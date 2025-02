Kapitán Berdych o premiéře: Byl jsem nervózní. Ve čtyřhře vyzkouší nový pár

„Kluci zvládli první den skvěle. Navázali na super týden, který tady odtrénovali,“ popisoval Berdych na tiskové konferenci.

Nejprve Lehečka porazil Gerarda Campanu Leeho dvakrát 6:3, následně Macháč zdolal korejskou jedničku Kwon Sun-ua dvakrát 6:2.

A Berdych, bývalý čtvrtý tenista světového žebříčku a wimbledonský finalista, jejich očekávané výhry nad outsidery sledoval a dirigoval z české lavičky.

Byl jste z kapitánské premiéry nervózní?

Jasně, lehká nervozita byla. I když jsem předtím spolupracoval s Jirkou, pořád jsem seděl daleko na tribuně a nezažil tak blízkou interakci. Jsem rád, že jsem si první zápas odškrtl. Asi bylo jednodušší, že jsem v něm vedl Jirku, protože ho znám víc. Ale obecně mi to kluci hodně ulehčili.

Jak Lehečka, tak Macháč zdolali korejské soupeře hladce ve dvou setech. Potřebovali vůbec vaše rady?

Tím, že Tomáše ze zápasů tolik neznám, tak ze začátku jsem vnímal, jak je soustředěný a uzavřený do sebe. A zhruba po druhém gamu jsem si vybavil, že mi to něco připomíná. Pochopil jsem, že je lepší jen stát na boku, plácnout si s ním a jede se dál. To bylo jasně dané. U Jirky možná pár detailů bylo.

Jiří Lehečka (vlevo) slaví výhru v úvodní dvouhře kvalifikace Davis Cupu s Koreou s kapitánem Tomášem Berdychem.

Jakých?

Je lehce zrádné, když kluci trénují mezi sebou na poměrně dost vysoké úrovni, protože potom je nezvyk, když soupeř hraje lehce pomaleji. I Jirka si musel najít rytmus a timing. A z jedné strany potřeboval upravit nadhoz, protože měl nižší procento podání. Ale byly to jen drobné věci, nic většího potřeba nebylo.

Dokážete porovnat emoce z výher, které jste dřív v Davis Cupu slavil jako hráč, a z aktuálních úspěchů vašich svěřenců, ke kterým jste pomohl jako kapitán?

To se nedá srovnat, jsou to dvě velmi odlišné věci. Emoce z vlastního výkonu na kurtu je jiná, ale v listopadu třeba budu mluvit jinak. Záleží, jestli se budeme posouvat dál a hrát větší zápasy s těžšími soupeři. Doufám, že se nám to povede.

Jak jste prožíval, když jste před utkáním po delší době nastupoval na kurt a slyšel tam českou hymnu?

Hodně se mi vybavily příjemné pocity z dřívějška. Jen si člověk uvědomí, že už nestojí mezi hráči, ale je součástí týmu, se kterým jsem toho tolik zažil. Je to příjemná vzpomínka, osvěžení a odstartování nové cesty, na kterou se moc těším. Ta minulá mi přinesla spoustu hezkých vzpomínek.

Měl jste tu i manželku a tátu. Jakou máte od nejbližších podporu?

Rodiče mají tenis moc rádi, navíc Davis Cup pro ně bylo téma číslo jedna. Říkali, že chtějí lístky a že pojedou. Žena je taky velký fanda, byla mi při kariéře obrovskou podporou a teď je také. A ozvalo se mi pár blízkých lidí z tenisového prostředí, se kterými jsem si udržel větší kontakt. Je vždy příjemné, když má člověk podporu od lidí kolem.

Kapitán Tomáš Berdych během kvalifikace Davis Cupu s Koreou v Ostravě

Už víte, koho nasadíte do sobotní čtyřhry?

S kluky jsem mluvil a máme to rozhodnuté. Vybral jsem variantu, že nastoupí Tomáš Macháč s Kubou Menšíkem.

Proč zrovna oni dva? Ještě spolu nehráli a v týmu máte i deblového specialistu Adama Pavláska.

Tenhle pár mi vyšel z tréninků, kluci mi ukázali, že jim to spolu jde dobře. Věřím, že zápas zvládnou a třetí bod přinesou, ale hlavně to pro mě bude cenná informace do budoucna. Adam s Kubou už nějaké utkání odehráli, Tomáš s Jirkou taky. Chci mít odškrtnuté všechny varianty a vědět, co bude nejlepší pro tým, abych pak někdy nenasazoval pár, který by měl otazník, že spolu ještě nehrál.