Pět otazníků pro kapitána. Co je třeba, aby Češky navázaly na Kvitovou a spol.

Nejdřív však potřebuje tým dovést ke čtvrtečnímu vítězství nad Polkami. Ty musí ve Skotsku oželet Šwiatekovou, číslo 1 na WTA Tour.

Češky si bývalý Fed Cup přivlastnily šestkrát během osmi let (2011–18). Nerady by protahovaly čekání na další triumf. Aby znovu směly pozvednout prestižní trofej, hodilo by se, kdyby Pála zdárně vyřešil (nejen) následující hádanky.

Jak využít K+S?

Postoupí-li nejlepší deblistky na žebříčku Krejčíková se Siniakovou na právě probíhajících Masters v Dallasu do finále, přiletí do Glasgow až ve středu dopoledne.

Krejčíková je zároveň nejlepší českou singlistkou, kterou by Pála v systému „dvě dvouhry + čtyřhra“ mohl podle pravidel postavit do druhého a třetího mače, mezi nimiž je jen minimální pauza. „Pokud to půjde, chceme využít pár Bára + Katka už proti Polkám,“ řekl zkušený šéf. „I potom by měly hrát spolu, pakliže bude stav 1:1.“

A šetření Krejčíkové v singlu? Toť otázka, na níž se najde odpověď na poslední chvíli v Emirates Areně.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková

Vznikne týmový duch?

Na dvorci jsou tenistky samy, případně v páru. Přesto jde o kolektivní soutěž. V minulosti často šampionky v kritických okamžicích postrčila vpřed určitá soudržnost.

„Ano, bývali jsme zvyklí na společné večeře, porady, čas strávený v šatně,“ přikyvuje Pála. „Teď bude všechno hektičtější. Udělám cokoliv, aby se to na nás neprojevilo.“

V Glasgow se čeká šrumec. Dvanáct výprav, mediální i sponzorské úkoly, složitý plán tréninků. Pála se opře o pomoc osobních koučů, které si hráčky berou s sebou.

Jak naladit singlistky?

Markéta Vondroušová ani obě Karolíny – Plíšková s Muchovou – letos nesršely skvostnými výsledky.

Trápily je zdravotní neduhy. Plíšková má po US Open bilanci 2–4. Vondroušová se teprve rozjíždí po operaci zápěstí, na podniku ITF minulý týden podlehla Bělorusce Hatoukové (251. na světě) 2:6, 4:6. Muchovou ve čtvrtek ve Shrewsbury vyřadila krajanka Palicová (226.).

Pála počítá hlavně s Plíškovou. Viděl její trénink na Spartě. Věří, že vytasí své zkušenosti a pádné zbraně (podání a forhend). U Vondroušové a Muchové spoléhá na jejich šikovnost, díky níž se snáz dostanou do ráže. A věří nadějným náznakům: Muchová v Ostravě zdolala Brazilku Haddadovou, Vondroušová je ve Shrewsbury ve čtvrtfinále.

Zleva Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, nehrající kapitán českého týmu Petr Pála, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková.

Čím zaskočit Američanky?

Druhé české utkání ve skupině může rozhodnout o celkových vítězkách klání. V nabitém výběru USA jsou Pegulaová, Gauffová, Collinsová, Keysová a Townsendová.

První dvě přiletí přes oceán z Turnaje mistryň, takže se proti Polsku mohou v singlech představit podobně nebezpečné Collinsová a Keysová. Pála by se nedivil, kdyby pak kapitánka Rinaldiová na jeho dámy poslala odpočaté hvězdy sezony.

„K analýze soupeřek používáme aplikaci Break2Win. Taktika na danou soupeřku se stanovuje třeba i vzhledem k povrchu. Na každou soupeřku se připravíme,“ říká Pála. „Informace mám v elektronické podobě, ale taky si je tisknu.“

Bude tým hladový?

Od posledního českého křepčení se stříbrnou mísou utekly čtyři roky. Pro každou členku Pálovy partičky by úspěch ve Skotsku znamenal vítanou vzpruhu i slušnou finanční odměnu. Mají šanci stát se národními hrdinkami, neboť reprezentační akce jsou doma vždy bedlivě sledované. Brzy se ukáže, jak s ní naloží.