Davis Cup můžeme vyhrát, věří kapitán Berdych. Čím je mu podobný Macháč?

Nejprve ale Berdych hovořil o souboji s Koreou, proti níž zažil vydařený debut v nové roli.

„Kluci od prvního dne, kdy jsme se tady sešli, makali a byli připravení. A pak to skvěle prodali v zápasech. Za to jsem moc rád a chtěl bych jim za to poděkovat,“ pochvaloval si na tiskové konferenci.

Rozhodující bod zařídili ve čtyřhře Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem. Jejich spolupráci jste chtěl otestovat, jste s nimi spokojený?

Ano, předvedli úplně bezchybný výkon a utkání zvládli na jedničku. Jsem rád, že jsem je viděl v akci a že mi ukázali, co jsem potřeboval.

Za rozhodnutého stavu jste dal šanci sedmnáctiletému nováčkovi Maximu Mrvovi. A také on přidal výhru.

Jsem velmi rád, jak se s tím vypořádal, protože premiéra v Davis Cupu není jednoduchá. Viděli jsme už spoustu hráčů, kteří se docela trápili kvůli nervozitě. Ale Maxim předváděl něco úplně jiného. Má k tomu vlastní přístup, který mu hodně pomohl. A povedl se mu velmi slušný vstup.

Vybavila se vám vaše premiéra také v sedmnácti letech v Thajsku?

Na ten zápas mám spoustu vzpomínek, předcházely mu daleko složitější okolnosti. V sobotu ráno jsme se sešli na snídani a z polorozpadlého týmu jsme vybrali dva nejmíň rozpadlé, kteří mohou hrát debla. A pak v neděli se ještě dohrávalo. Probíhalo to krkolomněji.

Maxim Mrva si plácá s kapitánem Tomášem Berdychem při kvalifikaci Davis Cupu s Koreou.

Jaký zážitek z Ostravy vás potěšil nejvíc?

Asi když se vyhraje třetí bod, to je vždycky největší cíl, proč kluci pečlivě trénovali a připravovali se. Ale těch momentů byla spousta. Třeba když nováček v týmu nastoupí a vyhraje zápas.

Musel jste reagovat na něco, co vás zaskočilo?

Neřekl bych, zápasů už jsem absolvoval poměrně dost. Akorát je rozdíl, když je člověk na druhé straně, pak musí brát v potaz plno různých detailů. V týmu máte více hráčů, takže musíte být hodně pozorní a dávat na spoustu věcí bacha. Ale ve své kariéře jsem si dost věcí rád organizoval sám, takže tohle mě teď baví.

A vzpomněl jste si na vlastní zážitky z Davis Cupu?

Ano, spousta věcí z mých časů přežila. Dochovaly se a předávají se dál. Bylo příjemné sledovat, že když kluci nastupují, tak mají stejné věci, jaké jsme měli my.

Užíval jste si dobrou atmosféru, která v mladé partě panuje?

Týmový duch pro mě byl vždycky důležitý. A teď se ukázalo, jak je tenis nádherný sport, ve kterém záleží na individualitách. V sobotu jsme na kurtu viděli emotivního Maxe, v pátek zase neuvěřitelně do sebe uzavřeného Tomáše. To není nic špatného, taky jsem býval takový, že jsem chtěl mít svůj klid, být koncentrovaný na výkon a nepotřeboval jsem se moc vybavovat. Tenis je zajímavý právě v tom, že není jednotvárný.

Věříte, že v září budete mít proti Američanům, se kterými zabojujete o postup na finálový turnaj, ještě kvalitnější tým?

Pevně v to věřím. Kluci mají před sebou spoustu času a turnajů. Od doby, kdy jsem je viděl na podzim, je u nich vidět velká změna. Všichni jsou hladoví, makají na sobě. Nejdůležitější je, aby zůstali zdraví. Amerika je těžký soupeř, ještě to bohužel vychází, že budeme hrát u nich. Ale za daného formátu a při síle našeho týmu je to pořád šancovní. Pojedeme se tam poprat o výhru.

Vaši svěřenci se netají ambicemi Davis Cup jednou vyhrát. Věříte, že to je reálný cíl?

Ano, jsem přesvědčený, že na to mají. A budu se snažit dělat maximum, abych jim k tomu pomohl.