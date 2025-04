Cože, volá kapitán? Reprezentaci rostou mladé naděje, mohou z nich být tahounky

Nymburští basketbalisté bojují v Praze na Královce ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Galatasarayem Istanbul. V sérii na dva vítězné zápasy se uchází o historický klubový úspěch, kterým by byl postup do...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupí ve středu do euroligového Final Six v Zaragoze čtvrtfinálovým utkáním proti italskému Schiu. Vítězky se mohou těšit na páteční semifinále s Fenerbahce Istanbul,...

Má za sebou teprve dva reprezentační starty v singlu, přesto je teď šestadvacetiletá Marie Bouzková nejstarší členkou českého týmu. Do Ostravy společně s ní odcestovaly čtyři mladé tenisové kolegyně....

Přechod na pevnou stravu vždy představuje významný milník v životě děťátka i jeho rodičů. Je to období plné objevování nových chutí a získávání...

Nic nenasvědčovalo tomu, že by Dallas v utkání proti Vancouveru neměl získat dva body za výhru. Vždyť ještě 61 vteřin před koncem vedl 5:2. Jenže hokejisté Canucks předvedli i díky českému obránci...

Když předseda olomouckého volejbalu Jiří Zemánek před dvěma lety hlásil, že musí v klubu nastolit přísný úsporný režim a najet na mód o přežití, vypadalo to s tradičním extraligovým celkem všelijak....

Co bude dál, Carlo? Dost možná se blíží konec v Realu a reprezentační námluvy

Jen zřídka poznáte, jakou má právě náladu. Ruce strčí do kapes u černého kabátu, jednou vyleštěnou lakýrkou lehce nakročí ke hřišti, párkrát si žvýkne do rytmu a tváří se zamyšleně. Bez ohledu na to,...