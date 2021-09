Češky pro Billie Jean King Cup: Krejčíková a Siniaková potvrdily start

„Obě olympijské vítězky už start potvrdily, ostatní je v rukou a komunikaci kapitána,“ řekl Kaderka novinářům. Kompletní nominace musí být známa 4. října.

Český kapitán Petr Pála nemůže počítat s Petrou Kvitovou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka a šestinásobná šampionka Fed Cupu, jak se soutěž dřív jmenovala, se mu už omluvila. V úvahu připadají Karolína Plíšková, Karolína Muchová a stříbrná olympijská medailistka Markéta Vondroušová. V elitní stovce žebříčku WTA jsou i Tereza Martincová a Marie Bouzková.

Turnaj dvanácti ženských družstev se bude hrát v O 2 areně a O 2 universum na tvrdém povrchu od 1. do 6. listopadu. Češky zahájí boje ve skupině 1. listopadu duelem s Německem a druhé utkání se Švýcarskem sehrají 4. listopadu. Do semifinále postoupí jen vítězky skupiny.

Předprodej vstupenek začne v poledne 6. října v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Do O 2 areny s kapacitou 12 tisíc míst bude celodenní vstupenka s možností opustit halu stát do horního prstence 890 korun a do dolní části 2290 korun. Čtyřdenní balíček na skupiny vyjde na 1960 a na 4960 korun. Semifinále bude stát 1490 a 3990 korun, sobotní finále 1190 a 2990 korun. Do haly O 2 universum se vejdou dvě tisícovky lidí a lístky přijdou na den na 990 korun.

„Chceme ochozy plné diváků a šli jsme velmi rozumnou cestou. Celodenní vstupné na šest zápasů špičkového tenisu mi přijde velice rozumné,“ komentoval cenu lístků Kaderka. Věří, že na duely domácího týmu bude plno. „To by bylo úžasné,“ řekl Kaderka.

Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu

Přípravy na turnaj jsou v plném proudu. Do Prahy v brzké době dorazí povrchy Rebound Ace, které organizátoři v halách položí 23. října během šesti hodin. „Na podobném povrchu se hrálo třeba finále Davis Cupu na fotbalovém stadionu v Lille nebo exhibice Rogera Federera s Rafaelem Nadalem, při které měli každou půlku kurtu jinou,“ uvedl ředitel turnaje Vojtěch Flégl.

V týdnu po finále ženských družstev je v plánu Turnaj mistryň, který se bude hrát až v mexické Guadalajaře. Organizace WTA alespoň posunula začátek akce na středu. „Měl bych větší radost, kdyby se konal později, ale je to tak a tak to musíme brát,“ prohlásil Kaderka.