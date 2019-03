Kometa Bianca. Mladá kanadská tenistka ničí soupeřky i díky meditaci

Ostrý střih: z ranního ticha vychází tenisová naděje do arén zaplněných hlučícími diváky. Jako osmnáctiletá troufalkyně ve světě idolů, superhvězd, milionářek.

A daří se jí báječně.

Osmnáctiletá Kanaďanka je dcerou rumunských rodičů a senzací WTA. Na obřím turnaji v Indian Wells se proklestila do semifinále, naposledy smetla Garbine Muguruzaovou 6:0, 6:1. „Nazvat současné dění úžasným, to by bylo ještě hodně při zemi,“ září v Kalifornii. Celkem má letos bilanci 26-3!

Už v Aucklandu na startu roku došla do finále, udolala tam Wozniackou a Venus Williamsovou. Na menším turnaji v Newportu slavila premiérový titul. Před pátečním semifinále proti Svitolinové už je v live žebříčku na 37. místě.¨„Každý den nebude takhle krásný, ale doufám, že můžu dokázat velké věci,“ říká v Indian Wells.

A dělá pro to maximum. Zatímco její sportovně zaměření vrstevníci pilují především fyzičku, ona hlásá: „Hlava přece ovládá tělo, ne?“ Proto si velmi rychle zvykla na ranní meditace, které jí představila máma. Proto už v roce 2014 v rozhovoru pro web kanadského tenisu vyprávěla, že klíčem jsou „soustředěnost, pozitivní přístup a víra ve vlastní schopnosti“.

Andreescuová rozhodně nepřipomíná sportovce předurčeného od kolébky k jedné činnosti. Než se rozhodla pro tenis, zkoušela fotbal, plavání, bruslení i gymnastiku. Kvůli rumunským kořenům obdivovala jako nadějná žákyně Simonu Halepovou: „Zbožňuju její odhodlání. Chtěla bych hrát jako ona.“

Výhry jí naskakují strojovým tempem, ale strojem rozhodně není, ve čtvrtfinále v Indian Wells v horší fázi roztřískala raketu. „Někdy je dobré ze sebe dostat vztek,“ líčila lehce omluvně. „Přála bych si, abych to nemusela udělat. Ale stalo se.“

Projít v Indian Wells na divokou kartu až do semifinále, to zvládly jen dvě ženy v historii: Kim Clijstersové však bylo v roce 2006 už 23 let a Sereně Williamsové v roce 2015 dokonce 34. Tohle je jiný případ.

Stejně stará Ukrajinka Jastremská je v žebříčku na 36. místě, ve stovce jsou z teenagerek už jen Češka Markéta Vondroušová a sedmnáctileté Anisimová (USA) s Potapovovou (Rusko). „Životnost“ tenistek ve špičce někdy bývá krátká; udržet se mezi nejlepšími je mnohem těžší než jednorázově zazářit.

„Každý rok přichází nová generace. Vzpomínám si, jak jsem do ní taky patřila,“ usmála se v Indian Wells Petra Kvitová. „Když vidíme nové tváře, je to trochu zvláštní – asi už jsme staré... Pořád si vybavuju, jaké to v začátcích bývalo. Necítíte strach, netíží vás očekávání. Nad ničím nepřemýšlíte, jen hrajete.“

Podobně realisticky se na své potenciální nástupkyně dívá i Karolína Plíšková. „Nechci říkat, že první rok je lehký. Ale je prostě jiný než ty další, kdy obhajujete body,“ soudí. „Pak přijde tlak. Každý vás zná, každý se na vás lépe připraví.“

I Andreescuová to nejspíš pozná, ale proč si kazit radost krizemi, co teprve přijdou? Její mysl si jistě – tak jako každý den – představuje něco hezkého. Třeba další výhru.