Nosková nezvládla ani třetí letošní finále. Titul v Tokiu získala Bencicová

Dvacetiletá Nosková v červenci prohrála duel o titul v Praze s Marií Bouzkovou, na začátku října nestačila v Pekingu na Američanku Amandu Anisimovovou. Celkově Noskové nevyšlo páté finále z šesti, titul vybojovala vloni v Monterrey v Mexiku. V žebříčku se nicméně posune na životní 13. místo.
Nosková prošla do tokijského finále po odstoupení Jeleny Rybakinové z Kazachstánu, předtím jí vzdala i ve čtvrtfinále Ruska Anna Kalinská, nad níž Nosková vedla 6:0 a 1:0. Turnajová pětka Bencicová, která ve čtvrtfinále odvrátila mečbol Karolíně Muchové, získala jubilejní 10. titul a druhý letos, kdy se vrátila po mateřské přestávce.
„Dneska to nebyl můj den,“ řekla na kurtu Nosková, jež nevyužila ani jeden z 10 brejkbolů. „Gratuluji ale Belindě. Celý týden i dnes hrála neuvěřitelně. Jsem moc ráda, že ji vidím po porodu zpátky. Je to velký úspěch. Určitě k ní v mnoha ohledech vzhlížím. Byla to skvělá zkušenost si proti ní zahrát, ačkoliv to pro mě nebylo moc šťastné,“ podotkla.
Nosková nevyužila šanci stát se v Tokiu třetí českou šampionkou. Turnaj v minulosti ovládly Petra Kvitová v roce 2013 a o pět let později Karolína Plíšková. Naopak Bencicová napravila deset let starý nezdar, tehdy v japonské metropoli prohrála finále s Polkou Agnieszkou Radwaňskou. V roce 2021 v Tokiu na OH přehrála ve finále jinou Češku Markétu Vondroušovou.
„Chci nejprve pogratulovat Lindě. Odehrála řadu skvělých turnajů a je to úžasná hráčka. Určitě vyhraje hodně titulů. Byla to čest s ní být na jednom kurtu,“ uvedla Bencicová, která se posune ve světovém žebříčku na 11. místo.
„Miluju hrát v Japonsku a jsem moc ráda, že jsem tenhle turnaj konečně vyhrála. Bylo úžasné hrát před tolika diváky. Naposledy, když jsem tu uspěla, to bylo na olympiádě před prázdným stadionem a to byla to úplně jiná atmosféra. Tohle bylo skvělé,“ doplnila Bencicová a připomněla covidovou dobu.
Nosková se v prvním setu držela do stavu 2:2. Pak prohrála zbývající čtyři gamy a Bencicová se ujala vedení. Také ve druhé sadě se české tenistce nedařilo soupeřku brejknout. V páté hře nevyužila Nosková pět brejkbolů, další možnost měla za stavu 3:3. V osmém gamu naopak Nosková o servis přišla. O osm let starší Švýcarka poté odvrátila v závěrečném gamu i desátý brejkbol a ukončila duel při prvním mečbolu.
Turnaj žen v Tokiu
(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - finále: