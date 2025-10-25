Ženy patří do postele a kuchyně, dráždil Riggs. S Kingovou se před smrtí spřátelil

Markéta Plšková
Šovinistické prase. Tímto výrazem se často sám vychloubal, rozhodně se netajil tím, že respekt k druhému pohlaví mu nic neříká. Americký tenista Bobby Riggs zemřel přesně před třiceti lety, 25. října 1995. A den před smrtí si volal s ženou, která ho vítězstvím v legendárním Souboji pohlaví zesměšnila. S bojovnicí za ženská práva Billie Jean Kingovou.
Billie Jean Kingová a Bobby Riggs na tiskové konferenci k Souboji pohlaví.

Billie Jean Kingová a Bobby Riggs na tiskové konferenci k Souboji pohlaví. | foto: Profimedia.cz

Bývalý americký tenista Bobby Riggs.
Billie Jean Kingová a Bobby Riggs se zdraví na jednom z exhibičních turnajů.
Billie Jean Kingová a Bobby Riggs při slavném Souboji pohlaví.
Billie Jean Kingová přijíždí na kurt před Soubojem pohlaví proti Bobby Riggsovi.
18 fotografií

„Vezmu s sebou ten největší pohřební věnec, navléknu si smuteční pásku a přinesu rakev s figurínou ženy. A až tu velkohubou dámu porazím, figurínu zapálím. Jen se bojím, že to bude strašně jednoznačný zápas. Už teď je tak vystrašená, že málem vyskočí z ponožek,“ prohlašoval v roce 1973, kdy se duel s Kingovou konal.

Na kurt se nechal přivézt ve zlaté rikše, namachrovaně se producíroval ve svítivě žluté bundě s nápisem Sugar Daddy a své soupeřce daroval gigantické lízátko.

Domníval se, že i ve svých 55 letech o 26 roků mladší Kingovou lehce porazí.

Slavné sportovní momenty

Však už měl s utkáním proti ženě zkušenosti, ve stejném roce smetl slavnou Margaret Courtovou výsledkem 6:2, 6:1, což média označovala jako „Masakr na Den matek“. „Tak proč by to teď mělo být jinak?“ říkal si.

Ale bylo.

Vlastním jménem Robert Riggs hrál v mládí stolní tenis, načež si umanul, že raketu i místo, kam bude pinkat míček, vymění za větší. S tenisem začal ve dvanácti letech. A ačkoliv si mnozí mysleli, že se kvůli své malé postavě neprosadí, on později ukázal, že má na to být šampionem.

Bitva pohlaví, nebo švindl? Tenisový duel probudil emoce i po 40 letech

„Udržel míček ve hře a uměl si najít způsob, jak přehrát většího a silnějšího soupeře. Dokázal ho úplně uběhat čopy a kraťasy,“ prohlásil o Riggsovi Jack Kramer, jeden z nejlepších tenistů 40. let minulého století. „Byl výjimečný při voleji, uměl lobovat i v běhu. Jeho smeče nebyly silné, ale vždycky mířily přesně tam, kam měly.“

Stal se hvězdou, jednou opanoval legendární Wimbledon, dvakrát si podmanil domácí US Open. A titulů z dalších turnajů posbíral nespočet.

Není divu, že nabral dojmu, že je výjimečný. Na kurtu skutečně byl.

Bývalý americký tenista Bobby Riggs.

„Měl tolik vrstev, že bylo těžké určit, jakého Bobbyho člověk zrovna uvidí. Mimo kurt bojoval se spoustou vnitřních zmatků,“ líčila jeho povahu Kingová.

On sám po kariéře propadl hazardu a dalším neřestem. Rád pořádal exhibiční zápasy, na které zval vysloužilé tenisty. Ve sportu se obklopoval muži, ženy pro něj byly podřadné.

