Snad jsem Belindu aspoň unavila, doufá Bouzková. Kapitánka Strýcová ji nadchla

Jako by se Bouzková i Bencicová na začátku vzájemného střetnutí cítily pohodlněji, když servírovala ta druhá. Velmi může Češku mrzet třetí game úvodní sady, v němž promarnila tři brejkboly. A ze ztráty 0:3 už se nevyhrabala.
Ve druhém setu se vzpamatovala, byť nadále platilo, že tempo zápasu řídila Bencicová. Švýcarka hrála útočně, Bouzkovou často tlačila daleko za základní čáru. Češce se často dařily prohozy, jenže hrát z defenzivy efektivně celé utkání nejde, navíc proti světové jedenáctce.
„Začala jsem hrát delší údery, abych se k atakům dostávala i já. A hodně to platilo. Jakmile totiž dáte Belindě krátký míč, potrestá vás,“ líčila sedmadvacetiletá česká dvojka.
Češky hrají se Švýcarkami 1:1. Bouzková nedotáhla obrat, Nosková dominovala
Zároveň si na tvrdém povrchu pomáhala zlepšeným servisem. A když Bencicová v tiebreaku druhé sady předvedla dvě dvojchyby, Bouzková nabídnutou šancí nepohrdla a ze stavu 3:6 a 0:3 poslala bitvu do třetí sady.
Tempo zápasu stoupalo, stejně tak rostly i emoce. Což lze dokumentovat na Barboře Strýcové. Nová česká kapitánka se v úvodu na lavičce trochu rozkoukávala, než se i ona nechala v poloprázdné hale výrazněji vtáhnout do utkání.
Bencicová začala vypadat lehce otráveně, po pokažených úderech rozhazovala rukama. A zatímco se jako ledová socha působící kapitán domácích Heinz Günthardt poprvé na své lavičce lehce pohnul a letmo se pošimral na hlavě, Strýcová už byla na nohou. Body Bouzkové slavila zaťatou pěstičkou a tleskala do rytmu s českými fandy, kterých do švýcarského národního tenisového centra zavítala zhruba třicítka.
Švýcarka Belinda Bencicová (vlevo) a její česká soupeřka Marie Bouzková.
„Bára byla super! Máme na kurtu podobnou energii, hrozně jsem si užívala, že jsem ji měla vedle sebe,“ usmívala se Bouzková. „Pořád na mě křičela, že to můžu otočit. Díky ní jsem zůstávala hlavou v zápase.“
Jenže koncovka patřila favorizované Bencicové, jež zapsala první bod domácích.
Pro Bouzkovou šlo o první duel od nedělního vítězství na turnaji v Bogotě. Strýcová dlouho dumala, jestli do hry pošle právě ji, nebo některou z dvojice Markéta Vondroušová, Tereza Valentová.
Rizoto šestkrát v řadě mi už stačilo, směje se Bouzková. Dopřála si pizzu s nutellou
Na trénincích nicméně Bouzková vypadala ve výborné pohodě. A byť měla pomalý start, od druhého setu byla Bencicové naprosto rovnocennou soupeřku. Což je příslibem i pro její sobotní vystoupení, možná i dvě.
Vždyť sama Bencicová přiznala: „Marie? Ohromná bojovnice. Připadala jsem si, že hraju proti zdi!“
A Bouzková naopak doufá, že Bencicovou pro zbytek programu aspoň pořádně unavila. „Snad to tak je. Jasně, mrzí mě, že koncovka nevyšla, ale zápas to byl i tak skvělý.“