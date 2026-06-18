BJK Cup: České tenistky už znají termín souboje s Velkou Británií

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  11:58
České tenistky sehrají čtvrtfinále Billie Jean King Cupu s Velkou Británií v úterý 22. září. V čínském Šen-čenu tak otevřou celý finálový turnaj, který bude vrcholit o pět dní později. Organizátoři o dnes informovali na sociální síti X.
Kapitánka Barbora Strýcová s českou dvojkou Marií Bouzkovou.

Kapitánka Barbora Strýcová s českou dvojkou Marií Bouzkovou. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Marie Bouzková během rozhodující dvouhry kvalifikace Billie Jean King Cupu...
Marie Bouzková během rozhodující dvouhry kvalifikace Billie Jean King Cupu...
Linda Nosková v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku
Zleva Markéta Vondroušová, Linda Nosková, nehrající kapitánka Barbora Strýcová,...
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Výběr kapitánky Barbory Strýcové se probojoval mezi osm nejlepších týmů díky úspěšné dubnové kvalifikaci, kdy zvítězil ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Do finálové fáze postoupily Češky po dvou letech. Zaútočí na dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.

Utkání proti Británii by mělo začít v 17:00 místního času (11:00 SELČ). V případě úspěchu by Češky narazily v pátečním semifinále na vítěze duelu mezi Španělskem a Kazachstánem. Jejich zápas se uskuteční ve středu.

Ve čtvrtek se pak střetne Ukrajina s Belgií a domácí Číňanky s úřadujícími šampionkami Italkami. Ve čtvrtfinálovém utkání jsou na programu tři zápasy, po dvou dvouhrách bude následovat čtyřhra. Hraje se vždy na dva vítězné sety.

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