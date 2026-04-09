Kvalifikaci BJK Cupu zahájí Bouzková proti Bencicové, další singl obstará Nosková

Do sobotní čtyřhry nahlásila debutující kapitánka Barbora Strýcová dvojici Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková. Jejich soupeřkami by měly být Rebeka Masárová a Céline Naefová. Program by poté měly uzavřít duely Noskové s Bencicovou a Bouzkové s Golubicovou. Složení se ale může ještě změnit.
Kvalifikace se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, která se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Poražený celek čeká v listopadu baráž.
Čtyřiadvacátá hráčka světa Bouzková, která minulý týden triumfovala na turnaji v Bogotě, se utká s o třináct příček lépe postavenou Bencicovou podruhé. Naposledy s ní hrála před osmi lety v Las Vegas, kde prohrála 6:1, 1:6, 4:6. Světová čtrnáctka Nosková narazí na Golubicovou poprvé.
Češky se utkají se Švýcarskem počtvrté za posledních šest ročníků. Naposledy soupeře v listopadu 2023 porazily ve skupině na finálovém turnaji v Seville 3:0 na zápasy. V roce 2022 prohrály v semifinále, o rok dříve neuspěly v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii vyznívá bilance těsně pro Česko v poměru 4:3.
Tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA. Švýcarky vyhrály Billie Jean King Cup jen v roce 2022 v Glasgow.
Češky se pokusí projít do finálové fáze dvou letech. Vloni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko. Také Švýcarky hrály vloni baráž, zdolaly v ní Argentinu a Slovensko.