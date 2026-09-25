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BJK Cup ONLINE: Postoupí Češky do finále? Proti Španělkám začíná Muchová

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Sledujeme online   11:00

České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Karolína Muchová, Linda Nosková a kapitánka Barbora Strýcová | foto: Reuters

V nejsilnější možné sestavě, tedy se dvěma hráčkami top 10, jdou české tenistky do semifinále Billie Jean King Cupu. Utkání v hale v Šen-čenu začíná Karolína Muchová proti Jessice Bouzasové, po nich se střetnou jedničky Linda Nosková a Cristina Bucsaová. Oba zápasy sledujeme v podobných online reportážích.

Hraje se na dva vítězné zápasy, a pokud bude stav 1:1, rozhodne čtyřhra, do níž kapitánky zatím nahlásily dvojice Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Bucsaová, Sara Sorribesová. Složení se ještě může změnit.

Pro Muchovou jde o první zápas na letošním finálovém turnaji, ve čtvrtfinále proti Britkám místo ní nastoupila Bouzková.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Jessica Bouzasová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

„Linda a Kája jsou naše nejsilnější singlové duo, takže jsem ráda, že jsou ready,“ prohlásila v nahrávce pro česká média kapitánka Barbora Strýcová. „Kája může mít více energie, když první zápas nehrála. Fungovat by měl její pestrý styl.“

Coby světová osmička má mít Muchová proti Bouzasové, až 93. tenistce žebříčku, jasně navrch. Utkávají se spolu poprvé v kariéře.

Favoritkou bude i Nosková

Nosková v úterý proti Británii ukázala, že je spolehlivou týmovou jedničkou – i díky 15 esům zařídila rozhodující druhý bod.

ONLINE: Linda Nosková vs. Cristina Bucsaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Potvrdit formu bude chtít proti Bucsaové, kterou v dosud jediném vzájemném zápase před dvěma lety porazila 2:0 na sety. Wimbledonská šampionka je v žebříčku na šestém místě, španělská soupeřka na 35.

Češky na úvod finálového turnaje zdolaly Velkou Británii 2:0, Španělsko postoupilo přes Kazachstán až díky úspěchu v závěrečné čtyřhře. Poslední vzájemný souboj v loňské kvalifikaci v Ostravě dopadl lépe pro tenistky z jihoevropské země.

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Reprezentantky mohou do finále týmové soutěže, dříve zvané Fed Cup, postoupit po osmi letech, právě v roce 2018 také získaly svůj zatím poslední titul. Od zavedení nového formátu s finálovým turnajem, který se poprvé konal v sezoně 2021, se do duelu o trofej ještě nedostaly.

Druhou semifinálovou dvojici v čínském velkoměstě tvoří Italky a Ukrajinky, jejich utkání je na programu v sobotu. Finále se uskuteční v neděli od 11:00 SELČ.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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J. Bouzasová Maneirová vs. MuchováTenis - Semifinále - 25. 9. 2026:J. Bouzasová Maneirová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
25. 9. 11:15
  • 5.00
  • -
  • 1.16
Bucsaová vs. NoskováTenis - Semifinále - 25. 9. 2026:Bucsaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
25. 9. 13:00
  • 6.44
  • -
  • 1.12
Timofejevová vs. KnutsonováTenis - Čtvrtfinále - 25. 9. 2026:Timofejevová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
25. 9. 15:30
  • 1.38
  • -
  • 2.98
Menšík vs. NakashimaTenis - - 25. 9. 2026:Menšík vs. Nakashima //www.idnes.cz/sport
25. 9. 15:30
  • 1.72
  • -
  • 2.12
Gill vs. ForejtekTenis - Čtvrtfinále - 25. 9. 2026:Gill vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
25. 9. 16:00
  • 1.50
  • -
  • 2.57
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