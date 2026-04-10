Billie Jean King Cup 2026: program kvalifikace, český tým, výsledky

Autor:
  5:59
České tenistky čeká kvalifikace Billie Jean King Cupu 2026. V Bielu se 10. a 11. dubna utkají s domácím Švýcarskem. V našem přehledu najdete program zápasů, výsledky i informace o tom, kde bitvu o postup na finálový turnaj sledovat živě.
Fotogalerie4

Los zápasů Billie Jean King Cupu mezi Švýcarskem a Českem. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Nominace na zápas BJK Cupu Švýcarsko vs. Česko

Česko: Linda Nosková, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová a Lucie Havlíčková. Kapitánka: Barbora Strýcová

Švýcarsko: Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová, Rebeka Masarova, Celine Naefová. Kapitán: Heinz Günthardt.

Program utkání Švýcarsko vs. Česko

Souboj Švýcarsko – Česko zahájí v pátek duel Marie Bouzkové proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové. Po ní půjde do akce Linda Nosková, jež se na tvrdém povrchu v Bielu utká s Viktorijí Golubicovou. Program začne ve 13:00, stejně jako druhý hrací den.

Datum a časZápasVýsledek
10. 4., 13:00Bencic – Bouzková
10. 4., 14:30Golubic – Nosková
11.4., 13:00čtyřhra
11.4., 14:30
11.4., 16:00

Kvalifikace se hraje na tři vítězné zápasy.

Kde sledovat BJK Cup Švýcarsko vs. Česko?

Kvalifikaci Billie Jean King Cupu 2026 mezi Švýcarskem a Českem můžete sledovat živě na stanici ČT sport, která nabídne přímé přenosy v pátek 10. dubna od 12:45 a v sobotu 11. dubna od 12:40. Online live stream poběží také na platformě ČT sport Plus.

BJK Cup 2026: systém turnaje

  • Kvalifikace se účastní 14 týmů.
  • Každá reprezentace nastoupí pouze proti jednomu soupeři.
  • Vítězné týmy postoupí do osmičlenného finálového turnaje v Šen-čenu.
  • Poražené celky čeká v listopadu baráž.
  • Jistou účast na finálovém turnaji má pouze pořadatel. V roce 2026 je jím Čína.

Soupeři v kvalifikaci:

ZápasMísto, povrchVýsledek
Itálie – JaponskoASD Colle degli Dei, Velletri – antuka
Belgie – USACoretec Dôme, Ostende – antuka (hala)
Austrálie – Velká BritánieJohn Cain Arena, Melbourne – tvrdý povrch
Kazachstán – KanadaBeeline Arena, Astana – antuka (hala)
Slovinsko – ŠpanělskoTennis Center Portorož, Portorož – antuka
Švýcarsko – ČESKOSwiss Tennis Arena, Biel/Bienne – tvrdý povrch (hala)
Polsko – UkrajinaPreZero Arena, Gliwice – antuka (hala)

Jak dopadly české tenistky loni?

Češky loni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko. Také Švýcarky hrály loni baráž, zdolaly v ní Argentinu a Slovensko.

BJK Cup 2025, baráž: program, výsledky, jak hrály české tenistky

Češky jsou druhé v historickém žebříčku

České tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA. Švýcarky vyhrály Billie Jean King Cup jen v roce 2022 v Glasgow.

Nejúspěšnější země podle počtu titulů
PořadíStátPočet titulůVítězné roky
1.USA181963, 1966, 1967, 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1989, 1990, 1996, 1999, 2000, 2017
2.ČESKO (vč. Československa)111975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018
3.Austrálie71964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974
4.Itálie62006, 2009, 2010, 2013, 2024, 2025
5.–6.Rusko (vč. SSSR)52004, 2005, 2007, 2008, 2021
5.–6.Španělsko51991, 1993, 1994, 1995, 1998
Vstoupit do diskuse
Fonseca vs. ZverevTenis - - 10. 4. 2026:Fonseca vs. Zverev
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.