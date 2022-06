Plíškovou vyzve v berlínském čtvrtfinále Gauffová, postupuje i Džabúrová

Finalistka nedávného antukového Roland Garros Gauffová přitom mezi elitu nahlédla právě na trávě, když se v roce 2019 v patnácti letech jako nejmladší hráčka v historii kvalifikovala do hlavní soutěže ve Wimbledonu. V All England Clubu tehdy došla až do 4. kola, na okruhu WTA ale nikdy na travnatém povrchu přes 2. kolo nepostoupila.

S třicetiletou Plíškovou se Gauffová utkala jen jednou. Loňský duel na turnaji v Madridu vyhrála ve třech setech česká jednička.

Turnaj žen v Berlíně tráva, dotace 757 900 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

Gauffová (7-USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:0, 6:4.

Džabúrová (1-Tun.) - Parksová (USA) 6:2, 7:6 (10:8)

Bencicová (8-Švýc.) - Kalinská (Rus.) 6:4, 1:6, 6:1

Sandersová, Siniaková (1-Austr./ČR) - Melicharová-Martinezová, Perezová (USA/Austr.) 3:6, 7:6 (7:5), 12:10.

Turnaj žen v Birminghamu tráva, dotace 251 750 dolar Dvouhra - 2. kolo:

Giorgiová (3-It.) - Davisová (USA) 3:6, 7:5, 6:2

Jastremská (Ukr.) - Ostapenková (1-Lot.) 3:6, 7:5, 7:5 Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hradecká, Mirzaová (3-ČR/Ind.) - Dartová, Greyová (Brit.) 6:3, 6:2