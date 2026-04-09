Kvalifikaci BJK Cupu zahájí Bouzková proti Bencicové, další singl obstará Nosková

Autor: ,
Aktualizujeme   12:52aktualizováno  13:00
Marie Bouzková zahájí v pátek kvalifikaci tenisového Poháru Billie Jean Kingové proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové. Po ní půjde do akce Linda Nosková a na tvrdém povrchu v Bielu se utká s Viktorijí Golubicovou. Program začne ve 13:00. Český tenisový svaz informoval o nominaci na sociálních sítích.

Marie Bouzková na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Do sobotní čtyřhry nahlásila debutující kapitánka Barbora Strýcová dvojici Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková. Jejich soupeřkami by měly být Rebeka Masárová a Céline Naefová. Program by poté měly uzavřít duely Noskové s Bencicovou a Bouzkové s Golubicovou. Složení se ale může ještě změnit.

Kvalifikace se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, která se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Poražený celek čeká v listopadu baráž.

Čtyřiadvacátá hráčka světa Bouzková, která minulý týden triumfovala na turnaji v Bogotě, se utká s o třináct příček lépe postavenou Bencicovou podruhé. Naposledy s ní hrála před osmi lety v Las Vegas, kde prohrála 6:1, 1:6, 4:6. Světová čtrnáctka Nosková narazí na Golubicovou poprvé.

Češky se utkají se Švýcarskem počtvrté za posledních šest ročníků. Naposledy soupeře v listopadu 2023 porazily ve skupině na finálovém turnaji v Seville 3:0 na zápasy. V roce 2022 prohrály v semifinále, o rok dříve neuspěly v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii vyznívá bilance těsně pro Česko v poměru 4:3.

Tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA. Švýcarky vyhrály Billie Jean King Cup jen v roce 2022 v Glasgow.

Češky se pokusí projít do finálové fáze dvou letech. Vloni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko. Také Švýcarky hrály vloni baráž, zdolaly v ní Argentinu a Slovensko.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pigatová vs. SamsonTenis - - 9. 4. 2026:Pigatová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:2, 3:0
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Macháč vs. SinnerTenis - - 9. 4. 2026:Macháč vs. Sinner //www.idnes.cz/sport
9. 4. 13:30
  • 16.60
  • -
  • 1.02
Lehečka vs. BublikTenis - - 9. 4. 2026:Lehečka vs. Bublik //www.idnes.cz/sport
9. 4. 14:00
  • 1.76
  • -
  • 2.11
Plíšková vs. AlexandrovováTenis - - 9. 4. 2026:Plíšková vs. Alexandrovová //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:00
  • 3.21
  • -
  • 1.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.