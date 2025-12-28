Bitva pohlaví? Spíš exhibice motivovaná výdělkem. Kyrgios vyhrál, i když nebyl fit

Stanislav Kučera
  21:28
Už pohled na podivný kurt, který měl jednu polovinu o něco kratší a užší, ujistil, že nejde o všední tenisové utkání. K tomu upravená pravidla, že oba soupeři měli k dispozici jediný servis. Ale hlavně: na jedné straně muž a na druhé žena. Výsledek? Světová jednička Aryna Sabalenková podlehla Nicku Kyrgiosovi, momentálně až 671. hráči žebříčku, dvakrát 3:6.
Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“

Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“ | foto: Reuters

Aryna Sabalenková během „Souboje pohlaví“ proti Nicku Kyrgiosovi
Nick Kyrgios během „Souboje pohlaví“ proti Aryně Sabalenkové
Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“
Brazilský fotbalista Ronaldo sleduje tenisovou Bitvu pohlaví.
7 fotografií

Britská BBC, která zápas označovaný za Bitvu pohlaví vysílala, o něm ve zpravodajství píše, že „postrádal intenzitu a zábavu slibovanou před začátkem“.

Dále uvádí, že i když se oba aktéři v uplynulých týdnech hecovali jako boxeři před vzájemným duelem, nakonec v dubajské Coca-Cola Areně předvedli spíše klasickou posezonní exhibici.

Čímž jistě nenavázali na odkaz originální Bitvy pohlaví z roku 1973, v níž Billie Jean Kingová porazila někdejšího grandslamového šampiona Bobbyho Riggse a pomohla tím tenistkám k emancipaci.

Bitva pohlaví pro bouřliváka Kyrgiose. Sabalenkovou přehrál ve dvou setech

„Tohle byla spíše uvolněná exhibice než další krok k genderové rovnoprávnosti,“ píše web stanice ESPN.

A tak Sabalenková s Kyrgiosem četné kritiky svého podivného střetnutí rozhodně nepřesvědčili. Spíš naopak.

Oba si však účast v kontroverzním zápase pochvalovali.

„Předvedla jsem hodně bojovný výkon. On se opravdu trápil a byl unavený,“ říkala čtyřnásobná grandslamová šampionka Sabalenková. „Předvedli jsme skvělou úroveň, povedly se mi hezké údery a celou show jsem si opravdu užila.“

Spektákl začala už při příchodu na kurt, kam sestoupila z tribuny v blyštivém plášti za zvuků písně Eye Of The Tiger.

A coby poražená hned naznačila, že by si klidně uměla představit odvetu. „Až s ním budu hrát příště, už budu znát taktiku a jeho přednosti i slabiny. A určitě to bude lepší zápas. Ráda sama sebe zkouším a určitě bych ráda hrála znovu.“

Ale je otázkou, jestli o reprízu bude zájem. Utkání sice vzbudilo řadu ohlasů, ale spíše negativních. Přímo do hlediště si našlo cestu šest tisíc diváků, i když kapacita haly je 17 tisíc. A ani celebrity jako legendární fotbalista Ronaldo celkový obraz nezachránily. Nejdražší lístky se prodávaly až za šestnáct tisíc korun, zápas trval zhruba hodinu a čtvrt.

Třicetiletý Kyrgios zvítězil, i když viditelně nebyl fyzicky stoprocentně připraven. Přitom chce už za pár dní naskočit na okruh ATP, na němž za poslední tři roky vinou četných zranění odehrál pouhých šest mačů a získal jediný.

Navzdory chabé připravenosti ale světovou jedničku celkem v poklidu zdolal, což pro ženský tenis není zrovna ideální vizitka. Nicméně Sabalenková nepříznivě se vyvíjející skóre brala s nadhledem. V přestávkách mezi gamy tancovala, se soupeřem si vyměňovala vtípky a úsměvy.

Takže těžko říct, co vlastně mělo utkání znamenat.

„Byl to opravdu těžký zápas, ona je výborná hráčka a skvělá šampionka,“ ocenil Sabalenkovou Kyrgios, finalista Wimbledonu 2022 a bývalý 13. hráč světa. „Povedlo se nám posunout celý tenis. O tomhle zápase mluvil posledních šest měsíců celý svět.“

Což je přinejmenším troufalý výrok. Rozporují ho i výpovědi dvou elitních českých tenistů Jiřího Lehečky a Karolíny Plíškové.

Nick Kyrgios podává v Bitvě pohlaví proti Aryně Sabalenkové.
Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios před vzájemným „Soubojem pohlaví“

„Je to spíš exhibice, kterou potřebovali nějakým způsobem pojmenovat, proto ta Bitva pohlaví. Asi se snažili vyvolat nějakou, nechci říct kontroverzi, ale reakci diváků, kterou dostali, takže cíl splnili. Ale mě to moc nezajímá,“ reagoval Lehečka.

„Přijde mi to divné, já bych tohle nikdy nechtěla. Porovnávat se s chlapem by mě nikdy nenapadlo, pro mě jsou to dva odlišné sporty,“ doplnila Plíšková.

„Zápas neměl žádný širší kulturní přesah,“ uvádí ESPN s odkazem na původní Bitvu pohlaví. „Sabalenková a Kyrgios místo toho jen chtěli udělat show, oslovit mladší publikum a vydělat si nějaké peníze.“

