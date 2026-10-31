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Dvacet dva es i odvrácený mečbol! Lehečka si v Basileji zahraje o titul

Autor:
  19:13
Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Basileji.

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Basileji. | foto: AP

Jiří Lehečka se hecuje v semifinále turnaje v Basileji.
Jiří Lehečka hraje forhend v semifinále turnaje v Basileji.
Jiří Lehečka hraje bekhend v semifinále turnaje v Basileji.
Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Basileji.
6 fotografií
V koncovce druhého setu čelil mečbolu, ale kritickou situaci ustál. A pak předvedl sérii čtyř gamů, kterou zápas rozhodl. Tenista Jiří Lehečka v semifinále halového turnaje v Basileji udolal Němce Jana-Lennarda Struffa 3:6, 7:5, 6:4 a v neděli si zahraje o titul proti Valentinu Vacherotovi z Monaka.

Pro zanedlouho 25letého českého reprezentanta půjde o druhé finále na podniku kategorie ATP 500 v rozmezí necelých čtyř týdnů – zkraje října neúspěšně bojoval o trofej v Tokiu.

Tehdy nestačil na Carlose Alcaraze, v Basileji bude mít papírově přijatelnějšího soupeře. Momentálně 31. hráče světa Vacherota navíc právě při nedávném tažení v japonské metropoli hladce porazil.

Kompletní tenisové výsledky

V neděli proti němu bude usilovat o třetí a nejcennější titul v kariéře a také vylepšení finálové bilance na okruhu ATP, kterou má zatím 2:6. Kromě Tokia letos prohrál duel o trofej také na Masters v Miami.

Proti Struffovi byl sice první polovinu utkání horším hráčem, ale nakonec se mu povedlo vývoj zvrátit. I díky 22 esům.

V úvodním setu ztratil podání v prvním a posledním gamu, sám jediný brejkbol ze šesté hry nezužitkoval. Šestatřicetiletý Němec, aktuálně 47. hráč pořadí, se opíral o vynikající servis a drtivé údery.

Jiří Lehečka hraje forhend v semifinále turnaje v Basileji.

Ve druhém dějství světový tenista číslo 21 Lehečka čelil za stavu 4:5 při vlastním servisu mečbolu, nicméně překvapivé vyřazení přímým bodem z podání odmítl. A poté, co srovnal na 5:5, soupeře poprvé brejknul a sadu dopodával.

Třetí set zahájil dalším úspěchem na returnu, který poté přetavil ve vedení 2:0. Od momentu, kdy odvrátil mečbol, tedy získal čtyři gamy v řadě. A náskok brejku nakonec bez potíží dovedl až k triumfu 6:4.

Vacherot v semifinále zaskočil nasazenou šestku Taylora Fritze 7:6 a 6:3. Celkem s ním má Lehečka vyrovnanou bilanci 1:1.

Tenisový turnaj mužů v Basileji

tvrdý povrch, dotace 2,584.155 eur

Dvouhra - semifinále:
Lehečka (8-ČR) - Struff (Něm.) 3:6, 7:5, 6:4

Mladá Slovenka se do finále neprobojovala

Čerstvě osmnáctiletá slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila v Tokiu životní turnaj WTA Tour v semifinále. Sen o dalším postupu jí sebrala třetí nasazená Ruska Diana Šnajderová, jež ji porazila 6:4, 7:6. O svůj šestý kariérní titul si Šnajderová zahraje proti Kanaďance Leylah Fernandezové, která je ve finále opět po týdnu.

Pohánková byla blízko, aby souboj se Šnajderovou prodloužila do třetí sady. V tiebreaku vedla 6:5, ale setbol neproměnila. „V osmnácti letech je to mimořádný talent. Má před sebou nepochybně skvělou kariéru,“ řekla Ruska, jež se dostala do finále letos poprvé.

Fernandezová minulou neděli hrála o trofej v Ning-po, ale v Číně nestačila na světovou jedničku Jelenu Rybakinovou. Další šanci vybojovat sedmý titul bude mít na tokijském Pan Pacific Open, poté co porazila 7:5, 6:3 Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu.

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