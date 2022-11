Holky chceme příjemně naladit, herně jsou připravené, říká Pála před BJK Cupem

Jako první z české výpravy dorazila Karolína Muchová, která na tamních kurtech trénovala už od pátku. „Jako jediná si zatím vyzkoušela hru na centrálním kurtu. V sobotu přiletěla Kája Plíšková, takže holky už můžou hrát společně,“ uvedl na nedělním online setkání s českými médii nehrající kapitán Petr Pála.

Plíšková nezažívá příliš stabilní sezonu, i přesto v její úspěch trenérský tým věří. „Kája je v pořádku, než letěla sem, tak trénovala na Spartě, předtím byla ve Španělsku a na zápasy je určitě připravená,“ ujistil Pála.

Dvě jmenovkyně po víkendu doplní třetí singlistka Markéta Vondroušová, která se naladila ziskem titulu na podniku ITF ve Shrewsbury. Po dlouhém zranění tak získala potřebnou zápasovou praxi.

„Bude toho mít plný brejle, ale adrenalin a motivace snad udělají své,“ věří Pála.

Nejdéle si bývalý deblový specialista počká na duo Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, které momentálně v texaském Fort Worthu útočí na obhajobu titulu z Turnaje mistryň. Postoupily až do finále, které sehrají v noci na úterý českého času.

„Nejpozději by za námi měly dorazit ve středu dopoledne,“ přibližuje Pála. „Snad se jim podaří odletět včas, protože mají ještě povinnosti týkající se WTA a není to úplně jednoduché, takže to pořád řešíme.“

Pála si mezitím v Glasgow stihl důkladně prohlédnout zázemí i tenisové kurty.

„Hala je moc pěkná a velká, hlavní kurt je obrovský, protože kolem je velodrom. Samozřejmě by turnaji slušeli fanoušci, ale uvidíme, kolik jich dorazí,“ narážel na fakt, že největší hvězda britského výběru - a tím pádem i domácího publika - Emma Raducanuová se na turnaji nepředstaví.

Český kapitán zdůraznil i příjemnou atmosféru v prostorách hotelů a kurtů, kde se všechny týmy mohou vzájemně potkávat. „Minulý rok v Praze tomu tak nebylo, všichni jsme si žili ve vlastních bublinách. Teď se vidíme na snídani, zdravíme se na chodbách, zkrátka je to pohodovější.“

Hru soupeřek ale zatím prozkoumat nemohl. „Z polského týmu jsem zatím viděl jenom trenéra, takže zatím nemůžu soudit. Chci se jít podívat na nějaký jejich trénink a určitě na středeční zápas mezi nimi a Američankami.“

Právě tenistky ze zámoří mohou být pro český tým velkou překážkou. Jejich hlavní opory Cori Gauffová i Jessica Pegulaová sice na Turnaji mistryň vypadly už ve skupině a mohou dorazit rozladěné, oproti českému páru ale mohou být výrazně odpočatější. „Uvidíme, kdy a v jakém stavu dorazí,“ komentoval Pála.

První zápas čeká jeho svěřenkyně ve čtvrtek, na kurt se v 17:00 SEČ postaví proti polské soupeřce první česká singlistka. Předtím ale budou muset hráčky zvládnout nabitý program.

„Čeká nás spousta věcí. Uvítací drink, v pondělí opět sada tréninků na hlavním kurtu, mediální povinnosti, setkání v rámci turnaje a technologií, taktéž nakoukneme do statistik,“ prozradil Pála.

Hráčkám chce kromě turnajových povinností nabídnout i příjemný zážitek.

„Aby si i holky trošku vydechly, tak v pondělí plánujeme jít do vyhlášené místní restaurace, která se v překladu jmenuje Chatrč. Máme to tam rádi, je to klasická skotská hospoda, kde vás obsluhují v kiltech, snad se bude holkám taky líbit.“