„Patří do postele a kuchyně. Přesně v tomto pořadí,“ prohlašoval s radostí. „Ale určitě ne do arény, aby soupeřily spolu s muži.“

A zatímco on si se svými kolegy užíval tenisového důchodu na zábavných akcích, Kingová se společně s dalšími hráčkami zasadila o vznik WTA, Ženské tenisové asociace. A dál se rvala o to, aby tenistky dostávaly stejně peněz jako jejich mužští kolegové.

I love you, Bobby

A povedlo se jí to. Na US Open 1973 skutečně hráčky i hráči vydělali stejně. Poprvé v historii. A v září téhož roku se Kingová postavila proti Riggsovi v legendárním Souboji pohlaví.

„Mělo to ohromný význam!“ vzpomínala před pěti lety v rozhovoru pro iDNES.cz. „Televizní přenos sledovalo 90 milionů diváků. To utkání otřáslo společností, spustilo debaty o postavení žen a jejich právech. Je důležité se o věcech bavit, vyskládat na stůl rozdílné argumenty. Spousta lidí tehdy viděla ženu jinak, než bylo obvyklé.“

Souboj pohlaví byl přelomový, ovlivnil i prezidenta Obamu, říká legenda BJK

Skoro všichni tehdy sázeli na Riggse, Kingové ve sledovaném duelu moc lidí nevěřilo. I sám slavný Bobby hlásal, že soupeřku bez problémů vyřídí. Jenže se spletl.

Kazil lehké returny, útočil slabě a neúčinně, klíčové chvíle hry pokaždé zazdil. Na první setbol dokonce odpověděl dvojchybou, u něj dosti nevídanou. Až si diváci říkali, že vývoj zápasu je poněkud podezřelý.

Třísetovou bitvu ovládla poměrem 6:4, 6:3 a 6:3 Kingová, což především mezi ženami rozpoutalo velké oslavy.

„Například prezident Obama, když jsme se poprvé potkali, mi vyprávěl, že zážitek ze zápasu později formoval jeho názor na výchovu dcer,“ líčila Kingová. „Mnozí rodiče poté vedli svá děvčata k větší sebedůvěře a odvaze něco dokázat. Nabádali je, aby jen nečekala, co jim někdo dá.“

V roce 2013 se po letech spekulací vyrojila reportáž od ESPN, která měla dokazovat, že výsledek nebyl zásluhou skvěle hrající Kingové. Ale že si jen Riggs na soupeřku vsadil, aby mohl splatit dluhy mafii.

Faktem ale je, že se Riggs z porážky hroutil a několikrát žádal Kingovou o odvetu. „Byla to moje největší chyba v životě,“ přiznal po letech svému synovi Larrymu.

A pak se stalo něco hodně nečekaného.

Kingová a Riggs se spřátelili.

Billie Jean Kingová přijíždí na kurt před Soubojem pohlaví proti Bobby Riggsovi.
Bobby Riggs přijíždí na kurt před Soubojem pohlaví proti Billie Jean Kingové.

A co víc, právě legendární tenistka byla tou, s kým si 24. října 1995, tedy pouhý den před vlastní smrtí, Riggs telefonoval.

„Billie Jean... My jsme to fakt dokázali, viď?“ ptal se své bývalé sokyně. „Opravdu jsme způsobili změnu.“ I Kingová na jejich rozhovory vzpomínala v podobném duchu. „Vždycky jsem mu zdůrazňovala, že nešlo o vyhraný zápas, ale fakt, že jsme spolu změnili budoucnost.“

Riggs zemřel ve věku 77 let kvůli rakovině prostaty, o které několik let dělal osvětu.

A poslední slova, která od Kingové den předtím slyšel, byla: „I love you.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nosková vs. RybakinováTenis - - 25. 10. 2025:Nosková vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
25. 10. 05:00
  • 2.87
  • -
  • 1.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Pracant bez nálepky. Hyský se vyškrábal z přeboru a podruhé za život vyplenil Řím

Premium

Neuhodli byste, s jakým číslem odehrál životní zápas. Zrovna on, stoper, tvrďák, žádný velký hračička a technik. Slavia tehdy, v březnu 1996, proti domácímu superfavoritovi AS Řím vyběhla nezvykle v...

