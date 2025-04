V prvním domácím utkání Billie Jean King Cupu po třech letech chybí kapitánu Petru Pálovi hned čtyři z pěti aktuálně nejlepších reprezentantek.

Světová dvanáctka Karolína Muchová? Nechce riskovat kvůli bolavé ruce.

Poslední dvě wimbledonské šampionky Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová? Z kurtu je vyhnala dlouhodobější zranění.

A elitní deblistka Kateřina Siniaková? Po letech oddané reprezentace si potřebuje dát pauzu.

Roli jedničky tak v Ostravě zaujímá teprve dvacetiletá Linda Nosková, 33. hráčka pořadí.

Na jednu stranu je příjemné, že i po takto citelných ztrátách jsou Češky schopné poskládat konkurenceschopné družstvo, ale zároveň zamrzí, že se pro domácí svátek nesešla nabitější parta.

„Situace je extrémní,“ přiznal Pála, pro kterého šlo snad o nejtěžší skládání nominace za sedmnáct let, kdy je ve funkci. „Není to tak, že by holky nechtěly hrát, bohužel jsou všechny zraněné.“

Hvězdy nechybí jen Češkám

Za zdravotní stav tenistek, které musí hledět hlavně na vlastní individuální kariéry, kapitán pochopitelně nemůže. Jenže fanoušci se v první domácí přehlídce po třech letech jistě těšili na jiná jména…

„Stačila by jedna z těch tří: Maky (Vondroušová), Muška (Muchová), nebo Bára (Krejčíková),“ uvědomuje si Pála, že síla jeho družiny by rázem rapidně vzrostla.

Aktuální sestava Nosková, Marie Bouzková, Tereza Valentová, Dominika Šalková a Tereza Krejčová má sice perspektivní věkový průměr dvacet let, ale taky v BJK Cupu dosud zvládla odehrát dohromady pouhé čtyři singly.

Linda Nosková v Ostravě jako jednička českého týmu v Billie Jean King Cupu.

Ve čtvrtek od 15:00 se Češky střetnou s Brazilkami a v sobotu změří síly se Španělkami. Což jsou pořád velmi hratelné soupeřky.

Jihoameričanky sice mají v kádru Beatriz Haddadovou Maiaovou, ale 17. tenistka světa se letos trápí. A druhým protivnicím zase chybí žebříčková devítka Paula Badosaová.

„Jsem rád, že máme tolik dobrých hráček, že i přes spoustu zraněných můžeme pomýšlet na první místo ve skupině,“ hledá Pála alespoň částečnou útěchu.

Kalamita však nepostihla jen český výběr, třeba Polkám se omluvila Iga Šwiateková, na poslední chvíli z nominace odstoupila i Američanka Jessica Pegulaová. Z absolutní špičky tento týden vyráží do akce jen Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Proč tomu tak je?

Vždyť reprezentovat zemi, za kterou tenistky hrají jen na týmové soutěži či olympijských hrách, bývala pro mnohé vrcholnou poctou. I mladé Češky, které v Ostravě sbírají cenné zkušenosti, se shodují: „Je pro nás čest tady být, je to jeden z největších snů, které máme.“

Na druhou stranu zkušené hráčky si často stěžují na náročný kalendář. A vměstnat do už tak nabitého programu ještě týden boje za rodnou zemi může být pro mnohé vyčerpávající.

I proto se šéfovi české lavičky omluvila jedna z nejčastějších týmových opor, Siniaková.

Mladé hráčky se mohou ukázat

„Někdy i jí dojde energie. Letos je opět dost v zápřahu, potřebuje se dát dohromady a připravit se na další turnaje,“ vysvětluje Pála.

Při nominaci mu nepřál ani fakt, že v době, kdy tenistky přecházejí na antukové dvorce, se v Ostravě bude zápolit na tvrdém povrchu.

Petr Pála sleduje na tréninku v Ostravě Terezu Valentovou. Tereza Krejčová na premiérové tiskové konferenci Billie Jean King Cupu.

Navézt antuku do haly by bylo mnohem nákladnější, navíc se předem nevědělo, zda bude v době hokejového play off k dispozici na dostatečně dlouhou dobu, aby se náročná operace stihla.

I Bouzková do slezského města přicestovala z Bogoty, kde už hrála na oranžových kurtech. Většina ostatních skupin BJK Cupu se ale také hraje na tvrdém povrchu.

Až následující dny ukážou, zda Češky v Ostravě složily dostatečně kvalitní tým. Pokud postoupí, oslaví cenný úspěch a v době listopadového finálového turnaje v Šen-čenu může být situace zcela jiná.

Aktuální nouzový stav alespoň napoví, zda jsou mladší a ne tolik prověřené hráčky připraveny převzít role dřívějších opor a hvězd.