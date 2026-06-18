BJK Cup: České tenistky už znají termín souboje s Velkou Británií

Výběr kapitánky Barbory Strýcové se probojoval mezi osm nejlepších týmů díky úspěšné dubnové kvalifikaci, kdy zvítězil ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Do finálové fáze postoupily Češky po dvou letech. Zaútočí na dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.
Utkání proti Británii by mělo začít v 17:00 místního času (11:00 SELČ). V případě úspěchu by Češky narazily v pátečním semifinále na vítěze duelu mezi Španělskem a Kazachstánem. Jejich zápas se uskuteční ve středu.
Ve čtvrtek se pak střetne Ukrajina s Belgií a domácí Číňanky s úřadujícími šampionkami Italkami. Ve čtvrtfinálovém utkání jsou na programu tři zápasy, po dvou dvouhrách bude následovat čtyřhra. Hraje se vždy na dva vítězné sety.