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Češky v čínských tropech: dřina Bouzkové, 15 es Noskové. A teď dva dny volna

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  19:29
Linda Nosková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou zisk rozhodujícího bodu ve...

Linda Nosková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám. | foto: Reuters

Marie Bouzková se hecuje ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám poslouchá rady kapitánky...
Marie Bouzková se hecuje ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti...
25 fotografií
Úvodní překážka může být zrádná, ale české tenistky si s ní poradily. Ve čtvrtfinále Billie Jean King Cupu porazily Britky 2:0 a podle očekávání postoupily na finálovém turnaji v Šen-čenu mezi nejlepší čtyři týmy. A jak se výhra rodila? První bod ve třech setech vydřela Marie Bouzková, načež Linda Nosková vytasila svůj parádní servis a souboj uzavřela.

„Vykročily jsme správným směrem, za což jsem hrozně ráda, ale turnaj je ještě dlouhý,“ komentovala úterní výhru kolem jedenácté večer tamního času spokojená kapitánka Barbora Strýcová. Její sázka vyšla, Češky uspěly i přesto, že nenasadily svou druhou nejlepší singlistku Karolínu Muchovou, které ve světovém žebříčku patří osmá příčka.

Místo toho ukázala na šestadvacítku Bouzkovou, jež je jednou z těch, kdo se o postup na finálový turnaj reprezentační akce zasloužil – v dubnové kvalifikaci proti Švýcarkám zařídila rozhodující bod.

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„Sestavu jsme si řekly během dneška a já jsem byla ready,“ vyprávěla 28letá tenistka novinářům v čínském městě. Podle předpokladů měla 128. hráčku světa Sonay Kartalovou, která nastoupila poprvé od březnového turnaje v Indian Wells, v úvodním duelu jasně porazit.

Ale jednoznačný průběh to rozhodně nebyl.

Bouzková slavila až po třech hodinách, v maratonské bitvě zvítězila 7:6, 4:6 a 6:4. „Bylo to neskutečně těžké,“ přiznala. „Soupeřka se připravila a vydržela to, navíc ji evidentně seděl povrch. Zápas byl vlastně jen o tom, která z nás zahraje agresivněji.“

Přitom takový styl Češka rozhodně nevyznává, vyžívá se spíš v dlouhých výměnách, kdy blokuje útoky soupeřek. Ale díky tomu má skvělou fyzickou kondici, která se jí v těžkých čínských podmínkách velmi hodila.

Marie Bouzková se hecuje ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám poslouchá rady kapitánky Barbory Strýcové.
Marie Bouzková se hecuje ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
25 fotografií

„I když hrajeme v hale, tak se dost potím a vlhkost mi tady připadá tropická. Je tu teplo. I proto jsem měla na zápas připravený led za krk,“ prozradila.

Na tribunách byli i fanoušci, kteří měli jméno Bouzkové na tričku, do ochozů dorazily asi čtyři tisíce diváků. Díky tomu nebylo v dalekém Šen-čenu takové ticho, jako třeba loni při barážovém střetnutí v chorvatském Varaždínu, kde Češky hrály.

„Tady to bylo super,“ pochvalovala si Bouzková. „Hlavně ta koncovka zápasu byla od publika fakt energická. Samozřejmě nejen naši čeští diváci, kteří sem dorazili takovou dálku, ale i čínské publikum bylo super a dávalo obrovskou energii. Za to jsem moc ráda.“

V náročných chvílích si úterní česká dvojka brala sílu i od týmu, který ji celé tři hodiny podporoval. Také kapitánka Strýcová Bouzkovou několikrát hlasitě hecovala.

Skupinka českých fanoušků během čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám
Marie Bouzková s kapitánkou Barborou Strýcovou ve čtvrtfinále BJK Cupu proti...

„Bára dodává hrozně dobrou energii a celý tým také. Z toho určitě čerpám, o to tento týden jde. Je to týmová soutěž, nejsem tady jenom já sama. Jsem ráda, že máme super vztahy a že tady bojujeme všichni za všechny.“

Výhra ji tak těšila ještě o něco více. Navíc Noskové se díky ní nastupovalo snáz, byť dlouho trvalo, než se na kurt konečně dostala. „Marušku už dobře znám, už jsem se kvůli ní hodně načekala,“ zmínila s úsměvem tradičně dlouhé a vyrovnané bitvy, kterými je její krajanka proslulá.

„Ale jsem strašně ráda, že zápas zvládla. První set jsem sledovala u kurtu, pak jsem odešla, abych se dostala do své klidové zóny.“

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A zprvu se zdálo, že britskou jedničku Katie Boulterovou rychle smete. V prvním setu vedla 4:0 a naprosto dominovala, po zhruba 35 minutách zamířila na lavičku si od kapitánky Strýcové vyslechnout pochvalu za skóre 6:2.

Jenže o zisk druhého dějství musela bojovat o poznání více. Třicetiletá Britka setřásla počáteční ostych a byla letošní wimbledonské šampionce důstojnou soupeřkou. Nosková tak musela rozhodnout až v tiebreaku, v němž už průběh opět pevně kontrolovala.

Po hodině a 40 minutách hry svým patnáctým esem v utkání proměnila hned první mečbol a spěchala se zbytkem týmu slavit výhru 6:2, 7:6 a hlavně postup do semifinále.

„Na to, že jsem dala tolik es, to nebyl lehký zápas. Katie hrála skvěle, dobře servírovala,“ hodnotila 21letá světová šestka.

Linda Nosková hraje forhend ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.

Jejímu agresivnímu stylu příliš nesvědčil kurt s tvrdým povrchem, na němž se v hale v Šen-čenu hraje. „Vůbec není rychlý. Myslela jsem si, že se po pár dnech, co na něm trénujeme, zrychlí, ale zatím to tak není. Doufejme, že to za dva dny bude jiné.“

Hned už tedy obracela pozornost k pátečnímu semifinále, v němž Češky změří síly buď se Španělskem, nebo Kazachstánem.

Do té doby mají dva dny na odpočinek a další přípravu, aby se ještě lépe naladily a v závěru týdne potvrdily, že do čínského velkoměsta přijely jako hlavní favoritky. Na titul z týmové soutěže čekají od roku 2018 a nyní chtějí dlouhý půst ukončit.

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