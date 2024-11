Italské tenistky jsou po výhře Bronzettiové blízko triumfu v BJK Cupu

Rozhodující bod může získat ve druhé dvouhře světová čtyřka Jasmine Paoliniová, která se utká v souboji týmových jedniček s Rebeccou Šramkovou. Případně by následovala čtyřhra. Do ní by měla za Itálii nastoupit Paoliniová se Sarou Erraniovou, Slovenky by měly spoléhat na Hrunčákovou a Terezu Mihalíkovou.

Osmasedmdesátá hráčka světa Bronzettiová vyhrála v Málaze podruhé a navázala na semifinálový triumf nad Polkou Magdou Linetteovou. První set získala díky třem brejkům. Ve druhé sadě otočila nepříznivý vývoj ze stavu 2:4 a zakončila utkání čistou hrou na servisu.

Italky jsou ve finále týmové soutěže známé dříve jako Fed Cup posedmé a podruhé za sebou. Vedle triumfu v roce 2013 uspěly také v letech 2006, 2009 a 2010. Vloni prohrály rozhodující utkání s Kanadou. Slovenky usilují o druhou trofej po roce 2002.