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Nejbizarnější odvrácení mečbolu. Lehečku zachránil akrobatický kousek ve výskoku

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  8:40
Jiří Lehečka se hecuje v semifinále turnaje v Basileji.

Jiří Lehečka se hecuje v semifinále turnaje v Basileji. | foto: Reuters

Jiří Lehečka se hecuje v semifinále turnaje v Basileji.
Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Basileji.
Jiří Lehečka hraje forhend v semifinále turnaje v Basileji.
Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Basileji.
6 fotografií
Kdyby se mu takový moment přihodil za jiného stavu, možná by se zasmál. Ale takhle si Jiří Lehečka hlavně oddechl. Když v semifinále turnaje v Basileji čelil mečbolu, málem nestačil uhnout před letícím míčem. Nicméně český tenista tuto situaci a následně i celý dramatický duel zvládl. A v neděli zabojuje o svůj nejcennější titul.

Oficiální profil ATP to na Instagramu nazval „nejbizarnějším odvrácením mečbolu“.

Lehečka v sobotním semifinále podniku v basilejské hale proti Janu-Lennardu Struffovi prohrával 3:6 a 4:5 při vlastním podání. Chybou bekhendem do sítě navíc přihrál německému soupeři mečbol.

Rozhodl se proti němu vypálit prudký servis na tělo, po kterém chtěl vyrazit na síť. Jenže musel bleskově zacouvat zpátky, protože Struffův return nebezpečně rychle mířil jeho směrem.

Český tenista tak tak stačil vyskočit a roztáhnout nohy, jen díky tomuto manévru míč mohl dokončit celou svou trajektorii a dopadnout do autu.

Pokud by Lehečku tenisák v momentě, kdy stál v kurtu, trefil, jednalo by se o bod pro Němce a tím pádem by celé utkání skončilo.

Chyběly skutečně jen centimetry, případně setiny sekundy na správné vyhodnocení, co si s prekérním momentem počít.

Ale pro českého reprezentanta jako by odvrácení konce znamenalo životabudič. Poté, co ve druhé sadě srovnal na 5:5, získal čtyři gamy v řadě, čímž zápas, ve kterém dlouho zaostával, strhl na svou stranu.

Dvacet dva es i odvrácený mečbol! Lehečka si v Basileji zahraje o titul

A když slavil výhru 3:6, 7:5 a 6:4, nezvykle odvrácený mečbol si nejprve ani nevybavil.

„Nic si nepamatuju, nevím, co se stalo,“ přiznal v pozápasovém rozhovoru na kurtu. „V ten moment jsem doufal, že trefím dobrý první servis, ale nevím, jestli se mi to povedlo.“

Povedlo. Ale důležitější byla jeho následná akrobatická reakce. A také drtivý nápor, kterým posléze navázal.

„Když jsem tuhle malou krizi přežil, povedlo se mi několik dobrých gamů. Byl jsem velmi agresivní, protože Struffimu nemůžete dát čas na jeho hru,“ popisoval 24letý tenista z Kněžmostu, co se na dvorci změnilo.

„Ve třetím setu to byl čistý boj. Od začátku jsem měl výhodu brejku a snažil jsem se zůstat soustředěný a zápas dopodávat.“

Tento úkol splnil, i díky skvělému počtu 22 es. A tak se může chystat na třetí letošní finále.

Jiří Lehečka hraje bekhend v semifinále turnaje v Basileji.

Předchozí dvě – v březnu na Masters v Miami proti Janniku Sinnerovi a zkraje října v Tokiu proti Carlosi Alcarazovi – prohrál. Uspěje v neděli od 15.30 proti Valentinu Vacherotovi?

Proti vysokému Monačanovi bude favoritem, ve světovém žebříčku je na 21. místě o deset příček výše než on. Navíc ho před necelými čtyřmi týdny v Tokiu porazil 6:4 a 6:2.

„Byl to dobrý zápas, v podobných podmínkách jako tady,“ vybavil si. „Každopádně čekám velkou, velkou bitvu, Valentin hraje celý týden skvěle. Ale moje hra taky funguje, věřím si, takže si jdu ještě pro jedno vítězství.“

Proti němu naopak hovoří jeho bilance v zápasech o trofeje, z dosavadních osmi finále vytěžil jen dva tituly. Radoval se loni v Brisbane a předloni v Adelaide, oba turnaje spadaly do kategorie ATP 250.

Basilej je „pětistovka“, Lehečka tedy zabojuje o svůj zatím nejcennější pohár.

A do finále půjde povzbuzen tím, že na kurtu dokáže vyřešit i vskutku zapeklité situace.

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Lehečka vs. VacherotTenis - Finále - 1. 11. 2026:Lehečka vs. Vacherot //www.idnes.cz/sport
1. 11. 15:30
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