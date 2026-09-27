Hraje se na dva vítězné zápasy, a pokud bude stav 1:1, rozhodne čtyřhra, do níž jsou zatím nahlášené dvojice Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a Kalininová, Ljudmyla Kičenoková. Složení se ale ještě může změnit.
Světová osmička Muchová je proti 48. hráčce žebříčku Kalininové velkou favoritkou. Jde o jejich první vzájemný zápas.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Anhelina Kalininová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Obě mají na tvrdém povrchu v hale v Šen-čenu zatím stoprocentní bilanci. Třicetiletá Češka vítězně zahájila semifinále se Španělskem, o rok mladší Ukrajinka zařídila bod v obou předchozích duelech.
„Kája se bude soustředit na svoji hru a potom pro ni bude klíčové dostat Kalininovou do pohybu,“ nastínila taktiku kapitánka Barbora Strýcová.
Hvězdný souboj Noskové a Svitolinové
Ve druhé dvouhře proti sobě nastoupí jedničky obou týmů Nosková a Svitolinová. Bude to papírově nejatraktivnější zápas celého finálového turnaje, na kurtu se potkají světová šestka a sedmička.
ONLINE: Linda Nosková vs. Elina Svitolinová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
„Linda to bude mít velmi těžké. Svitolinová je zkušená hráčka, má za sebou velké zápasy. Bude to velká bitva, ale takhle to ve finále bývá,“ předeslala Strýcová.
Wimbledonská šampionka Nosková v Šen-čenu vyhrála předchozí dvě utkání bez ztráty setu, Svitolinová ve čtvrtfinále s Belgií překvapivě padla, ale poté proti Italkám zařídila rozhodující druhý bod.
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Naposledy spolu hrály v dubnu na antuce ve Stuttgartu, kde slavila Ukrajinka, před dvěma roky na tvrdém povrchu v Monterrey zase uspěla Češka.
Strýcová se může připojit k legendám
České tenistky usilují o celkově dvanáctý titul z týmové soutěže a první od zmíněného roku 2018, kdy završily zlatou éru šesti trofejí za osm let. Tehdy se soutěž ještě jmenovala Fed Cup, po změně názvu a formátu v sezoně 2021 se reprezentantkám dlouho nedařilo postoupit do finále.
Až nyní v Šen-čenu to vyšlo.
Velkou motivaci udělat poslední krok chybějící k triumfu mají tenistky také pro Strýcovou, jež se může stát teprve čtvrtou ženou v historii, která týmovou soutěž ovládne jako hráčka i kapitánka.
Před ní se to povedlo Margaret Courtové, Chris Evertové a samotné Billie Jean Kingové. Čtyřicetiletá Češka tedy může vstoupit mezi legendy.
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„Znamenalo by to pro mě hrozně moc. Moc si to přeju, je to jeden z mých snů. Ale je to ještě daleko, čeká nás velikánská bitva,“ tuší Strýcová.
Ve čtvrtfinále její svěřenkyně zdolaly Británii, v semifinále Španělsko, v obou případech slavily 2:0. Ukrajinky jsou ve finále vůbec poprvé v historii, jejich dosavadním maximem byla loňská semifinálová účast. Do boje o titul postoupily po výhrách nad Belgií (2:1) a šampionkami posledních dvou ročníků Italkami (2:0).
Prozatím jediné vzájemné utkání před třemi lety v kvalifikaci na neutrální půdě v Turecku vyhrály Češky 3:1.
Jak dopadne odveta v Šen-čenu?