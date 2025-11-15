Výběr kapitána Marina Bradariče vstoupil do duelu úspěšně, když Marčinková zdolala v úvodní dvouhře Lizarazovou 6:3, 6:0.
Poté ale v souboji týmových jedniček prohrála Antonia Ružičová s Osoriovou 1:6, 3:6. Rozhodla čtyřhra, kterou zvládly lépe Fettová s Marčinkovou. V prvním setu otočily vývoj ze stavu 2:4, ve druhé sadě dotáhly do úspěšného konce vedení 5:2.
Chorvatky vybojovaly v baráži první triumf, díky němuž se ve skupině D bodově srovnaly s Českem a dál živí šanci na vítězství a zisk jediného postupového místa. Kolumbijky o šanci definitivně přišly.
Duel Česka s Chorvatskem začne ve Varaždínu v neděli ve 14:00.
Billie Jean King Cup
Barážová skupina D ve Varaždínu
Chorvatsko - Kolumbie 2:1