Zase se prokousat nahoru. Neúspěch tenistek bolí, ale může dodat impulz

V kvalifikační skupině v Ostravě se už s předstihem dostaly do prekérní situace. Kvůli zranění se omluvily čtyři z pěti nejlepších hráček, což by poznamenalo každé družstvo. Na druhou stranu i v okleštěné sestavě reprezentantky mohly, a především měly postoupit.

Ano, do duelů nastupovala omlazená sestava, ale proti Brazilkám a Španělkám byly tenistky pořád favoritkami. A jelikož se Linda Nosková i Marie Bouzková v dřívějších utkáních osvědčily, právem na ně kapitán Petr Pála spoléhal i nyní.

V sobotní rozhodující partii se Španělskem hovořilo pro obě české singlistky lepší postavení ve světovém žebříčku i větší zkušenosti, avšak Nosková i Bouzková jako by se pod tlakem sesypaly. Nedá se říct, že by je soupeřky přetlačily nebo že by proti nim předvedly kdovíjak dominantní výkon.