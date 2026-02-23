Bartůňková zdolala Volynetsovou. V Austinu zvládla po kvalifikaci i první kolo

První set získala Bartůňková díky jedinému úspěšnému brejku, ve druhé sadě naopak měly obě hráčky problém udržet si podání. Jako první se to v pátém gamu podařilo Američance a šla do vedení 4:2, česká tenistka ale dokázala vyrovnat.
Turnaj žen v Austinu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: Bartůňková (ČR) - Volynetsová (USA) 6:4, 7:5, Rachimovová (Uzb.) - Bondárová (6-Maď.) 6:3, 7:5, Selechmetěvová (Rus.) - Parksová (USA) 6:4, 3:6, 6:3.
Za stavu 5:4 pak na servisu nevyužila dva mečboly, následně opět uspěla na returnu a v další hře už zápas dopodávala, když proměnila čtvrtý mečbol.
Ve svém třetím letošním startu mezi elitou Bartůňková navázala na vydařená vystoupení na Australian Open, kde při své grandslamové premiéře došla z kvalifikace do 3. kola. V Ostravě pak přidala postup do čtvrtfinále, ve světovém žebříčku jí aktuálně patří 107. místo.