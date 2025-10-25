„Vezmu s sebou ten největší pohřební věnec, navléknu si smuteční pásku a přinesu rakev s figurínou ženy. A až tu velkohubou dámu porazím, figurínu zapálím. Jen se bojím, že to bude strašně jednoznačný zápas. Už teď je tak vystrašená, že málem vyskočí z ponožek,“ prohlašoval v roce 1973, kdy se duel s Kingovou konal.
Na kurt se nechal přivézt ve zlaté rikše, namachrovaně se producíroval ve svítivě žluté bundě s nápisem Sugar Daddy a své soupeřce daroval gigantické lízátko.
Domníval se, že i ve svých 55 letech o 26 roků mladší Kingovou lehce porazí.
Však už měl s utkáním proti ženě zkušenosti, ve stejném roce smetl slavnou Margaret Courtovou výsledkem 6:2, 6:1, což média označovala jako „Masakr na Den matek“. „Tak proč by to teď mělo být jinak?“ říkal si.
Ale bylo.
Vlastním jménem Robert Riggs hrál v mládí stolní tenis, načež si umanul, že raketu i místo, kam bude pinkat míček, vymění za větší. S tenisem začal ve dvanácti letech. A ačkoliv si mnozí mysleli, že se kvůli své malé postavě neprosadí, on později ukázal, že má na to být šampionem.
|
Bitva pohlaví, nebo švindl? Tenisový duel probudil emoce i po 40 letech
„Udržel míček ve hře a uměl si najít způsob, jak přehrát většího a silnějšího soupeře. Dokázal ho úplně uběhat čopy a kraťasy,“ prohlásil o Riggsovi Jack Kramer, jeden z nejlepších tenistů 40. let minulého století. „Byl výjimečný při voleji, uměl lobovat i v běhu. Jeho smeče nebyly silné, ale vždycky mířily přesně tam, kam měly.“
Stal se hvězdou, jednou opanoval legendární Wimbledon, dvakrát si podmanil domácí US Open. A titulů z dalších turnajů posbíral nespočet.
Není divu, že nabral dojmu, že je výjimečný. Na kurtu skutečně byl.
„Měl tolik vrstev, že bylo těžké určit, jakého Bobbyho člověk zrovna uvidí. Mimo kurt bojoval se spoustou vnitřních zmatků,“ líčila jeho povahu Kingová.
On sám po kariéře propadl hazardu a dalším neřestem. Rád pořádal exhibiční zápasy, na které zval vysloužilé tenisty. Ve sportu se obklopoval muži, ženy pro něj byly podřadné.
„Patří do postele a kuchyně. Přesně v tomto pořadí,“ prohlašoval s radostí. „Ale určitě ne do arény, aby soupeřily spolu s muži.“
A zatímco on si se svými kolegy užíval tenisového důchodu na zábavných akcích, Kingová se společně s dalšími hráčkami zasadila o vznik WTA, Ženské tenisové asociace. A dál se rvala o to, aby tenistky dostávaly stejně peněz jako jejich mužští kolegové.
I love you, Bobby
A povedlo se jí to. Na US Open 1973 skutečně hráčky i hráči vydělali stejně. Poprvé v historii. A v září téhož roku se Kingová postavila proti Riggsovi v legendárním Souboji pohlaví.
„Mělo to ohromný význam!“ vzpomínala před pěti lety v rozhovoru pro iDNES.cz. „Televizní přenos sledovalo 90 milionů diváků. To utkání otřáslo společností, spustilo debaty o postavení žen a jejich právech. Je důležité se o věcech bavit, vyskládat na stůl rozdílné argumenty. Spousta lidí tehdy viděla ženu jinak, než bylo obvyklé.“
|
Souboj pohlaví byl přelomový, ovlivnil i prezidenta Obamu, říká legenda BJK
Skoro všichni tehdy sázeli na Riggse, Kingové ve sledovaném duelu moc lidí nevěřilo. I sám slavný Bobby hlásal, že soupeřku bez problémů vyřídí. Jenže se spletl.
Kazil lehké returny, útočil slabě a neúčinně, klíčové chvíle hry pokaždé zazdil. Na první setbol dokonce odpověděl dvojchybou, u něj dosti nevídanou. Až si diváci říkali, že vývoj zápasu je poněkud podezřelý.
Třísetovou bitvu ovládla poměrem 6:4, 6:3 a 6:3 Kingová, což především mezi ženami rozpoutalo velké oslavy.
„Například prezident Obama, když jsme se poprvé potkali, mi vyprávěl, že zážitek ze zápasu později formoval jeho názor na výchovu dcer,“ líčila Kingová. „Mnozí rodiče poté vedli svá děvčata k větší sebedůvěře a odvaze něco dokázat. Nabádali je, aby jen nečekala, co jim někdo dá.“
V roce 2013 se po letech spekulací vyrojila reportáž od ESPN, která měla dokazovat, že výsledek nebyl zásluhou skvěle hrající Kingové. Ale že si jen Riggs na soupeřku vsadil, aby mohl splatit dluhy mafii.
Faktem ale je, že se Riggs z porážky hroutil a několikrát žádal Kingovou o odvetu. „Byla to moje největší chyba v životě,“ přiznal po letech svému synovi Larrymu.
A pak se stalo něco hodně nečekaného.
Kingová a Riggs se spřátelili.
A co víc, právě legendární tenistka byla tou, s kým si 24. října 1995, tedy pouhý den před vlastní smrtí, Riggs telefonoval.
„Billie Jean... My jsme to fakt dokázali, viď?“ ptal se své bývalé sokyně. „Opravdu jsme způsobili změnu.“ I Kingová na jejich rozhovory vzpomínala v podobném duchu. „Vždycky jsem mu zdůrazňovala, že nešlo o vyhraný zápas, ale fakt, že jsme spolu změnili budoucnost.“
Riggs zemřel ve věku 77 let kvůli rakovině prostaty, o které několik let dělal osvětu.
A poslední slova, která od Kingové den předtím slyšel, byla: „I love you.“