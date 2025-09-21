Italky obhájily triumf v BJK Cupu. Ve finále ve dvouhrách smázly americké favoritky

Italské tenistky obhájily titul v Poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Šen-čenu porazily USA 2:0 už po dvouhrách a trofej v týmové soutěži známé dříve jako Fed Cup získaly pošesté. Zopakovat vítězství zvládly jako první po českých tenistkách, které triumfovaly dokonce třikrát v řadě v letech 2014 až 2016. Rozhodující druhý bod získala Jasmine Paoliniová.
Italské tenistky se radují z výhry ve finále Billie Jean King Cupu.

Italky se ujaly vedení zásluhou Elisabetty Cocciarettové, která zdolala Emmu Navarrovou dvakrát 6:4. Světová osmička Paoliniová pak přehrála Jessicu Pegulaovou po setech 6:4, 6:2. Neoblíbenou soupeřku zdolala v šestém vzájemném utkání poprvé.

Na řadu už za rozhodnutého stavu nepřišla čtyřhra, pro niž měly Italky připravený zlatý olympijský pár Paoliniová, Sarra Erraniová. V týmu USA na šanci čekala mimo jiné Taylor Townsendová, deblová partnerka Kateřiny Siniakové.

Výběr kapitánky Tathiany Garbinové byl v soutěži ve finále potřetí v řadě. V roce 2023 ještě Italky proti Kanadě neuspěly, vloni už proti Slovensku slavily vítězství rovněž hned po dvouhrách.

Američanky nevyužily možnost rozšířit svou rekordní sbírku o 19. titul. Na další vítězství čekají od roku 2017.

Itálie - USA 2:0

Cocciarettová - Navarrová 6:4, 6:4
Paoliniová - Pegulaová 6:4, 6:2

