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Běs jménem Menšík sluší už i antuce. Neskončí to v semifinále, věří v zázrak

Markéta Plšková
  15:47
V tiebreaku třetího setu poslal do kurtu bekhendový kraťas, který jeho soupeř ještě doběhl, na následný prohoz byl ale už krátký. A najednou bylo jasno. Tenista Jakub Menšík je semifinalistou antukového Roland Garros! Kdo by to do českého dlouhána po druhém kole, kdy se sotva držel na nohou, tipoval? Navíc na oranžových kurtech, kterým jeho hra nesluší tak moc jako rychlému betonovému povrchu.

Ale je to tak.

Poprvé od Wimbledonu 2017, kdy Tomáš Berdych sváděl bitvu s velikánem Rogerem Federerem, má český mužský tenis zástupce mezi nejlepší čtyřkou grandslamu. „Jsem nesmírně vděčný za příležitost, že tu mohu být a předvádět takové výkony,“ vyprávěl Menšík v noci z úterý na středu.

Ve sledovaném čtvrtfinálovém mači si poradil s o rok mladším Joaem Fonsekou, na kterého před jejich druhým vzájemným soubojem svítily reflektory přece jen o něco silněji.

Menšíkova jízda pokračuje! Využil sedmý mečbol a v Paříži si zahraje semifinále

I slavný John McEnroe před zápasem favorizoval právě brazilského mladíka. Ale ani agresivní styl a hlasité publikum k vítězství občas nestačí. Zvlášť když proti vám stojí soustředěný český bojovník, který už po postupu do čtvrtfinále hlásil: „Chci jít ještě dál!“

A taky jde. Při své premiérové „night session“, jak se poslednímu utkání dne na největším dvorci Philippa Chatriera přezdívá, zvítězil 6:4, 6:3 a 7:6, když po dvou hodinách a 47 minutách proměnil sedmý mečbol.

Navázal tak na svého daviscupového kapitána Berdycha, jenž byl posledním Čechem, který to do semifinále některého z majorů dotáhl. Ale především potvrdil slova, která o tuzemských tenistech už nějakou dobu zaznívají.

Jen co se dostali ze stínu slavnějších krajanek a začali okukovat atraktivní pozice na žebříčku, začalo se proslýchat, že dřív nebo později turnaj velké čtyřky ovládnou. Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík utvořili stabilní trio. A právě nejmladší z tohoto výběru vyčníval nejvíce.

Nejen proto, že měří 196 centimetrů.

Jakub Menšík se připravuje na úder ve čtvrtfinále Roland Garros.

Na kurtu má rovněž největší sebevědomí, které ho loni vystřelilo až k senzačnímu triumfu na podniku Masters v Miami. „Taky mentalita, kterou pro tenis má, je neuvěřitelná,“ připomíná jeho kolega z prostějovského klubu Vít Kopřiva. „Se svým týmem pracuje na maximum a teď sklízí úspěch.“

Odmala ho při trénincích a zápasech vede Tomáš Josefus, který sice nikdy sám na takové úrovni tenis nehrál, zato má ale úplně jiné zbraně: čísla a statistiky. V těch se vyžívá. I během bojů na Roland Garros kamery občas zachytí, jak svého svěřence z tribuny koučuje.

Menšíkovi tento způsob, kdy kromě nohou a hrající ruky zaměstnává především hlavu, vyhovuje. Dokáže se soustředit i v těch nejvypjatějších chvílích, což je jedna z předností, která ho už v mladém věku zdobí. Tou další je jednoznačně servis.

V úterý nastřílel jedenáct es, čímž dokázal, že i na cihlové drti mohou ranaři jako on uspět. „Kuba dlouhodobě potvrzuje, že se s ním musí počítat na všech površích, což je výsada velkých hráčů,“ citovala Josefuse agentura ČTK.

Vyděsila ho bolest nohy, ale semifinále mu nesebrala. Hraju čím dál lépe, těší Menšíka

Teď má dvacetiletý český talent dva dny, aby se připravil na páteční semifinále proti nasazené dvojce Alexandru Zverevovi. „Myslím si, že v této fázi grandslamu, kde už zbývají jen nejlepší čtyři hráči, se kvalita smazává a opravdu každý může porazit každého,“ míní Menšík.

Po nečekaném konci Jannika Sinnera je právě zkušený Němec, jenž ve čtvrtfinále přehrál 3:0 španělského mladíka Rafaela Jodára, tím největším favoritem na Pohár mušketýrů.

Ale nikdo by neměl být překvapený, pokud ho z jeho snu v pátek nemilosrdně probudí noční běs jménem Menšík.

„Neříkám, že jsem favorit, ale šance, že to neskončí jen v semifinále, je podle mě velká. Vyhrát grandslam byl vždy můj obrovský sen.“

Jakub Menšík slaví vítězství ve čtvrtfinále Roland Garros.
Jakub Menšík slaví postup do semifinále Roland Garros.
Jakub Menšík si otírá pot během čtvrtfinále Roland Garros.
Jakub Menšík ve čtvrtfinále Roland Garros.
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