:00, v neděli od 14:00 pak můžete sledovat zápas Česka s Chorvatskem.
Program českých zápasů v barážové skupině D
|Zápas
|Datum
|Výsledek
|Česko - Kolumbie
|14. 11.
|1. Dvouhra
|2. Dvouhra
|Čtyřhra
|Chorvatsko – Česko
|16. 11.
|1. Dvouhra
|2. Dvouhra
|Čtyřhra
Tabulka skupiny D
|Země
|Z
|V
|P
|Hry
|Sety
|Zápasy
|Česká republika
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|Kolumbie
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|Chorvatsko
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0/0
Čeká nominace na baráž BJK Cupu
Nehrající kapitán Petr Pála zažil při skládání týmu hodně krušné chvíle. Napřed se omluvily kvůli zdravotním potížím Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Na poslední chvíli účast kvůli zranění odřekly také Sára Bejlek i plánovaná týmová dvojka Tereza Valentová.
Z elitních hráček zůstala pouze Linda Nosková, která je momentálně českou jedničkou a v Chorvatsku povede velmi omlazený a nezkušený tým.
Český tým pro baráž BJK Cupu
1. Linda Nosková (13. ve dvouhře / 65. ve čtyřhře)
2. Nikola Bartůňková (130. / 711.)
3. Dominika Šalková (132. / 162.)
4. Vendula Valdmannová (343. / 320.)
5. Lucie Havlíčková (414. / 316.)
Nominace soupeřek
|Chorvatsko
|A. Ruzicová, P. Marcinková, J. Fettová, T. Wuerthová, L. Boskovicová
|Kolumbie
|C. Osoriová, Y. Lizarazová, M. Torresová Murciaová, M. Perezová-Garciaová
Systém baráže Billie Jean King Cupu 2025/26
- Do baráže je zařazeno 21 národních týmů – 12 z nich neuspělo v kvalifikaci 2025 a 9 postoupilo ze svých regionálních skupin Group I.
- Týmy jsou rozděleny do 7 skupin po třech, přičemž každý tým ve skupině hraje s každým.
- Vítěz každé skupiny postoupí do jarní kvalifikace pro rok 2026. Druhý a třetí tým bude hrát příští rok v Regionální skupině I.
- Zápasy se hrají 14.–16. listopadu 2025, vždy v jedné hostitelské zemi na jednom místě.
- Utkání se hrají klasicky – dvě dvouhry a jedna čtyřhra (není li rozhodnuto).
Ostatní skupiny:
Skupina A
Místo: Monterrey (Mexiko) – tvrdý povrch
|Zápas
|Datum/výsledek
|Mexiko – Dánsko
|14. 11.
|Dánsko – Kanada
|15. 11.
|Mexiko – Kanada
|16. 11.
Skupina B
Místo: Gorzów (Polsko) – tvrdý povrch (hala)
|Zápas
|Datum/výsledek
|Polsko – Nový Zéland
|14. 11.
|Nový Zéland – Rumunsko
|15. 11.
|Polsko – Rumunsko
|16. 11.
Skupina C
Místo: Córdoba (Argentina) – antuka
|Zápas
|Datum/výsledek
|Argentina – Slovensko
|14. 11.
|Slovensko – Švýcarsko
|15. 11.
|Argentina – Švýcarsko
|16. 11.
Skupina D
Místo: Varaždín (Chorvatsko) – tvrdý povrch (hala)
|Zápas
|Datum/výsledek
|Česko – Kolumbie
|14. 11.
|Chorvatsko – Kolumbie
|15. 11.
|Chorvatsko – Česko
|16. 11.
Skupina E
Místo: Hobart (Austrálie) – tvrdý povrch
|Zápas
|Datum/výsledek
|Austrálie – Portugalsko
|14. 11.
|Brazílie – Portugalsko
|15. 11.
|Austrálie – Brazílie
|16. 11.
Skupina F
Místo: Ismaning (Německ) – tvrdý povrch (hala)
|Zápas
|Datum/výsledek
|Německo – Turecko
|14. 11.
|Belgie – Turecko
|15. 11.
|Německo – Belgie
|16. 11.
Skupina G
Místo: Bengalúr (Indie) – tvrdý povrch
|Zápas
|Datum/výsledek
|Slovinsko – Nizozemsko
|14. 11.
|Indie – Slovinsko
|15. 11.
|Indie – Nizozemsko
|16. 11.