25. října 2025

Ženy patří do postele a kuchyně, dráždil Riggs. S Kingovou se před smrtí spřátelil

Šovinistické prase. Tímto výrazem se často sám vychloubal, rozhodně se netajil tím, že respekt k druhému pohlaví mu nic neříká. Americký tenista Bobby Riggs zemřel přesně před třiceti lety, 25. října...

25. října 2025

West Ham pokračuje v trápení, se Součkem v sestavě nestačil v předehrávce na Leeds

V pondělí dohrávkou zakončil osmé kolo anglické fotbalové ligy, teď předehrávkou odstartoval to deváté. West Ham, v jehož sestavě nechyběl do 65. minuty ani český záložník Tomáš Souček, ale na půdě...

24. října 2025  20:50,  aktualizováno  23:23

Devět nových jezdců si vyzkoušelo trénink F1 v Mexiku, nejrychlejší byl Leclerc

V prvním tréninku na Velkou cenu Mexika formule 1 byl nejrychlejší Charles Leclerc z Ferrari. Monacký jezdec zajel na okruhu bratrů Rodríguezových o 107 tisícin sekundy rychlejší čas než Ital Andrea...

24. října 2025  22:33

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Basketbalistky USK opět dominovaly, stovku nastřílely i Slovance

Basketbalistky USK Praha ve čtvrtém ligovém utkání za sebou pokořily stobodovou hranici, v páteční předehrávce 6. kola deklasovaly v pražském derby domácí Slovanku 114:54. Od stobodového přídělu byly...

24. října 2025  22:22

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Výsledková bída a nejistá budoucnost hokejového Litvínova vyburcovaly k protestu jeho nejvěrnější fanoušky. Od druhé třetiny pátečního zápasu s Libercem Hlinkův stadion mlčel, kotelníci vyklidili...

24. října 2025  21:52

Nevydařená předkola. Na písku v Kapském Městě si osmifinále zahraje jediný pár

Beachvolejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou v pátek na Pro Tour Elite v Kapském Městě prohrály oba zápasy a poslední herní prověrka před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide...

24. října 2025  14:03,  aktualizováno  21:34

Ústí díky brankám Idumba porazilo rezervu Baníku, vyhrály i České Budějovice

Fotbalisté Ústí nad Labem v utkání 14. kola druhé ligy porazili Ostravu B 4:1. Severočeský nováček ztrácí v neúplné tabulce tři body na barážové příčky. České Budějovice v druhém pátečním utkání...

24. října 2025  21:24

Gól o pysk těsně před koncem Mazance mrzel. Třinec podle něj hrál fenomenálně

Jen osm vteřin chybělo brankáři třineckých hokejistů Marku Mazancovi, aby udržel potřetí v tomto ročníku extraligy čisté konto. Gól ale Oceláře příliš mrzet nemusel, Mladou Boleslav porazili 2:1 a...

24. října 2025  21:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Životní zážitek, zářila trenérka. Fotbalistky v baráži do Ligy A zdolaly Rakousko

České fotbalistky v Uherském Hradišti v úvodním zápase baráže o postup do Ligy národů A porazily Rakousko 1:0. O výhře rozhodla ve 41. minutě sparťanská křídelnice Michaela Khýrová. Odveta se hraje v...

24. října 2025  19:34,  aktualizováno  20:34

Co chybělo, Sparto? Ševínský kritizoval přístup: Mělo by nás to posadit na zadek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Jako by se hrál trochu jiný fotbal. Vždyť sparťané dostali při dohrávce v chorvatské Rijece pouze pětačtyřicet minut v běžných podmínkách na to, aby bezgólový výsledek z promáčené půle převrátili na...

24. října 2025  20:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.