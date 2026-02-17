Bejlek kvůli zranění odstoupila z turnaje v Dubaji, měla vyzvat Bencicovou

Dvacetiletá Bejlek v neděli vstoupila do turnaje nejvyšší kategorie WTA 1000 jednoznačným vítězstvím 6:2, 6:2 nad Zeynep Sönmezovou z Turecka a spolu s kvalifikací v Abú Zabí natáhla vítěznou sérii na osm zápasů.
Krátce před úterním střetem s devátou nasazenou Bencicovou se ale z turnaje odhlásila. Napodobila tak Barboru Krejčíkovou, jež do druhého kola nenastoupila kvůli problémům se stehnem v pondělí.
V nejlidnatějším městě Spojených arabských emirátů by se v úterý měla představit turnajová desítka Linda Nosková proti Soraně Cirsteaové z Rumunska.
Tenisový turnaj žen v Dubaji
tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: