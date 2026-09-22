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BJK Cup ONLINE: Češky čelí ve čtvrtfinále Britkám, hrají Bouzková a Nosková

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Sledujeme online   10:55

Marie Bouzková se hecuje v kvalifikačním utkání BJK Cupu proti Švýcarkám. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

České tenistky vstupují do finálového turnaje Billie Jean King Cupu, ve čtvrtfinále soupeří s Britkami. Utkání na tvrdém povrchu v hale v Šen-čenu začíná Marie Bouzková proti Sonay Kartalové, poté se střetnou Linda Nosková a Katie Boulterová. Zápasy sledujeme v podrobných reportážích. Pokud bude stav 1:1, rozhodne čtyřhra.

Utkáním Češek s Britkami celý finálový turnaj pro osm nejlepších začíná. Na vítězky v pátečním semifinále čeká lepší ze středečního zápasu mezi Španělskem a Kazachstánem, finále je na programu v neděli.

Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcová mají letos velkou šanci ukončit dlouhé čekání na titul. V Šen-čenu jsou hlavními favoritkami, pyšní se jednoznačně nejnabitější sestavou. Naposledy Češky v týmové soutěži triumfovaly v roce 2018, kdy se ještě jmenovala Fed Cup.

Duel s Británií, který se hraje do dvou vítězných bodů, překvapivě začíná Bouzková, jež dostala přednost před světovou osmičkou Muchovou.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Sonay Kartalová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

„Sestavu jsem vybrala po vzájemné domluvě s týmem, shodly jsme se, že to takhle bude nejlepší,“ vysvětlila česká kapitánka.

Šestadvacátá tenistka světového žebříčku Bouzková je v utkání dvojek obou týmů proti Kartalové, až 127. hráčce pořadí, velkou favoritkou. Britskou soupeřku v dosud jediném vzájemném zápase na loňském Roland Garros hladce porazila.

Nosková favoritkou proti Boulterové

Stejně tak česká jednička Nosková, světová šestka a letošní wimbledonská šampionka, má podle papírových předpokladů navrch – Boulterové patří v pořadí 54. pozice.

Vzájemnou bilanci mají 1:1, naposledy – v polovině srpna v Cincinnati – Češka britskou protivnici zdolala dvakrát 6:3. Potvrdí to i nyní, když se obě potkají jako jedničky svých reprezentačních družstev?

ONLINE: Linda Nosková vs. Katie Boulterová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Čtyřhra se bude hrát jen za stavu 1:1 jako rozhodující zápas. Nominaci do ní mohou kapitánky ještě změnit, zatím jsou nahlášené Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou proti Jodie Buraggeové s Harriet Dartovou.

Češky na finálový turnaj postoupily po dramatické dubnové kvalifikaci, v níž přemohly Švýcarky 3:2. Britky uspěly proti Australankám 3:1.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Bouzková vs. KartalováTenis - Čtvrtfinále - 22. 9. 2026:Bouzková vs. Kartalová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 11:20
  • 1.20
  • -
  • 4.35
Serbanová vs. LaboutkováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Serbanová vs. Laboutková //www.idnes.cz/sport
22. 9. 12:00
  • 2.09
  • -
  • 1.67
Maštakov vs. MrvaTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Maštakov vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
22. 9. 12:05
  • 2.90
  • -
  • 1.34
Krejčíková vs. FriedsamováTenis - - 22. 9. 2026:Krejčíková vs. Friedsamová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 12:30
  • 1.10
  • -
  • 6.53
Nosková vs. BoulterováTenis - Čtvrtfinále - 22. 9. 2026:Nosková vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 12:45
  • 1.11
  • -
  • 6.10
Gima vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Gima vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
22. 9. 13:00
  • 3.48
  • -
  • 1.25
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