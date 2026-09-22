Utkáním Češek s Britkami celý finálový turnaj pro osm nejlepších začíná. Na vítězky v pátečním semifinále čeká lepší ze středečního zápasu mezi Španělskem a Kazachstánem, finále je na programu v neděli.
Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcová mají letos velkou šanci ukončit dlouhé čekání na titul. V Šen-čenu jsou hlavními favoritkami, pyšní se jednoznačně nejnabitější sestavou. Naposledy Češky v týmové soutěži triumfovaly v roce 2018, kdy se ještě jmenovala Fed Cup.
Duel s Británií, který se hraje do dvou vítězných bodů, překvapivě začíná Bouzková, jež dostala přednost před světovou osmičkou Muchovou.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Sonay Kartalová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
„Sestavu jsem vybrala po vzájemné domluvě s týmem, shodly jsme se, že to takhle bude nejlepší,“ vysvětlila česká kapitánka.
Šestadvacátá tenistka světového žebříčku Bouzková je v utkání dvojek obou týmů proti Kartalové, až 127. hráčce pořadí, velkou favoritkou. Britskou soupeřku v dosud jediném vzájemném zápase na loňském Roland Garros hladce porazila.
Nosková favoritkou proti Boulterové
Stejně tak česká jednička Nosková, světová šestka a letošní wimbledonská šampionka, má podle papírových předpokladů navrch – Boulterové patří v pořadí 54. pozice.
Vzájemnou bilanci mají 1:1, naposledy – v polovině srpna v Cincinnati – Češka britskou protivnici zdolala dvakrát 6:3. Potvrdí to i nyní, když se obě potkají jako jedničky svých reprezentačních družstev?
ONLINE: Linda Nosková vs. Katie Boulterová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Čtyřhra se bude hrát jen za stavu 1:1 jako rozhodující zápas. Nominaci do ní mohou kapitánky ještě změnit, zatím jsou nahlášené Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou proti Jodie Buraggeové s Harriet Dartovou.
Češky na finálový turnaj postoupily po dramatické dubnové kvalifikaci, v níž přemohly Švýcarky 3:2. Britky uspěly proti Australankám 3:1.