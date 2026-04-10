Klidnou sílu střídá živel. Strýcová očekává dojetí, cení si Pálových rad: Pořád se učím

Strýcová má s týmovou soutěží, která se za jejích časů ještě jmenovala Fed Cup, bohaté zkušenosti. Nastoupila ke 33 zápasům ve dvouhře i čtyřhře dohromady (skóre 22:11), pětkrát slavila zisk trofeje.
A při všech vítězných taženích ji z kapitánské lavičky podporoval Petr Pála, kterého na začátku letošního roku po dlouhých sedmnácti letech vystřídala.
Startuje tak nová kapitola.
A jak zatím vypadá?
„Bára je plná energie. Vždycky byla a vždycky bude, v tomhle není žádná změna. Jsem strašně ráda, že je v našem týmu, zase se to nastartuje jiným směrem,“ popsala jednička aktuálního výběru Linda Nosková. „V porovnání s panem Pálou jsou jako jin a jang, co se jejich osobností týče. Nálada v týmu je každopádně super, člověk se nenudí.“
Strýcová má ke svěřenkyním logicky blíže, už jen díky věku – je o deset let mladší než Pála. Například s Markétou Vondroušovou hrála na svém posledním turnaji v kariéře, US Open 2023, debl.
Při nástupu a slavnostním focení před čtvrtečním losem ve švýcarském národním tenisovém centru působila spíš jako jedna z hráček. Byla rozjařená, úsměvy prokládala usilovným žvýkáním. Sama ale jasně říká: „Za tenistku už se nepovažuju delší dobu. Prostě jsem nehrající kapitánka a cítím se v té roli fajn.“
Pála si za roky ve funkci získal pověst klidné síly a skvělého diplomata, který dokázal stmelit velká jména jako Kvitová, Plíšková, Šafářová, Hradecká, a samozřejmě i Strýcová, aby měla společný cíl v podobě cenného triumfu. Což fungovalo parádně.
Jeho nástupkyně zase přináší svou typickou živelnou energii, spoustu legrace a samozřejmě i vlastní poznatky z úspěšné tenisové kariéry.
Ale nejdůležitější logicky bude ostrá zápasová premiéra, kterou čerstvě čtyřicetiletá Strýcová absolvuje v pátek a sobotu.
Švýcarsko vs. Česko
Kvalifikační duel se hraje na tři vítězné body, v pátek od 13.00 ho rozehraje česká dvojka Marie Bouzková proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové, po nich na kurt vstoupí Linda Nosková a Viktorija Golubicová.
V sobotu se opět od 13.00 začíná čtyřhrou, následovat bude souboj týmových jedniček. A pokud nebude jasno, rozhodne bitva dvojek. Na letošní finálový turnaj pro osm nejlepších zemí postoupí pouze vítězky střetnutí.
„Bude to strašně dojemné. S Fed Cupem, tedy dnešním Billie Jean King Cupem, jsem toho zažila tolik... Až budeme nastupovat a já uslyším hymnu, budu hodně emotivní,“ nezakrývá.
Pála se loučil se šesti tituly coby nejúspěšnější kapitán v historii týmového klání, Strýcová si zatím tak vysoké cíle neklade.
„Kdybych s holkami dokázala vyhrát jednou, tak to pro mě bude úspěch,“ říkala před pár týdny pro iDNES Premium. „A chtěla bych to dokázat. Tým je skvělý, a když se mladé a starší hráčky dají dohromady, tak mají neskutečnou šanci pohár získat.“
Na další oslavnou euforii čekají české tenistky delší dobu. Naposledy slavily v roce 2018, kdy se ještě hrálo „postaru“ – na jedno utkání buď doma, nebo venku.
V novém formátu, který funguje od sezony 2021 a obnáší finálový turnaj na jednom místě, se Češky z pěti pokusů dostaly jen dvakrát do semifinále. Loni dokonce hrály baráž o setrvání mezi elitou.
Příchod Strýcové tedy může být impulzem, který tuto bilanci prolomí. „Tenis mi toho přinesl hodně. Dokázala jsem si toho spoustu, a to i v týmových soutěží. Novou roli kapitánky chci dělat naplno, chci být úspěšná,“ hlásí.
Pála v minulých letech doplácel na to, že mu hlavně kvůli zdraví odmítaly účast v závěrečných bojích hvězdy Krejčíková, Vondroušová a Muchová, zároveň postupem času sám vycítil, že stále mladšímu týmu by prospěla nová dynamika.
„Už s holkami některé věci nestíhám, ještě jak nemám sociální sítě. Realizační tým nemůže zůstat stejný navěky, včetně kapitána. Už neplatí, že k holkám automaticky přichází šedesátiletý kapitán, jako to bylo dřív. V týmu může být někdo, kdo je starší, ale myslím, že ne všichni,“ zamýšlel se před svým posledním zápasem loni v listopadu.
Vyrazil ale i nyní do Bielu, je k dispozici Strýcové, aby předání funkce proběhlo co nejpřirozeněji. Což si nová kapitánka pochvaluje. „Jsem hrozně ráda, že tady s námi Petr je. Mimo kurt se dost věcí pořád učím, moc mi pomáhá. Navíc spolu máme spoustu zážitků.“
Teď mohou přidat další, jen oba v jiných rolích.