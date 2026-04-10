Klidnou sílu střídá živel. Strýcová očekává dojetí, cení si Pálových rad: Pořád se učím

Šimon Tittel
Stanislav Kučera
,
  8:00
Vlasy si svázala nahoru, klid si dodávala žvýkačkou. Ale že by Barborou Strýcovou v nové roli nervozita cloumala? „Cítím se fajn,“ prohodí. Nehrající kapitánka českých tenistek si premiéru odbývá v Bielu, kde už v pátek a v sobotu povede svěřenkyně v kvalifikaci Billie Jean King Cupu proti Švýcarkám. Po dlouhé době tak začíná nová éra.
Kapitánka Barbora Strýcová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu...

Kapitánka Barbora Strýcová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Nehrající kapitánka Barbora Strýcová se během losu zápasů BJK Cupu ve...
Los zápasů Billie Jean King Cupu mezi Švýcarskem a Českem.
Zleva Markéta Vondroušová, Linda Nosková, nehrající kapitánka Barbora Strýcová,...
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová na tréninku před utkáním BJK Cupu...
Strýcová má s týmovou soutěží, která se za jejích časů ještě jmenovala Fed Cup, bohaté zkušenosti. Nastoupila ke 33 zápasům ve dvouhře i čtyřhře dohromady (skóre 22:11), pětkrát slavila zisk trofeje.

A při všech vítězných taženích ji z kapitánské lavičky podporoval Petr Pála, kterého na začátku letošního roku po dlouhých sedmnácti letech vystřídala.

Startuje tak nová kapitola.

A jak zatím vypadá?

„Bára je plná energie. Vždycky byla a vždycky bude, v tomhle není žádná změna. Jsem strašně ráda, že je v našem týmu, zase se to nastartuje jiným směrem,“ popsala jednička aktuálního výběru Linda Nosková. „V porovnání s panem Pálou jsou jako jin a jang, co se jejich osobností týče. Nálada v týmu je každopádně super, člověk se nenudí.“

Strýcová má ke svěřenkyním logicky blíže, už jen díky věku – je o deset let mladší než Pála. Například s Markétou Vondroušovou hrála na svém posledním turnaji v kariéře, US Open 2023, debl.

Při nástupu a slavnostním focení před čtvrtečním losem ve švýcarském národním tenisovém centru působila spíš jako jedna z hráček. Byla rozjařená, úsměvy prokládala usilovným žvýkáním. Sama ale jasně říká: „Za tenistku už se nepovažuju delší dobu. Prostě jsem nehrající kapitánka a cítím se v té roli fajn.“

Kapitánka Barbora Strýcová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

Pála si za roky ve funkci získal pověst klidné síly a skvělého diplomata, který dokázal stmelit velká jména jako Kvitová, Plíšková, Šafářová, Hradecká, a samozřejmě i Strýcová, aby měla společný cíl v podobě cenného triumfu. Což fungovalo parádně.

Jeho nástupkyně zase přináší svou typickou živelnou energii, spoustu legrace a samozřejmě i vlastní poznatky z úspěšné tenisové kariéry.

Ale nejdůležitější logicky bude ostrá zápasová premiéra, kterou čerstvě čtyřicetiletá Strýcová absolvuje v pátek a sobotu.

Švýcarsko vs. Česko

Kvalifikační duel se hraje na tři vítězné body, v pátek od 13.00 ho rozehraje česká dvojka Marie Bouzková proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové, po nich na kurt vstoupí Linda Nosková a Viktorija Golubicová.

V sobotu se opět od 13.00 začíná čtyřhrou, následovat bude souboj týmových jedniček. A pokud nebude jasno, rozhodne bitva dvojek. Na letošní finálový turnaj pro osm nejlepších zemí postoupí pouze vítězky střetnutí.

„Bude to strašně dojemné. S Fed Cupem, tedy dnešním Billie Jean King Cupem, jsem toho zažila tolik... Až budeme nastupovat a já uslyším hymnu, budu hodně emotivní,“ nezakrývá.

Pála se loučil se šesti tituly coby nejúspěšnější kapitán v historii týmového klání, Strýcová si zatím tak vysoké cíle neklade.

„Kdybych s holkami dokázala vyhrát jednou, tak to pro mě bude úspěch,“ říkala před pár týdny pro iDNES Premium. „A chtěla bych to dokázat. Tým je skvělý, a když se mladé a starší hráčky dají dohromady, tak mají neskutečnou šanci pohár získat.“

Na další oslavnou euforii čekají české tenistky delší dobu. Naposledy slavily v roce 2018, kdy se ještě hrálo „postaru“ – na jedno utkání buď doma, nebo venku.

V novém formátu, který funguje od sezony 2021 a obnáší finálový turnaj na jednom místě, se Češky z pěti pokusů dostaly jen dvakrát do semifinále. Loni dokonce hrály baráž o setrvání mezi elitou.

Příchod Strýcové tedy může být impulzem, který tuto bilanci prolomí. „Tenis mi toho přinesl hodně. Dokázala jsem si toho spoustu, a to i v týmových soutěží. Novou roli kapitánky chci dělat naplno, chci být úspěšná,“ hlásí.

Pála v minulých letech doplácel na to, že mu hlavně kvůli zdraví odmítaly účast v závěrečných bojích hvězdy Krejčíková, Vondroušová a Muchová, zároveň postupem času sám vycítil, že stále mladšímu týmu by prospěla nová dynamika.

Barbora Strýcová se stane novou kapitánkou českých tenistek v BJK Cupu, ve...

„Už s holkami některé věci nestíhám, ještě jak nemám sociální sítě. Realizační tým nemůže zůstat stejný navěky, včetně kapitána. Už neplatí, že k holkám automaticky přichází šedesátiletý kapitán, jako to bylo dřív. V týmu může být někdo, kdo je starší, ale myslím, že ne všichni,“ zamýšlel se před svým posledním zápasem loni v listopadu.

Vyrazil ale i nyní do Bielu, je k dispozici Strýcové, aby předání funkce proběhlo co nejpřirozeněji. Což si nová kapitánka pochvaluje. „Jsem hrozně ráda, že tady s námi Petr je. Mimo kurt se dost věcí pořád učím, moc mi pomáhá. Navíc spolu máme spoustu zážitků.“

Teď mohou přidat další, jen oba v jiných rolích.

