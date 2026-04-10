Nominace na zápas BJK Cupu Švýcarsko vs. Česko
Česko: Linda Nosková, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová a Lucie Havlíčková. Kapitánka: Barbora Strýcová
Švýcarsko: Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová, Rebeka Masarova, Celine Naefová. Kapitán: Heinz Günthardt.
Program utkání Švýcarsko vs. Česko
Souboj Švýcarsko – Česko zahájí v pátek duel Marie Bouzkové proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové. Po ní půjde do akce Linda Nosková, jež se na tvrdém povrchu v Bielu utká s Viktorijí Golubicovou. Program začne ve 13:00, stejně jako druhý hrací den.
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|10. 4., 13:00
|Bencic – Bouzková
|10. 4., 14:30
|Golubic – Nosková
|11.4., 13:00
|čtyřhra
|11.4., 14:30
|11.4., 16:00
Kvalifikace se hraje na tři vítězné zápasy.
Kde sledovat BJK Cup Švýcarsko vs. Česko?
Kvalifikaci Billie Jean King Cupu 2026 mezi Švýcarskem a Českem můžete sledovat živě na stanici ČT sport, která nabídne přímé přenosy v pátek 10. dubna od 12:45 a v sobotu 11. dubna od 12:40. Online live stream poběží také na platformě ČT sport Plus.
BJK Cup 2026: systém turnaje
- Kvalifikace se účastní 14 týmů.
- Každá reprezentace nastoupí pouze proti jednomu soupeři.
- Vítězné týmy postoupí do osmičlenného finálového turnaje v Šen-čenu.
- Poražené celky čeká v listopadu baráž.
- Jistou účast na finálovém turnaji má pouze pořadatel. V roce 2026 je jím Čína.
Soupeři v kvalifikaci:
|Zápas
|Místo, povrch
|Výsledek
|Itálie – Japonsko
|ASD Colle degli Dei, Velletri – antuka
|Belgie – USA
|Coretec Dôme, Ostende – antuka (hala)
|Austrálie – Velká Británie
|John Cain Arena, Melbourne – tvrdý povrch
|Kazachstán – Kanada
|Beeline Arena, Astana – antuka (hala)
|Slovinsko – Španělsko
|Tennis Center Portorož, Portorož – antuka
|Švýcarsko – ČESKO
|Swiss Tennis Arena, Biel/Bienne – tvrdý povrch (hala)
|Polsko – Ukrajina
|PreZero Arena, Gliwice – antuka (hala)
Jak dopadly české tenistky loni?
Češky loni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko. Také Švýcarky hrály loni baráž, zdolaly v ní Argentinu a Slovensko.
|
Češky jsou druhé v historickém žebříčku
České tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA. Švýcarky vyhrály Billie Jean King Cup jen v roce 2022 v Glasgow.
|Pořadí
|Stát
|Počet titulů
|Vítězné roky
|1.
|USA
|18
|1963, 1966, 1967, 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1989, 1990, 1996, 1999, 2000, 2017
|2.
|ČESKO (vč. Československa)
|11
|1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018
|3.
|Austrálie
|7
|1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974
|4.
|Itálie
|6
|2006, 2009, 2010, 2013, 2024, 2025
|5.–6.
|Rusko (vč. SSSR)
|5
|2004, 2005, 2007, 2008, 2021
|5.–6.
|Španělsko
|5
|1991, 1993, 1994, 1995, 1998